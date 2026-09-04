Cómo preparar el limonero en septiembre para que siga dando limones durante el otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El verano está llegando a su fin y el limonero también necesita adaptar sus cuidados al cambio de estación. Durante los meses más cálidos, las altas temperaturas y la mayor evaporación hacen que necesite más agua, pero con la llegada de septiembre estas condiciones empiezan a cambiar. Eso no significa que haya que olvidarse del limonero hasta la próxima primavera. El final del verano y comienzo del otoño es un buen momento para revisar su estado, ajustar el riego y prepararlo para los meses más fríos. Con unos sencillos cuidados es posible mantenerlo en buenas condiciones y favorecer que continúe desarrollándose y conservando sus frutos durante el otoño, especialmente en las zonas de España donde las temperaturas se mantienen suaves.

El primer cambio que necesita el limonero en septiembre está en el riego

Uno de los errores más habituales al cambiar de estación es mantener la misma frecuencia de riego que durante el verano. En septiembre las temperaturas comienzan a bajar y la humedad del suelo puede permanecer durante más tiempo. Por eso, el riego debe adaptarse a las nuevas condiciones y no hacerse de forma automática. Antes de volver a regar, conviene comprobar la humedad de los primeros centímetros de tierra. Si todavía está húmeda, es preferible esperar. En cambio, si el sustrato se ha secado y el tiempo continúa siendo cálido y seco, el limonero seguirá necesitando agua. La clave está en evitar tanto la sequía prolongada como el exceso de humedad. El encharcamiento puede perjudicar las raíces y favorecer problemas relacionados con hongos. En los ejemplares cultivados en maceta hay que prestar todavía más atención, ya que el sustrato tiene una capacidad limitada para conservar agua y nutrientes. Al mismo tiempo, una maceta con mal drenaje puede acumular demasiada humedad.

Revisa el limonero antes de que lleguen las primeras noches frías

Septiembre también es un buen momento para hacer una pequeña inspección del árbol. Después de varios meses de calor, conviene comprobar el estado de las hojas, las ramas y los frutos antes de que avance el otoño. Hay que prestar especial atención a las hojas amarillentas, las ramas secas o dañadas y cualquier signo de plaga. El envés de las hojas y los brotes jóvenes son dos de los lugares donde merece la pena mirar con detenimiento. Cochinillas, pulgones, mosca blanca o araña roja pueden afectar a los cítricos y, si el problema se mantiene, debilitar el árbol. También es recomendable retirar las partes claramente secas o dañadas. Sin embargo, septiembre no debería convertirse en el momento de realizar una poda intensa. Una intervención demasiado fuerte puede estimular nuevos brotes cuando las temperaturas comienzan a descender.

La tierra también necesita atención después del verano

El suelo alrededor del limonero puede haber quedado agotado después de los meses de mayor crecimiento. Por eso, el comienzo del otoño puede aprovecharse para mejorar su estructura y aportar materia orgánica bien descompuesta. Una capa de compost puede ayudar a mantener un suelo más fértil y mejorar su capacidad para conservar la humedad. Debe colocarse alrededor de la zona de raíces, evitando amontonar materia orgánica directamente contra el tronco. También puede ser útil colocar una capa de acolchado con hojas secas, corteza o compost. Este acolchado ayuda a reducir la pérdida de humedad y protege el suelo frente a los cambios de temperatura.

¿Hay que seguir abonando el limonero en otoño?

El abonado tampoco debe hacerse siguiendo el mismo calendario durante todo el año. El limonero necesita nutrientes para crecer, florecer y producir frutos, pero la cantidad y el momento de aportarlos deben adaptarse a la época y al estado del árbol. Si ha recibido un abonado adecuado durante la primavera y el verano, no es necesario aumentar las cantidades en septiembre pensando que así producirá más limones. Puede ser un buen momento para revisar las necesidades del árbol y utilizar, si corresponde, un fertilizante específico para cítricos siguiendo las indicaciones del fabricante. En ejemplares cultivados en maceta es especialmente importante no abusar del fertilizante, ya que las sales pueden acumularse en un volumen reducido de sustrato.

Si está en maceta, protégelo cuando bajen las temperaturas

Los limoneros cultivados en maceta necesitan una atención especial cuando llega el frío. El sistema radicular está más expuesto a los cambios de temperatura que el de un árbol plantado directamente en el suelo. Antes de que lleguen las primeras noches frías conviene buscar para la maceta un lugar luminoso y protegido del viento y de las heladas. En las zonas más cálidas de España, un limonero puede permanecer en el exterior durante buena parte del otoño. Sin embargo, en lugares donde las temperaturas descienden más rápido, puede ser necesario protegerlo cuando se anuncien episodios de frío. No se trata de mantenerlo encerrado desde septiembre, sino de anticiparse a las primeras heladas y evitar que un cambio brusco de temperatura sorprenda al árbol.

El objetivo es llegar al otoño con un limonero fuerte

Septiembre es un mes de transición. El limonero todavía puede aprovechar las condiciones relativamente cálidas, pero poco a poco tendrá que enfrentarse a menos horas de luz, temperaturas más bajas y una menor evaporación del agua. Adaptar el riego, revisar las hojas y las ramas, cuidar el suelo, evitar las podas fuertes y prepararlo para las primeras noches frías son algunas de las tareas más importantes en esta época. Con estos cuidados, el árbol podrá afrontar mejor el cambio de estación y mantener sus frutos durante el otoño cuando las condiciones de cultivo y la variedad lo permitan. El final del verano no tiene por qué significar el final de los limones: con la preparación adecuada, el limonero puede seguir siendo protagonista del jardín, la terraza o el balcón durante los próximos meses.