Ecosistemas 220 especies de aves y una biodiversidad excepcional: así es Sierra Escalona, el futuro parque natural de la Comunitat Valenciana Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con cerca de 220 especies de aves, más de 850 especies de flora y la mayor densidad reproductora de búho real conocida en el mundo, Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor es uno de los espacios naturales más valiosos de la Comunitat Valenciana. Situado en el sur de la provincia de Alicante, este enclave destaca por su extraordinaria biodiversidad y por albergar especies de gran interés para la conservación. Tras la reciente aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), el territorio está más cerca que nunca de convertirse en parque natural. Su declaración supondría un paso clave para reforzar la protección de uno de los mayores refugios de biodiversidad del sureste español.

Sierra Escalona, más cerca que nunca de convertirse en parque natural

La declaración de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor como parque natural está cada vez más cerca tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), un documento clave que establece las directrices para la conservación y gestión de este espacio natural del sur de la provincia de Alicante. El decreto fue aprobado por el Consell en febrero de 2026, desbloqueando un proceso de protección que llevaba más de dos décadas siendo reclamado por colectivos ecologistas y vecinales. El ámbito del futuro parque se extiende por los municipios de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas, y cuenta ya con diversas figuras de protección ambiental, como su inclusión en la Red Natura 2000 y su consideración como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La futura declaración como parque natural supondrá un nivel de protección superior al actual y convertirá a Sierra Escalona en el vigésimo tercer parque natural de la Comunitat Valenciana y el décimo de la provincia de Alicante. El PORN delimita las zonas con mayor valor ecológico y regula los usos permitidos en el territorio con el objetivo de preservar sus hábitats, paisajes y especies. Además, establece medidas para compatibilizar la conservación de la biodiversidad con las actividades tradicionales que se desarrollan en el entorno.

220 especies de aves y la mayor población mundial de búho real

En este espacio natural se han catalogado más de 850 especies de flora, una cifra que representa aproximadamente el 30 % de toda la flora presente en la Comunitat Valenciana. Esta riqueza botánica convive con áreas forestales, cultivos tradicionales de secano y zonas agrícolas de regadío, formando un mosaico agroforestal que favorece la conservación de numerosos hábitats y especies. La importancia de este entorno también queda reflejada en su fauna. Sierra Escalona alberga cerca de 220 especies de aves, lo que la convierte en uno de los enclaves ornitológicos más relevantes del sureste de la península ibérica. Esta diversidad fue uno de los motivos por los que el territorio fue declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 2009. Entre las especies más destacadas se encuentra el búho real, ya que Sierra Escalona concentra la mayor densidad reproductora conocida de esta rapaz nocturna a nivel mundial, con alrededor de 70 parejas reproductoras. Además, el espacio desempeña un papel importante para otras aves emblemáticas como el águila real y el águila perdicera, una especie amenazada que utiliza la zona durante sus primeros años de vida antes de establecer un territorio propio. La riqueza faunística no se limita a las aves. En el área también se han identificado 26 especies de mamíferos, entre ellas el gato montés, la jineta y el tejón, así como 18 especies de reptiles y 5 de anfibios.

Por qué Sierra Escalona podría recuperar al lince ibérico

La riqueza ecológica de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor ha llevado a los expertos a considerar este espacio como una de las zonas con mayor potencial para la reintroducción del lince ibérico en la Comunitat Valenciana. Aunque actualmente no existe una población estable de esta especie en el territorio, las características del entorno lo convierten en un candidato idóneo para futuros programas de conservación. Uno de los factores que respaldan esta posibilidad es la abundancia de conejo, la presa principal del lince ibérico. La presencia de extensas áreas forestales conectadas con zonas agrícolas y la baja fragmentación de determinados hábitats proporcionan además condiciones favorables para el establecimiento de este felino. Según los responsables del estudio y gestión del espacio natural, Sierra Escalona reúne muchos de los requisitos que se consideran esenciales en los proyectos de recuperación de la especie desarrollados en otras regiones de España. La disponibilidad de alimento, la extensión del territorio y la existencia de áreas con escasa presión humana aumentan las posibilidades de éxito de una eventual reintroducción.

Qué cambiará cuando Sierra Escalona sea parque natural

Aunque el territorio ya cuenta con figuras de protección como la Red Natura 2000 y la catalogación como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la categoría de parque natural permitirá una gestión más específica y una mayor capacidad para conservar sus valores ecológicos. Entre las principales ventajas destaca la mejora en la planificación y gestión del espacio. La figura de parque natural facilita la puesta en marcha de programas de conservación, restauración de hábitats, seguimiento de especies amenazadas y control de actividades que puedan afectar a los ecosistemas. También puede favorecer la obtención de financiación pública destinada a proyectos ambientales, investigación científica y educación ambiental. Otro beneficio importante es el impulso a un modelo de desarrollo compatible con la protección de la naturaleza. Actividades como el senderismo, la observación de aves o el turismo de naturaleza pueden desarrollarse de forma ordenada, generando oportunidades económicas para los municipios del entorno sin comprometer los valores ambientales del espacio.