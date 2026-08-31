Dos linces ibéricos de Andalucía llegarán este otoño a Toledo: así será su nuevo hogar de 1.560 metros cuadrados

Imagen: Junta de Andalucía ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El lince ibérico tendrá este otoño un nuevo espacio dedicado a su conservación y divulgación en Castilla-La Mancha. Dos ejemplares procedentes de Andalucía llegarán a la finca El Borril, en el término municipal de Polán (Toledo), cuando finalicen las obras del nuevo hábitat que está construyendo la Diputación de Toledo. El recinto ha sido diseñado para que los animales dispongan de un espacio adaptado a sus necesidades y, al mismo tiempo, puedan ser observados por los visitantes sin contacto directo. La instalación contará con zonas de observación, recursos educativos y elementos destinados a recrear las condiciones propias del monte mediterráneo. La previsión es que las obras estén terminadas antes de que finalice el otoño y que los dos linces puedan instalarse entonces en este nuevo espacio.

Un nuevo hábitat de 1.560 metros cuadrados para los dos linces

El nuevo recinto ocupará una superficie total de 1.560 metros cuadrados, aunque no todo el espacio estará destinado a la observación pública. De ellos, 1.028 metros cuadrados corresponderán a la zona de exhibición integrada en el recorrido de la Senda de los Animales de El Borril. Uno de los elementos destinados a garantizar la seguridad será un doble vallado de 4,5 metros de altura, que permitirá mantener separados a los animales de los visitantes y evitar posibles escapes. El diseño pretende alejarse de la imagen de un recinto convencional y reproducir, dentro de las posibilidades de la instalación, algunas de las condiciones que caracterizan el entorno natural del lince ibérico. El objetivo es que los ejemplares puedan desenvolverse en un espacio adecuado para su bienestar mientras el público aprende a conocer la especie. La inversión destinada a este nuevo hábitat asciende a 400.000 euros, asumidos por la Diputación de Toledo.

Un mirador permitirá observar a los linces sin molestarlos

Uno de los elementos más llamativos del proyecto será el observatorio-mirador con pantallas de cristal desde el que los visitantes podrán contemplar a los animales. La idea es que las personas puedan acercarse visualmente a los linces sin entrar en contacto con ellos ni interferir en su comportamiento. El diseño del espacio busca, por tanto, compatibilizar la observación con el bienestar de los ejemplares. El recorrido también incorporará recursos educativos y divulgativos relacionados con la biología del lince ibérico y con el monte mediterráneo, su ecosistema característico. De esta forma, la instalación tendrá una finalidad que va más allá de mostrar a los animales. La Diputación de Toledo pretende convertirla en una herramienta para explicar a los visitantes la importancia de conservar una de las especies más emblemáticas de la fauna española. Los escolares tendrán un papel especialmente importante. El Borril desarrolla programas de educación ambiental y el nuevo espacio permitirá incorporar el lince ibérico a estas actividades, acercando a los más jóvenes la realidad de una especie que durante décadas estuvo al borde de la desaparición. Imagen: Francisco J. Olmo / Europa Press

Los dos linces tendrán una función clave en la conservación y la educación ambiental

Aunque la llegada de dos ejemplares procedentes de Andalucía está relacionada con la conservación del lince ibérico, El Borril no se convertirá en un centro de reproducción en cautividad ni los animales serán liberados directamente en los Montes de Toledo. Los ejemplares procederán de un centro de conservación del lince y se instalarán en el nuevo hábitat construido específicamente en la finca. Su presencia permitirá desarrollar actividades de divulgación y sensibilización ambiental y mostrar al público cómo es esta especie, cuáles son sus características y por qué su conservación continúa siendo importante. Este matiz resulta especialmente relevante porque la reintroducción y recuperación del lince ibérico en España se desarrolla mediante programas específicos de conservación en el medio natural. El nuevo espacio de El Borril tendrá otra función: acercar la especie a la población y contribuir a su conocimiento y protección a través de la educación ambiental.

El Borril ya participó en la recuperación del lince ibérico

La elección de esta finca toledana no es casual. Los Montes de Toledo tienen una relación importante con los programas de recuperación del lince ibérico, una especie que durante años sufrió una fuerte reducción de sus poblaciones debido, entre otras causas, a la pérdida y fragmentación de su hábitat y a la disminución de sus presas. El Borril ya estuvo vinculado a los esfuerzos de recuperación de la especie. En 2021 y 2022, la finca acogió liberaciones de ejemplares dentro del proyecto europeo Life Lynx Connect, cuyo objetivo era favorecer la recuperación de poblaciones estables de lince ibérico. Aquellas actuaciones tenían una finalidad distinta a la que tendrá ahora el nuevo recinto. Mientras las liberaciones formaban parte de los programas destinados a recuperar poblaciones en libertad, el nuevo hábitat permitirá trabajar principalmente en conservación, divulgación y educación ambiental. La llegada de estos dos animales supone así un nuevo capítulo en la relación de El Borril con el lince ibérico. La especie estará presente en la finca de una forma que permitirá a miles de visitantes conocerla de cerca y comprender mejor los retos a los que se enfrenta en la naturaleza. El proyecto pretende convertir el nuevo espacio en un referente para la divulgación de la conservación del lince en Castilla-La Mancha. Cuando los dos ejemplares lleguen este otoño, los visitantes podrán observarlos a través del nuevo mirador y conocer, al mismo tiempo, la importancia de proteger el monte mediterráneo y los ecosistemas de los que depende esta especie. Para una de las especies más representativas de la fauna ibérica, tener un nuevo espacio dedicado a su conservación y conocimiento permitirá mantener al lince como protagonista de la educación ambiental en los Montes de Toledo.