Otros La Tierra Así era el Arco de Darwin, el espectacular paisaje de Galápagos que desapareció por la erosión Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El Arco de Darwin era una impresionante formación rocosa natural situada en las islas Galápagos, frente a la isla Darwin. Durante décadas, se convirtió en uno de los lugares más reconocibles del archipiélago por su particular origen geológico y por la extraordinaria biodiversidad marina que rodeaba sus aguas. La estructura se derrumbó de forma natural en 2021, dejando en su lugar dos grandes pilares de roca. A pesar de su desaparición, el entorno mantiene un enorme valor ecológico y científico, ya que forma parte de la Reserva Marina de Galápagos, una de las zonas de mayor riqueza y diversidad marina del planeta.

El lugar de Galápagos donde la roca y el océano crearon un paisaje único

El Arco de Darwin es una impresionante formación rocosa natural situada en el océano Pacífico, que durante años fue uno de los iconos geológicos más reconocibles del archipiélago de las Islas Galápagos. Se trataba de un arco de piedra que emergía del mar, formado por la erosión natural de antiguas estructuras volcánicas a lo largo de miles de años. Este monumento natural se encontraba a pocos kilómetros de la Isla Darwin, una de las islas más remotas del archipiélago. Debido a su ubicación aislada y de difícil acceso, el Arco de Darwin no era un destino turístico convencional, sino más bien un lugar frecuentado por científicos, documentalistas y buceadores experimentados. El nombre del arco rinde homenaje al célebre naturalista Charles Darwin, cuya visita a las Galápagos en 1835 fue clave para el desarrollo de su teoría de la evolución. Aunque Darwin nunca visitó directamente esta zona concreta, su legado está profundamente ligado a todo el archipiélago.

El Arco de Darwin no solo destacaba por su paisaje: así es el extraordinario ecosistema que lo rodea

El entorno del Arco de Darwin posee una de las mayores riquezas ecológicas del planeta, especialmente en lo que respecta a la vida marina. Su ubicación, en una zona donde confluyen varias corrientes oceánicas, crea un ecosistema único que favorece una enorme concentración de nutrientes. Esto, a su vez, sostiene una cadena alimentaria muy diversa y activa. Las aguas que rodean la Isla Darwin forman parte de la Reserva Marina de Galápagos, una de las áreas marinas protegidas más grandes y biodiversas del mundo. Gracias a estas condiciones, la zona se ha convertido en un auténtico santuario para numerosas especies. Además, este entorno juega un papel clave en los ciclos migratorios de muchas especies. Algunos animales recorren miles de kilómetros para alimentarse o reproducirse en estas aguas, lo que convierte al área en un punto estratégico dentro del equilibrio ecológico del océano Pacífico. Por otro lado, la relativa ausencia de actividad humana intensiva ha permitido que estos ecosistemas se mantengan en un estado casi prístino. Esto no solo es fundamental para la conservación de la biodiversidad, sino que también ofrece a la comunidad científica un laboratorio natural excepcional para estudiar la evolución, la adaptación y el impacto del cambio climático.

La erosión terminó derribando el Arco de Darwin tras siglos de desgaste

El Arco de Darwin colapsó el 17 de mayo de 2021 debido a un proceso natural de erosión. La estructura, que durante siglos había resistido la acción del viento, las olas y la actividad geológica, terminó cediendo de forma repentina, dejando en su lugar dos grandes pilares de roca. Según informaron las autoridades del Parque Nacional Galápagos, el derrumbe no fue consecuencia de la actividad humana ni de eventos extremos puntuales, sino del desgaste progresivo de la roca volcánica. Este tipo de formaciones es especialmente vulnerable a la erosión marina constante, lo que hace que su desaparición, aunque impactante, sea parte del ciclo natural del paisaje. Tras el colapso, el lugar pasó a conocerse como “Los Pilares de la Evolución”, un nombre simbólico que mantiene el vínculo con el legado científico de Charles Darwin. Aunque el arco como tal ya no existe, la zona sigue conservando su valor geológico y ecológico. La noticia tuvo un gran impacto a nivel mundial, especialmente entre la comunidad científica y los amantes de la naturaleza, ya que el Arco de Darwin era considerado un icono del archipiélago. Sin embargo, este evento también sirvió para recordar la naturaleza dinámica de nuestro planeta, donde incluso las estructuras más imponentes están en constante transformación.

Tiburones martillo, mantarrayas y tiburones ballena: el espectáculo bajo el Arco de Darwin

Gracias a la riqueza de nutrientes y a su ubicación estratégica en el océano Pacífico, esta zona alberga una biodiversidad excepcional, especialmente en lo que respecta a grandes especies pelágicas. Hay gran presencia de enormes bancos de tiburones martillo, que pueden observarse nadando en formaciones impresionantes. Junto a ellos, también es frecuente encontrar tiburones de Galápagos y, en determinadas épocas del año, el majestuoso tiburón ballena, el pez más grande del planeta. Las mantarrayas gigantes son otro de los protagonistas de este entorno. Estos animales, conocidos por su elegante forma de nadar, suelen desplazarse por la zona en busca de alimento, aprovechando las corrientes ricas en plancton. Además, no es raro ver delfines, atunes y otras especies de peces de gran tamaño que forman parte de esta compleja cadena alimentaria. Pero la biodiversidad no se limita a los grandes animales. En los arrecifes y zonas rocosas cercanas también habitan numerosas especies más pequeñas, como peces tropicales, morenas y crustáceos, que contribuyen al equilibrio del ecosistema. Este enclave forma parte de la Reserva Marina de Galápagos, lo que ha permitido mantener sus condiciones prácticamente intactas.