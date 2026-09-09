Dónde colocar la monstera en casa para que tenga hojas más grandes y crezca con fuerza

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La monstera es una de las plantas de interior más populares, pero conseguir que desarrolle esas enormes hojas verdes, cada vez más recortadas y llenas de perforaciones, no depende únicamente de regarla bien. El lugar donde la coloques dentro de casa puede marcar una gran diferencia en su crecimiento. Esta planta tropical necesita unas condiciones concretas de luz, temperatura y humedad para crecer con fuerza y avanzar hacia un aspecto más maduro. Además, al tratarse de una especie trepadora, contar con un soporte por el que pueda ascender también puede favorecer el desarrollo de hojas de mayor tamaño. Por eso, si tu monstera ha dejado de crecer, produce hojas pequeñas o no desarrolla las características perforaciones, antes de cambiar el riego o añadir más abono conviene revisar dónde está colocada y qué condiciones encuentra allí.

Dónde colocar la monstera para que reciba la luz que necesita

La monstera necesita buena iluminación para mantener un crecimiento vigoroso y avanzar hacia hojas más grandes y maduras. La University of Wisconsin–Madison explica que la Monstera deliciosa puede tolerar condiciones de poca luz, pero bajo esas condiciones es menos probable que forme las perforaciones características de las hojas adultas. Por eso, dentro de casa conviene ubicarla cerca de una ventana luminosa, donde reciba abundante claridad durante varias horas. Por su parte, la University of Connecticut señala que esta especie tolera varias horas de sol directo, aunque advierte que una exposición intensa y repentina puede quemar las hojas. Si la planta procede de un rincón oscuro, lo recomendable es acercarla gradualmente a una zona más iluminada. En ventanas con radiación muy fuerte, una cortina translúcida puede suavizar la entrada de luz. La importancia de la iluminación también tiene respaldo experimental. Taylor, McCauley y Nackley evaluaron en HortScience la respuesta fotosintética de doce plantas de interior, entre ellas Monstera spp., y comprobaron que su actividad fotosintética responde a la intensidad lumínica.

La temperatura y humedad que necesita para crecer con fuerza

Además de luz, la monstera agradece un ambiente cálido y con humedad moderada o alta. Penn State Extension recomienda para su cultivo interior temperaturas aproximadas de 16 a 29 °C y una humedad relativa superior al 50 %. Estas condiciones se parecen más al ambiente tropical al que está adaptada la especie y ayudan a mantener un crecimiento activo. Cuando el aire es demasiado seco, los bordes de las hojas pueden volverse marrones. Esto no significa que haya que mantener el sustrato permanentemente empapado: la misma institución aconseja regar bien y permitir que el medio se seque ligeramente antes del siguiente riego. En casa, conviene alejarla de corrientes frías, puertas que se abren constantemente y salidas de calefacción o aire acondicionado. North Carolina State University recomienda mantener las plantas cultivadas en maceta lejos de corrientes frías y del aire seco de los conductos de calefacción. Si el ambiente es muy seco, un humidificador puede ayudar a mantener una humedad más estable.

El truco para conseguir hojas más grandes: dejar que la monstera trepe

La monstera no crece en la naturaleza como un arbusto compacto. Según Plants of the World Online, de los Royal Botanic Gardens, la Monstera deliciosa es una planta trepadora que puede extenderse y ascender sobre otros soportes. Sus raíces aéreas forman parte de esa estrategia de crecimiento y le permiten sujetarse mientras gana altura. Por eso, colocar un “tutor” dentro de casa no es solamente una cuestión estética. Los postes de musgo imitan las superficies porosas sobre las que estas plantas trepan y, una vez que los tallos logran fijarse al soporte, el tamaño de las hojas suele aumentar de forma considerable. Un tutor firme, poste de musgo o tabla adecuada puede colocarse cerca del tallo principal y guiar el crecimiento vertical. Es mejor sujetar el tallo con cuidado y evitar forzar los pecíolos. Con suficiente luz, humedad adecuada y espacio para ascender, la monstera puede avanzar hacia un porte más maduro, con hojas progresivamente mayores.

Estos son los mejores rincones de casa para colocar una monstera

El mejor rincón para una monstera no depende tanto del tipo de estancia como de las condiciones que reúne. Un salón, dormitorio o estudio puede ser adecuado si tiene una ventana luminosa, temperatura estable y suficiente espacio para que la planta desarrolle hojas grandes y pueda trepar. En cambio, una esquina oscura y alejada de las ventanas limitará la luz disponible. La monstera se incluye entre las plantas de interior que necesitan luz brillante debido a eso las paredes, aleros, árboles y edificios exteriores pueden disminuir considerablemente la iluminación que entra en una habitación. Por eso, dos ventanas orientadas de manera similar pueden ofrecer condiciones muy distintas. Un baño también puede ser una buena ubicación si dispone de luz natural suficiente, ya que la mayor humedad ambiental puede favorecer a la planta. Sin embargo, la humedad por sí sola no compensa la falta de luz. También conviene evitar zonas pegadas a calefactores, aire acondicionado o puertas con corrientes frías. Kew Science (Plants of the World Online) describe hojas adultas de Monstera deliciosa que pueden alcanzar hasta unos 90 × 75 centímetros, por lo que reservar un rincón despejado y con espacio vertical es importante a largo plazo.