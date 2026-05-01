Biodiversidad El mar de Galicia se tropicaliza: por qué aparecen peces globo y qué dice la ciencia sobre este cambio silencioso Por Alejandro Lingenti

El litoral gallego, tradicionalmente de aguas frías y ricas en nutrientes, está experimentando un cambio progresivo. Las mediciones científicas indican que la temperatura superficial del mar en la península ibérica ha aumentado entre 0,10 y 0,25 °C por década desde los años 80. En 2024, las aguas españolas alcanzaron cerca de 20 °C de media, unos 0,7 °C por encima del promedio histórico. Aunque pueda parecer leve, este incremento tiene un fuerte impacto ecológico: el mar de Galicia se tropicaliza y aparecen peces globo. Este calentamiento altera la distribución de especies y modifica sus patrones de reproducción, alimentación y supervivencia.

Científicos detectan peces globo en Galicia por primera vez: la señal que no se puede ignorar

Uno de los indicadores más llamativos de este proceso es la aparición reciente de peces globo en aguas gallegas, un fenómeno documentado por investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) junto a la Universidade de Vigo y otros centros científicos. Según este estudio, por primera vez, se han registrado ejemplares en zonas como la Costa da Vela o la ría de Pontevedra. No se trata de una anécdota aislada. Los expertos consideran que estos hallazgos son una evidencia directa de la llamada "tropicalización" del océano Atlántico, es decir, la progresiva expansión hacia el norte de especies propias de aguas cálidas. Este proceso implica que las barreras térmicas que antes limitaban la distribución de muchas especies están desapareciendo, permitiendo su desplazamiento. El pez globo, en particular, tiene un valor simbólico en este contexto. Es una especie típicamente asociada a mares más cálidos, y su presencia en Galicia indica que las condiciones ambientales están cambiando lo suficiente como para hacerlo viable. Según los investigadores, su llegada responde directamente al calentamiento del agua y no a fenómenos puntuales.

El mar de Galicia está cambiando: especies nuevas y equilibrio del ecosistema en riesgo

La aparición del pez globo no es el problema en sí mismo, sino el síntoma de una transformación más amplia del ecosistema. Los científicos hablan de una reconfiguración de la biodiversidad marina en la que especies adaptadas al frío retroceden mientras otras, termófilas, avanzan. Este fenómeno ya se ha documentado en distintos puntos del litoral español y europeo. En el caso gallego, los estudios del IEO señalan la presencia creciente de especies del grupo de los tetraodontiformes, que incluye peces globo, peces luna y peces ballesta, tradicionalmente asociados a aguas más cálidas. El proceso tiene implicaciones profundas. A medida que estas especies colonizan nuevas zonas, se producen cambios en la cadena trófica, en la competencia por recursos y en el equilibrio general del ecosistema. Algunas especies locales pueden verse desplazadas hacia aguas más profundas o hacia latitudes más altas, alterando el funcionamiento de todo el sistema marino.

Impacto en pesca y salud: por qué preocupa este fenómeno

El caso del pez globo añade además un elemento de riesgo sanitario. Algunas especies de este grupo contienen tetrodotoxina, una de las neurotoxinas naturales más potentes conocidas. Se trata de un veneno capaz de provocar intoxicaciones muy graves si se consume. En la Unión Europea su comercialización está prohibida, lo que reduce el riesgo, pero los científicos advierten de la necesidad de mejorar la vigilancia. A medida que estas especies se vuelven más frecuentes, aumenta la probabilidad de capturas accidentales o de confusión con otras especies. El impacto también se extiende al sector pesquero y marisquero. Galicia depende en gran medida de estos recursos, y cualquier alteración en el ecosistema también puede tener consecuencias económicas. Los cambios en la temperatura afectan, por ejemplo, al crecimiento, reproducción y supervivencia de moluscos como el mejillón, una de las principales industrias acuícolas de la región.

Qué significa que el mar de Galicia se esté tropicalizando

El término "tropicalización" se utiliza cada vez más en oceanografía para describir este tipo de procesos. No se trata solo de que el agua esté más caliente, sino de que el ecosistema empieza a parecerse al de regiones más cálidas, tanto en especies como en dinámicas biológicas. En Galicia, este cambio es especialmente significativo porque históricamente ha sido una zona de transición entre aguas frías y templadas. El calentamiento está desplazando ese equilibrio hacia condiciones más cálidas, lo que facilita la llegada de especies nuevas y modifica la composición de las comunidades marinas. Los investigadores subrayan que estos cambios no son puntuales, sino acumulativos y estructurales. La presencia de peces tropicales en las rías gallegas es, en ese sentido, un indicador adelantado de lo que puede ocurrir en el futuro si la tendencia continúa.

El futuro del mar gallego: un cambio que ya está en marcha

El océano absorbe aproximadamente el 90% del exceso de calor generado por el cambio climático, lo que lo convierte en uno de los principales reguladores del sistema climático global. Pero esa función tiene un coste: el calentamiento progresivo de sus aguas. En Galicia, ese calentamiento ya no es una hipótesis, sino una realidad observable. La llegada del pez globo, la aparición de especies tropicales y los cambios en la biodiversidad marina son señales visibles de un proceso más profundo. Los científicos insisten en la necesidad de reforzar la monitorización y la investigación para anticipar los impactos. Comprender cómo evolucionará este nuevo escenario será clave para proteger tanto el ecosistema como las actividades económicas que dependen de él. En definitiva, lo que está ocurriendo en las costas gallegas es mucho más que una curiosidad biológica. Es una advertencia clara de que el cambio climático ya está transformando el mar y de que sus efectos empiezan a ser visibles incluso en lugares donde hasta hace poco parecían improbables.