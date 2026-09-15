Animales en peligro extinción El ave que se extinguió en España vuelve a Andalucía: 18 ejemplares llegan desde Marruecos para recuperar la especie Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Junta de Andalucía ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Andalucía ha dado un nuevo paso para intentar recuperar una especie de ave que desapareció de España y que hoy sobrevive en libertad únicamente en un pequeño enclave de Marruecos. Un total de 18 ejemplares de torillo andaluz han llegado a la comunidad para iniciar un programa de reproducción en cautividad que podría ser clave para su futura reintroducción. Las aves llegaron el pasado 9 de septiembre al puerto de Algeciras y fueron trasladadas al Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez. Allí comenzará una nueva fase de un proyecto que pretende crear una población de seguridad antes de plantear futuras liberaciones en zonas adecuadas del litoral andaluz. El objetivo, por tanto, va mucho más allá de conservar estos 18 ejemplares. El proyecto busca conseguir que el torillo andaluz vuelva a formar parte de la fauna de Andalucía después de décadas de ausencia.

Los 18 torillos que han llegado desde Marruecos

Los ejemplares trasladados a Jerez proceden de actuaciones desarrolladas en Marruecos. Antes de llegar a Andalucía, los equipos implicados localizaron y rescataron nidos, recuperaron los huevos y llevaron a cabo su incubación hasta conseguir la eclosión de las aves. Ahora comienza una etapa especialmente importante: la reproducción ex situ, es decir, fuera de su medio natural y bajo condiciones controladas. La finalidad es formar un núcleo reproductor que permita aumentar progresivamente el número de ejemplares y disponer de aves para futuros proyectos de conservación. El plan contempla además nuevas campañas de campo en Marruecos. Está previsto realizar al menos cuatro actuaciones más para conseguir un grupo reproductor suficientemente amplio y, sobre todo, mantener la mayor diversidad genética posible. Cada ejemplar será identificado y contará con un registro de procedencia, una información fundamental para evitar problemas de consanguinidad durante la reproducción. En paralelo, está previsto crear un segundo núcleo de conservación en el Parque Zoológico de Aïn Sebaâ, en Casablanca. Ambos centros estarán coordinados y el libro genealógico de la población mantenida en cautividad se gestionará desde el Zoobotánico de Jerez.

El pequeño pájaro que desapareció de España

El torillo andaluz (Turnix sylvaticus sylvaticus) es un ave de pequeño tamaño que puede recordar por su aspecto a una codorniz. Mide aproximadamente entre 15 y 16 centímetros y es el único representante de la familia Turnicidae en el Paleártico occidental. En España ocupaba principalmente zonas bajas y costeras de Andalucía. Sus poblaciones se distribuían históricamente por provincias como Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, donde utilizaba espacios con pastizales, matorral bajo y otros ambientes mediterráneos. Los últimos registros españoles corresponden a ejemplares localizados en el entorno de Doñana. Su desaparición fue consecuencia de un largo proceso de transformación de su hábitat. La urbanización del litoral y los cambios en las prácticas agrícolas redujeron progresivamente los espacios adecuados para esta pequeña ave, hasta que dejó de formar parte de la fauna española. La situación es especialmente llamativa porque el torillo no desapareció completamente del norte de África. Una población logró sobrevivir en Marruecos y se convirtió en la pieza fundamental para intentar recuperar la especie en los territorios donde se extinguió.

Una última población escondida entre cultivos de Marruecos

Uno de los aspectos más singulares de esta especie es precisamente el lugar donde ha conseguido sobrevivir. La última población conocida se localiza en una zona agrícola de la costa atlántica de Marruecos con una superficie de apenas unas 4.675 hectáreas. Se trata de un paisaje formado por huertas y cultivos tradicionales, muy diferente a la imagen de una gran reserva natural aislada donde podría esperarse encontrar una especie tan amenazada. Investigaciones realizadas por un equipo hispano-marroquí, con participación de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, permitieron confirmar que este pequeño territorio albergaba la última población conocida del torillo andaluz. Los estudios también han mostrado hasta qué punto la especie está ligada al paisaje agrícola. El torillo puede utilizar diferentes parcelas en función de las condiciones de los cultivos, aprovechando especialmente determinados ambientes que ofrecen refugio y alimento. Precisamente por eso, la transformación de estas zonas agrícolas representa una amenaza adicional. La urbanización del litoral y la intensificación de la agricultura han reducido los ambientes adecuados para la especie y han dejado a esta población en una situación especialmente vulnerable. Actualmente se estima que la población marroquí está formada por unos pocos cientos de individuos y los últimos registros apuntan a una tendencia descendente. Esto explica por qué el proyecto de conservación no se limita a traer ejemplares a Andalucía, sino que también pretende reforzar las posibilidades de supervivencia de la población que todavía existe en Marruecos.

El objetivo es que vuelva a vivir en el litoral andaluz

La llegada de estos 18 torillos representa solo el comienzo de un proyecto a medio y largo plazo. Antes de pensar en liberar ejemplares habrá que consolidar el núcleo reproductor, conocer mejor su comportamiento en cautividad y completar los estudios genéticos y de viabilidad. Además, será necesario determinar cuáles son los lugares más adecuados para una futura reintroducción. No basta con que exista espacio disponible: el hábitat debe reunir las condiciones necesarias para que las aves puedan sobrevivir y reproducirse una vez liberadas. Los ejemplares mantenidos en Jerez también permitirán ampliar los conocimientos sobre la especie. Los estudios de fisiología, comportamiento y biología pueden aportar información útil para comprender mejor las causas de su desaparición y preparar con mayores garantías una eventual recuperación en libertad. El proyecto cuenta con la colaboración de administraciones e instituciones de España y Marruecos y se ha planteado en varias fases. La primera estuvo centrada en la preparación técnica y científica y en el estudio de viabilidad; la segunda incluyó los trabajos de campo, la obtención de los huevos, la incubación y el traslado de las aves; y la tercera continuará con los estudios genéticos, nuevas campañas en Marruecos y la reproducción en el Zoobotánico de Jerez. Si el programa consigue consolidar una población reproductora, sus descendientes podrían convertirse algún día en los primeros torillos andaluces nacidos en cautividad destinados a regresar al medio natural. De esta forma, los 18 ejemplares que ahora se encuentran en Jerez son mucho más que un pequeño grupo de aves: representan el primer paso para intentar recuperar en Andalucía una especie que desapareció de sus costas hace décadas.