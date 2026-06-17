3 árboles que puedes tener en el balcón sin problemas: muy ornamentales, pequeños y fáciles de cuidar

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google No hace falta tener un jardín para disfrutar de la belleza de los árboles en casa. Existen varios árboles que puedes tener en el balcón sin problemas, siempre que elijas especies adaptadas al cultivo en maceta y a espacios reducidos. Además de aportar sombra, color y aroma, muchos de ellos requieren pocos cuidados y pueden convertirse en los protagonistas de terrazas y balcones durante gran parte del año. Cada vez son más las personas que aprovechan estos espacios exteriores para crear pequeños refugios verdes que mejoran el ambiente y aportan frescor durante los meses más cálidos. Algunas especies incluso ofrecen floraciones espectaculares o frutos aromáticos sin necesidad de grandes conocimientos de jardinería. Estas tres opciones destacan por su valor ornamental, su resistencia y su capacidad para crecer en macetas sin complicaciones.

Árbol de Júpiter: llena de flores el balcón durante meses y apenas da trabajo

La Lagerstroemia indica, es una especie conocida como árbol de Júpiter. Es un arbolito caducifolio de Asia con varios troncos que puede alcanzar de 2 a 9 m de altura. Su corteza se desprende en placas y revela capas rosadas y grises, lo que resulta muy decorativo en invierno. En verano y principios de otoño produce panículas de flores rizadas de colores vivos, y las hojas verdes se tornan rojas u anaranjadas. Su follaje otoñal añade tonos cálidos. Además, la investigación publicada en Agriculture, afirma que su evolución fenológica alarga el periodo decorativo durante más de cinco meses en condiciones adecuadas. La combinación de flores vistosas, corteza lisa y la variabilidad morfológica explica su popularidad. Esta especie es conocida por tolerar el calor, la sequía y la contaminación. Además, hay cultivares enanos que crecen menos de 1,5 m y son adecuados para macetas. Proporcionan sombra ligera y atraen a mariposas y abejas. En el caso de sus pétalos, estos son caídos, menos notorios que los de otras especies. Cuidados básicos Para cuidarlo en un balcón es necesario recipiente profundo con sustrato bien drenado, abonos orgánicos y riegos moderados.

Necesita pleno sol para florecer abundantemente.

Durante los dos primeros años debe regarse regularmente y acolchar la base para conservar la humedad.

No requiere podas severas. Basta con eliminar ramas secas a finales de invierno.

Se recomienda vigilar la aparición de pulgones o cochinillas que pueden producir fumagina.

Magnolia estrellada: la magnolia en miniatura que florece antes que nadie en primavera

La magnolia estrellada (Magnolia stellata) es un arbolito caducifolio originario de Japón. Alcanza 4,5–6 m de altura y una copa de 3–4,5 m. Tiene hojas elípticas de 5–10 cm más pequeñas que otras magnolias. Sus flores blancas fragantes, con 12 a 18 pétalos en forma de estrella, se abren a finales de invierno o principios de primavera antes de que broten las hojas, atrayendo abejas y escarabajos. También existen cultivares como ‘Rosea’ o ‘Royal Star’ con pétalos rosados y floración más tardía. Su tamaño moderado y la floración temprana la hacen ideal para balcones, terrazas y pequeños jardines. En verano forma un follaje que da sombra y en invierno, al ser caducifolia, deja pasar la luz. Además es uno de los árboles que resiste bien plagas y enfermedades. Cuidados básicos Para cultivarla en contenedor o maceta se necesita un sustrato ácido, húmedo y bien drenado, enriquecido con materia orgánica.

Prefiere pleno sol o sombra ligera, y debe situarse en un lugar protegido del viento y de las heladas tardías.

Necesita mantener una humedad constante del suelo durante el crecimiento, pero hay que evitar el encharcamiento.

El acolchado ayuda a conservar la humedad y mantener el pH ácido.

No precisa podas regulares. Si se deseas darle forma, haz una poda después de la floración.

En inviernos fríos, protege las yemas con malla antihielo.

Limonero enano: decora el balcón y da frutos durante años

El limonero enano (Citrus limon) es un árbol perennifolio de la familia de las rutáceas. El limonero común alcanza 3–6 m de altura, pero hay cultivares enanos como ‘Meyer’ o ‘Eureka’ que se adaptan bien a macetas. Sus ramas tienen espinas y hojas brillantes, verde oscuro por el haz y más claras por el envés. Las flores blancas o ligeramente rosadas son muy fragantes y pueden aparecer varias veces al año. El fruto cítrico tiene un jugo y corteza muy aromáticos. Un limonero enano ofrece valor ornamental y productivo: el follaje perenne y las flores perfumadas embellecen el balcón y los frutos son útiles en cocina. Para cultivarlo en contenedor se necesita pleno sol, un sustrato fértil, suelto y bien drenado. Su floración prolongada atrae polinizadores y los frutos maduran en invierno, añadiendo interés ornamental duradero adicional. Cuidados básicos Se recomienda regar abundantemente durante la temporada de crecimiento y añadir pequeñas cantidades de abono nitrogenado.

Se aconseja situar la maceta en exposición sur u oeste y trasladarla al interior luminoso en invierno.

Hay que mantener la humedad en verano mediante riegos regulares y pulverizaciones de agua sobre las hojas.

Hay que podarlo ligeramente después de la cosecha para mantener la forma compacta y retirar los brotes débiles.

Puede tener plagas como cochinillas, araña roja o mosca blanca, por lo que hay que observar y prevenir.