Plantas de exterior 5 plantas para terrazas con mucho sol: ideales para llenar de vida tu casa este verano Por Ulla Rothschuh , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El verano invita a pasar más tiempo en exteriores para disfrutar los días largos, las vacaciones y la temperatura agradable. Como punto de reunión, las terrazas son protagonistas donde no pueden faltar plantas ornamentales que conviertan el espacio en un lugar acogedor, vivo y algo más fresco. Hay que saber elegir bien las plantas de terraza para verano, porque el fuerte sol puede quemar a las que no son aptas. Vamos a buscar plantas que tengan características ornamentales, sean hojas o flores, que requieran poco riego y que toleren bien el sol. Algunas plantas para terrazas con mucho sol para disfrutar de ellas este verano son la buganvilla, la cadena de amor o el clásico geranio de balcón. Te contamos sus características y cuidados para poder tenerlas en casa.

Buganvilla, la trepadora que resiste el sol más intenso y llena la terraza de color

Las reinas de las terrazas son las buganvillas (Bougainvillea spp.), al punto que ya son íconos de las soleadas casas mediterráneas. Están totalmente adaptadas a estos climas secos y, de hecho, requieren de este sol intenso con bajo riego para desplegar todo su esplendor. Los densos racimos de inflorescencias rosas de las buganvillas cuelgan desde terrazas altas, dando contraste y dimensión a los espacios, ideal para veranos cálidos. Es importante que les coloques algún tipo de sostén, porque, aunque pueden crecer como arbustos con la edad, lo mejor es que tengan una pared o malla para que puedan trepar por sí mismas. Cuidados básicos Riego: debe ser bajo para promover una floración más abundante.

Sustrato: idealmente debe ser ligeramente ácido. El buen drenaje es necesario.

Cadena de amor, la planta de flores en cascada perfecta para terrazas soleadas

La Antigonon leptopus es una espectacular trepadora ideal para zonas cálidas, pues es originaria del trópico mexicano. También la puedes tener en clima templado, considerando que se sus hojas caerán llegando la temporada de frío. De cualquier forma, esta es una planta perfecta para el sol de verano. Requiere exposición solar completa, indispensable para que su atractivo más importante, las flores, broten. Estas flores se acomodan en forma de cadena, casi siempre en color rosa, aunque también las hay rojas y blancas. Su floración se puede ver en verano, así que, si quieres un jardín florido para esa temporada, esta es tu elección. Ten en cuenta que su crecimiento es muy abundante, y puede llegar a ser invasora. Usa esto a tu favor y colócala en espacios amplios que quieras cubrir, como paredes de terrazas, enrejados o dejándola que cuelgue, pero siempre con cierto control. Cuidados básicos Riego: es de riego alto, pues su hábitat nativo son las selvas tropicales de lluvia constante.

Sustrato: no es exigente, y puede crecer incluso en suelos pobres.

Geranio de balcón, la planta clásica que florece durante todo el verano al sol

Los geranios (Pelargonium spp.) son de las plantas favoritas cuando se quiere llenar el balcón con macetas, pues toleran muy bien el sol directo y el riego algo espaciado. Se trata de una opción más contenida y que no cuelga, apta para terrazas más reducidas y en los que se quiere tener más control de la vegetación. Son comunes en balcones mediterráneos y las hay en colores rojos, blancos y rosas, alegrando los espacios sin requerir muchos cuidados. La inflorescencia acomoda cada flor individual en un cúmulo con forma de domo, que cuando se le da la atención adecuada, puede tener más flores que hojas, dando un cuadro lleno de color. Cuidados básicos Riego: aunque tolera sequías, dale agua con regularidad para que de abundantes cabezas florales.

Suelo: debe ser muy drenante porque tiende a pudrirse si de deja sentado en agua estancada.

Cactus columnar, la opción más resistente para terrazas con sol directo y poco riego

Como opción para un balcón de estilo árido y de pocos cuidados, la mejor elección serán las cactáceas: toleran el sol directo y ofrecen un ambiente poco común dentro de espacios habitables. Como propuesta mencionamos a los cactus columnares. Hay muchos tipos, pero uno de los que más se usan como ornamentales el pitayo, de nombre científico Stenocereus spp. Se suelen usar como barreras vivas, dividiendo espacios mientras generan oxígeno. También se usan adosados a las paredes para optimizar espacios reducidos. El pitayo en particular es de un verde oscuro, con costillas recubiertas de espinas. Si lo cuidas bien y esperas a que llegue a la edad de maduración, podrías incluso tener ricas pitayas. Cuidados básicos Riego: es bajo, porque acumula reservas de agua en sus tejidos.

Sustrato: debe tener a ser arenoso, para que asimile el de su hogar nativo y que tenga buen drenaje.

Palma areca, la palmera que aporta un aire tropical incluso en terrazas muy soleadas

Si te decantas por un ambiente tropical, la palmera areca no puede faltar. La areca (Dypsis lutescens) es una versión pequeña de una palmera, sin que crezca como las palmeras californianas que llegan a los 5 metros. Se caracteriza por dar ramas delgadas con hojas como listones, en la típica rama de palma que se usa en ocasiones como decoración. Es sumamente versátil, tolerando desde semisombra hasta sol total, así que la puedes incorporar a tu terraza si las paredes dan sombra en algún punto del día, sin temor a que vaya a perecer. Cuidados básicos Riego: hay que cuidar que el suelo esté siempre húmedo, sin encharcar.

Sustrato: debe tener buen drenaje y con buena aireación.