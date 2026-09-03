Cómo regar el árbol de jade para que florezca durante más tiempo y no se marchite

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El árbol de jade es una de las plantas más resistentes y fáciles de cuidar, pero pocos saben que, cuando alcanza la madurez y recibe los cuidados adecuados, puede producir pequeñas y espectaculares flores. Aunque normalmente se cultiva por sus hojas carnosas y brillantes, esta planta crasa puede convertirse en una auténtica ornamental cuando llega el momento de la floración. La edad es importante, pero también lo es el riego. Y aquí está uno de los errores más habituales: pensar que necesita mucha agua para producir y mantener sus flores. En realidad, saber cuándo reducir el riego y cuándo volver a regar puede marcar la diferencia. Te contamos cómo hacerlo para favorecer la floración y evitar que las flores se marchiten antes de tiempo.

Así son las sorprendentes flores del árbol de jade y cuándo aparecen por primera vez

Las flores del árbol o planta de jade son pequeñas, de unos 3 centímetros de largo, y con puntas como estrellas, abriéndose para mostrar los estambres y pistilos. Se acomodan en cúmulos de varias flores, dando un mini arreglo cuando florecen en conjunto. Cada cúmulo de flores se yergue sobre las hojas de un tallo floral de color rojizo, para que queden visibles para los polinizadores que se acerquen en busca de néctar. Son de color rosa tenue a blanco, ideal para jardines que buscan un estilo asiático o romántico, y que darán un atractivo único e inesperado. Es importante que sepas que un árbol de jade dará flor una vez que llegue a la madurez, y ese es el truco por el que a muchas personas aún no les da flor. Ese momento puede llegar a los 5 u 8 años de edad. En tiendas de jardinería se suelen vender jóvenes, así que te recomendamos ir de una vez por el tuyo para que te de flor cuanto antes.

El riego del árbol de jade que puede ayudarlo a florecer durante más tiempo

El árbol de jade es una planta crasa, lo que quiere decir que almacena agua en sus hojas y en el tronco para poder sobrevivir a las sequías de su entorno nativo. Esto la vuelve una de las plantas favoritas para tener en casa, gracias a sus bajos cuidados. Sin embargo, hay que mantener un buen balance en el riego, porque muy poco riego hará que no florezca, y demasiado riego pudrirá la planta. Las claves para regar correctamente para que florezca abundantemente y cuando sea momento son las siguientes. Reduce el riego en invierno El árbol de jade requiere pasar por el estrés hídrico del invierno para florecer. Si lo riegas demasiado durante esta temporada, no dará flor. Debes regarlo una vez al mes. Aunque quieras darle todos los cuidados, mantén la paciencia que la recompensa de flores abundantes será enorme. Riega una vez por semana en primavera y verano El riego en la temporada de crecimiento debe ser regular para que las flores tengan recursos suficientes para brotar. Es una planta de riego bajo, y la medida ideal para esta temporada es de una vez por semana. Riega a forma de transición en otoño Siendo otoño la temporada intermedia entre la sequía obligada y la temporada de crecimiento, debes de usar este momento como de transición. Riega una vez cada dos semanas, para que la planta tenga tiempo de irse adaptando hasta que llegue el momento clave en invierno. Riega solamente cuando el sustrato esté seco Son plantas de bajo riego, así que lo mejor para no ahogar las raíces ni que las hojas exploten por exceso de agua, es regar solamente cuando el sustrato esté totalmente seco. En primavera y verano puede ser de una a dos veces por semana, pero recuerda que en invierno debes de reducirlo al máximo.

Tres errores que pueden hacer que las flores del árbol de jade se marchiten antes

El marchitamiento de las flores de jade revela un signo de estrés derivado de los cuidados. Puede tratarse de tres errores: Falta de agua: flores marchitas son sinónimo de falta de agua en los tejidos. Ajusta la cantidad para que llegue la suficiente a las hojas.

flores marchitas son sinónimo de falta de agua en los tejidos. Ajusta la cantidad para que llegue la suficiente a las hojas. Exceso de sol: si el sol es demasiado fuerte, puede llegar a quemar las hojas.

si el sol es demasiado fuerte, puede llegar a quemar las hojas. Marchitamiento natural: las flores tienen un tiempo de vida, y es normal que comience a perder algunas si ya estuvieron bastante tiempo en la planta.

Además del riego: los cuidados que necesita el árbol de jade para florecer

Para que el árbol de jade de flores, también debes de darle los siguientes cuidados: Es importante el frío del invierno , porque este también estimula la floración. Esta es otra clave para que el árbol de jade florezca, así que no te preocupes si donde vives hace frío: al contrario, será beneficioso para las flores.

, porque este también estimula la floración. Esta es otra clave para que el árbol de jade florezca, así que no te preocupes si donde vives hace frío: al contrario, será beneficioso para las flores. Luz de 4 a 6 horas diarias . Es de sol total, así que no la prives de ella porque es muy importante para el desarrollo de flores. A falta de luz, verás que los tallos comienzan a debilitarse, y finalmente, no se producirán flores.

. Es de sol total, así que no la prives de ella porque es muy importante para el desarrollo de flores. A falta de luz, verás que los tallos comienzan a debilitarse, y finalmente, no se producirán flores. Usa un buen sustrato . Prepara o compra uno que contenga un alto porcentaje perlita o grava volcánica, que le ayuda a dar estructura al suelo y a que no retenga demasiada agua.

. Prepara o compra uno que contenga un alto porcentaje perlita o grava volcánica, que le ayuda a dar estructura al suelo y a que no retenga demasiada agua. En primavera y verano aplica un fertilizante ligero. Puedes usar humus de lombriz o un fertilizante líquido universal. Esto impulsará la floración abundante.