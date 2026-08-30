Ecosistemas Arrojaron miles de árboles de Navidad al océano para frenar el avance del mar y 30 años después lograron recuperar la costa Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cada año, millones de abetos usados como árboles de Navidad naturales terminan en vertederos una vez concluyen las fiestas. Sin embargo, en algunas zonas de Estados Unidos son utilizados para frenar la erosión costera y ayudar a recuperar terrenos que el mar había ido ganando durante décadas. Lo que comenzó hace más de 30 años como una iniciativa de restauración ambiental ha demostrado que estos árboles pueden convertirse en una herramienta eficaz para proteger humedales y costas amenazadas por el aumento del nivel del mar. Pero, ¿cómo funciona este sistema y qué resultados ha conseguido tras tres décadas de aplicación?

Por qué utilizan árboles de Navidad para frenar el avance del mar

Aunque pueda parecer una práctica poco habitual, el objetivo no es deshacerse de los abetos en el mar, sino reutilizarlos como una herramienta de restauración ambiental. Desde la década de 1990, estados como Luisiana y Alabama desarrollan un programa que recoge árboles de Navidad naturales una vez terminan las fiestas para emplearlos en la recuperación de humedales y zonas costeras afectadas por la erosión. Tras su recogida, los árboles se transportan a áreas donde el mar está ganando terreno. Allí se colocan dentro de estructuras de madera o se agrupan formando barreras que reducen la velocidad del agua y del oleaje. Al disminuir la fuerza de las corrientes, los sedimentos en suspensión, como arena y lodo, quedan atrapados entre las ramas en lugar de ser arrastrados mar adentro. Con el paso del tiempo, esa acumulación de materiales contribuye a reconstruir el terreno perdido y favorece el crecimiento de la vegetación propia de los humedales. Además de ayudar a recuperar estos ecosistemas, el sistema también reduce el número de árboles que acaban en vertederos tras la Navidad. Para evitar cualquier impacto ambiental, únicamente se aceptan árboles naturales y completamente libres de luces, adornos, nieve artificial o cualquier otro elemento que pueda contaminar el entorno.

Los árboles actúan como una barrera: así recuperan el terreno que se lleva el mar

Las ramas de los árboles actúan como una barrera natural que reduce la fuerza del agua. Cuando las corrientes y el oleaje atraviesan estas estructuras, su velocidad disminuye y los sedimentos que transportan, como arena y lodo, se depositan entre las ramas en lugar de continuar mar adentro. De esta forma, el terreno comienza a recuperar altura de manera progresiva. Con el paso de los años, esa acumulación de sedimentos crea las condiciones necesarias para que vuelvan a crecer plantas propias de los humedales y marismas. La vegetación ayuda a fijar el suelo con sus raíces, estabiliza el terreno y ofrece una protección adicional frente a la erosión provocada por las mareas y las tormentas. El resultado es un proceso de recuperación gradual en el que los árboles sirven como soporte temporal hasta que el ecosistema puede mantenerse por sí mismo. Además de favorecer la restauración de la costa, estas estructuras también crean refugios para peces, crustáceos y otras especies acuáticas, aumentando la biodiversidad de las zonas restauradas. Tras más de tres décadas de aplicación del programa en la costa del golfo de México, miles de árboles de Navidad reciclados han contribuido a recuperar amplias superficies de humedales y a ralentizar el avance del mar en algunos de los puntos más afectados por la erosión.

No sirve cualquier árbol de Navidad: estos son los que pueden utilizar

No todos los árboles de Navidad son aptos para este tipo de iniciativas. Los programas de restauración costera aceptan únicamente árboles naturales, ya que sus troncos y ramas se descomponen de forma gradual sin generar residuos perjudiciales para el medio marino. Antes de ser utilizados, deben estar completamente limpios y libres de cualquier elemento decorativo. Por lo que primero se deben retirar luces, bolas, espumillón, ganchos, nieve artificial, cintas y cualquier otro adorno que pueda desprenderse en el agua. Tampoco se admiten árboles fabricados con plástico u otros materiales sintéticos, ya que no cumplen la función ecológica del proyecto y podrían convertirse en una fuente de contaminación. Una vez revisados, los árboles se almacenan y posteriormente se trasladan a las zonas costeras donde se construyen barreras naturales para frenar la erosión. Gracias a esta reutilización, un elemento que normalmente acabaría en un vertedero tras las fiestas navideñas adquiere una segunda vida.

Tres décadas después, así han ayudado los árboles a recuperar la costa

Más de tres décadas después de que comenzara este programa de restauración costera, sus efectos ya pueden observarse en distintas zonas del golfo de México. La colocación de miles de árboles de Navidad ha permitido retener sedimentos de forma continuada, favoreciendo la recuperación de terrenos que habían sido erosionados durante años por el oleaje, las mareas y el aumento del nivel del mar. A medida que estos sedimentos se han ido acumulando, la vegetación característica de los humedales ha vuelto a colonizar muchas de las áreas restauradas. Este proceso ha fortalecido la estabilidad del terreno y ha creado nuevos hábitats para peces, aves y otras especies que dependen de estos ecosistemas costeros para alimentarse o reproducirse. Los responsables del programa destacan que los árboles, por sí solos, no solucionan el problema de la erosión costera, pero sí representan una herramienta eficaz dentro de una estrategia de restauración más amplia. Además de proteger determinadas zonas frente al avance del mar, la iniciativa demuestra que la reutilización de materiales naturales puede aportar beneficios ambientales a largo plazo cuando se combina con otras medidas de conservación y gestión de los humedales.

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Bibliografía