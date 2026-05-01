Plantas de exterior Coger fruta de árboles públicos: esto es lo que realmente prohíbe y permite la ley en España Por Alejandro Lingenti

La escena es habitual en muchas ciudades españolas: naranjos cargados en Sevilla, olivos en rotondas de Toledo o higueras en pequeños municipios. La tentación es inmediata: coger una fruta "gratis" de un árbol en la vía pública. Sin embargo, lo que parece un gesto inocente puede tener consecuencias legales. La clave está en un punto que muchos desconocen: no existe una ley estatal específica que regule esta práctica, pero sí un entramado de normas locales y principios jurídicos que determinan cuándo está permitido y cuándo puede acarrear sanciones.

De quién es la fruta: la base legal que lo cambia todo

Para entender qué dice la ley, hay que partir de un principio básico del derecho civil: los frutos pertenecen al propietario del árbol. El Código Civil español establece que los llamados "frutos naturales" forman parte de la propiedad, lo que implica que aunque el árbol esté en un espacio visible o accesible, su producción no es libremente apropiable. En el caso del arbolado urbano, ese propietario suele ser el Ayuntamiento. Por tanto, la fruta no es de nadie en particular, sino un bien público gestionado por la administración. Este punto es clave: coger fruta sin autorización puede interpretarse como una apropiación indebida o una infracción administrativa.

Ordenanzas municipales: lo que decide si puedes o no coger fruta de los árboles de la calle

En España no existe una norma única, por lo que cada ayuntamiento decide cómo regular la recogida de fruta en árboles públicos. Esto genera diferencias importantes entre municipios. Ciudades donde está prohibido o puede sancionarse En algunos casos, la normativa es estricta y se prohíbe directamente manipular los árboles para obtener sus frutos. Segovia : la ordenanza de parques y jardines prohíbe manipular el arbolado para recoger fruta. Las sanciones pueden llegar hasta los 3.000 euros en casos graves.

: la ordenanza de parques y jardines prohíbe manipular el arbolado para recoger fruta. Las sanciones pueden llegar hasta los 3.000 euros en casos graves. Pedralba (Valencia): se contemplan multas de hasta 3.000 euros por recoger productos agrícolas sin autorización, incluso si los árboles están en zonas accesibles desde la vía pública. Ciudades donde se necesita permiso En otros municipios no está totalmente prohibido, pero sí se exige autorización. Toledo: es necesario solicitar permiso al ayuntamiento para recoger aceitunas en espacios públicos, especialmente en campañas donde ha habido conflictos entre vecinos. Municipios con una normativa algo más flexible Algunas localidades permiten la recogida bajo ciertas condiciones. Arroyo de la Encomienda (Valladolid): se permite recoger fruta siempre que no se dañe el árbol y se respeten las condiciones establecidas por la normativa local. Una regla bastante común en muchos municipios Más allá de las diferencias, hay un punto en el que coinciden muchas ordenanzas: Se permite recoger fruta caída al suelo , siempre que no esté expresamente prohibido.

, siempre que no esté expresamente prohibido. Se prohíben las recogidas masivas o con fines comerciales sin autorización.

o con fines comerciales sin autorización. El criterio clave suele ser evitar daños al arbolado y al espacio público. No cumplir estas reglas puede generar conflictos o ser sancionado.

El problema del daño al árbol

Más allá de la propiedad, hay otro elemento fundamental: la protección del arbolado urbano. Muchas ordenanzas no sancionan tanto el hecho de coger fruta como el daño causado al árbol. Golpear ramas, trepar o forzar la caída de frutos puede considerarse una infracción. En ciudades como Zaragoza, las normativas obligan a preservar el arbolado y evitar cualquier actuación que comprometa su estado. En la práctica, esto significa que incluso en lugares donde no hay una prohibición explícita, actuar de forma agresiva puede derivar en sanción.

Un detalle importante: no toda la fruta es apta para consumo

Otro aspecto poco conocido es que muchas frutas urbanas no son aptas para consumo. En ciudades como Sevilla o Valencia, los naranjos de las calles suelen ser de variedad amarga, utilizada con fines ornamentales o industriales. Además, estos árboles pueden haber sido tratados con productos fitosanitarios o estar expuestos a contaminación urbana. Esto introduce un factor adicional: aunque fuera legal coger la fruta, no siempre es recomendable consumirla.

La situación en ciudades europeas fuera de España

El debate no es exclusivo de España. En ciudades como Berlín o París, algunos ayuntamientos han impulsado programas de "fruta urbana compartida": los árboles públicos se señalizan y se permite su recolección controlada por parte de los vecinos. Estas iniciativas buscan reducir el desperdicio alimentario y fomentar un uso comunitario del espacio urbano. Pero es necesario remarcar que incluso en estos modelos más abiertos, la recogida está regulada y suele limitarse a consumo personal, con normas claras para evitar daños al arbolado. Este contraste muestra que el modelo español, más restrictivo, responde a una prioridad distinta: proteger el patrimonio vegetal frente a usos no controlados. En España, entonces, no se puede dañar el árbol, recolectar sin permiso en zonas donde esté prohibido ni tomar grandes cantidades de frutos. Sí se puede recoger fruta caída (según la normativa local, claro, ya que cada Ayuntamiento establece sus propias reglas).