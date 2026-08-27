Productos ecológicos Adiós al suavizante: por qué cada vez más personas usan vinagre en la lavadora y qué beneficios y riesgos tiene Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Reducir la cantidad de productos utilizados en cada lavado puede ser una forma sencilla de replantear algunos hábitos de limpieza doméstica. En este contexto, el vinagre ha ganado popularidad como alternativa al suavizante convencional, aunque su uso no está exento de precauciones. La idea de recurrir a menos productos está presente en las recomendaciones de varios expertos. El ingeniero químico Diego Fernández, divulgador especializado en química aplicada al hogar, propone en un vídeo de TikTok utilizar vinagre en determinadas coladas para ayudar a conservar las prendas oscuras. Cintia Guich, activista medioambiental y creadora de Mundo Sin Residuos, plantea un enfoque diferente pero relacionado: simplificar la rutina de lavado y utilizar únicamente los productos que sean realmente necesarios. Esta propuesta parte de una cuestión básica: no todos los productos que añadimos a la lavadora cumplen la misma función. El detergente es el encargado de eliminar la suciedad, mientras que el suavizante se utiliza principalmente para modificar el tacto de las prendas y reducir la electricidad estática. Por eso, revisar qué productos utilizamos en cada lavado puede ayudar a evitar aquellos que se incorporan por costumbre y no porque sean imprescindibles. La clave no está en sustituir automáticamente el suavizante por vinagre, sino en entender qué necesita cada colada y utilizar cada producto de forma adecuada.

Por qué el vinagre puede ser una alternativa al suavizante para cuidar la ropa negra El truco del vinagre para cuidar la ropa negra que recomiendan a

Los suavizantes convencionales funcionan depositando compuestos sobre las fibras para modificar su tacto y reducir la electricidad estática. Precisamente esa película puede resultar contraproducente en determinados textiles, como las toallas o algunas prendas deportivas, porque puede afectar a características como su capacidad de absorción. Fernández propone para la ropa negra media taza de vinagre de manzana en lugar de suavizante. Según explica, el vinagre ayuda a disolver los restos de detergente y evita que se depositen en la ropa. Su recomendación, no obstante, forma parte de un procedimiento más amplio: aconseja lavar las prendas del revés, utilizar agua fría, escoger detergente líquido y emplearlo en poca cantidad. La temperatura también importa. El agua caliente puede favorecer la pérdida o transferencia de algunos tintes, por lo que lavar en frío, siempre que la etiqueta de la prenda lo permita, contribuye a conservar determinados colores y además reduce la energía necesaria para calentar el agua. El vinagre también puede ayudar a eliminar residuos de detergente adheridos a las fibras y neutralizar algunos olores.

Qué productos son realmente necesarios para hacer la colada

La filosofía de Cintia Guich apunta también hacia la simplificación. La creadora de Mundo Sin Residuos, que practica un estilo de vida zero waste desde 2018, propone alternativas de limpieza orientadas a reducir envases y productos innecesarios. Para una colada más sostenible recomienda recurrir a pocos elementos y menciona productos como un detergente de formulación sencilla y aditivos como el percarbonato de sodio cuando resulta necesario blanquear o tratar determinadas manchas. El objetivo no consiste únicamente en sustituir un producto industrial por otro casero, sino en emplear solo aquello que realmente necesita cada lavado. Usar la dosis adecuada de detergente es especialmente importante: añadir más cantidad no implica necesariamente lavar mejor y puede favorecer que queden residuos en las fibras. Este planteamiento encaja con una de las ideas centrales del movimiento residuo cero que defiende Guich: reducir antes de consumir. En limpieza doméstica eso puede traducirse en evitar productos redundantes, comprar formatos con menos embalaje y alargar la vida útil de prendas y textiles.

El vinagre no sirve para todo: los riesgos de usarlo en la lavadora

Que sea un producto habitual en la cocina no significa que el vinagre resulte inocuo en cualquier contexto. Aquí conviene introducir una precaución que suele desaparecer de los trucos difundidos en redes sociales. Diversas empresas de electrodomésticos advierten que el uso repetido de vinagre dentro de algunas lavadoras puede afectar con el tiempo a componentes de goma, especialmente juntas y mangueras, debido a su acidez. La compañía desaconseja verterlo directamente en el tambor y recomienda consultar las instrucciones específicas del electrodoméstico. Por esa razón, antes de convertir la media taza de vinagre en una rutina permanente, lo más prudente es comprobar el manual de la lavadora. Tampoco debe mezclarse con lejía: combinar un ácido como el vinagre con hipoclorito puede provocar la liberación de cloro gaseoso peligroso. El vinagre puede, por tanto, tener aplicaciones útiles en el cuidado de determinados textiles, pero no es una solución universal. Una colada verdaderamente sostenible empieza incluso antes: lavar solo cuando sea necesario, utilizar programas eficientes, elegir temperaturas bajas cuando la prenda lo permita, dosificar correctamente el detergente y cuidar la ropa para prolongar su vida útil.