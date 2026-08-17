La Luna El próximo eclipse lunar llegará a España en unos días y teñirá de rojo parte de la Luna este agosto: cuándo y dónde verlo Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más destacados del verano, apenas unas semanas después del eclipse solar total del 12 de agosto. El próximo 28 de agosto, la sombra de la Tierra cubrirá una parte de la Luna durante la madrugada, ofreciendo una nueva oportunidad para observar un fenómeno astronómico sin necesidad de telescopio ni equipos especiales. El eclipse será visible desde España, aunque las condiciones de observación variarán según el lugar y la hora. Además, al producirse de madrugada, será importante conocer con antelación cuándo comenzará cada fase para encontrar un punto con buena visibilidad del horizonte y evitar la contaminación lumínica.

El eclipse lunar será de madrugada: estas son las mejores horas para verlo desde España

El eclipse parcial de Luna de agosto de 2026 tendrá lugar durante la madrugada del viernes 28 de agosto. Aunque el fenómeno se producirá a lo largo de varias horas, desde España no será posible contemplar todas sus fases en todos los lugares, ya que la Luna se pondrá antes de que termine el eclipse en parte del territorio. En la España peninsular y Baleares, la fase penumbral comenzará aproximadamente a las 03:24 horas, aunque esta primera etapa apenas resulta apreciable a simple vista. La fase parcial, que es la que permite observar cómo la sombra de la Tierra cubre una parte del disco lunar, comenzará alrededor de las 04:34 horas. El máximo del eclipse se producirá aproximadamente a las 06:13 horas, momento en el que la Luna alcanzará su mayor grado de ocultación. La fase parcial terminará alrededor de las 07:52 horas, pero estos horarios deben interpretarse teniendo en cuenta la ubicación del observador. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que la fase parcial será visible desde toda España antes de la puesta de la Luna, aunque en el centro y este de la Península, Baleares y Melilla, nuestro satélite se ocultará antes de que termine esta fase. En el resto de la Península, Canarias y Ceuta, la puesta de la Luna tendrá lugar después de finalizar la fase parcial. Por tanto, la mejor oportunidad para observar el eclipse será durante la madrugada, especialmente entre las 04:30 y las 06:15 horas, cuando la Luna se encuentre en la fase parcial y se aproxime al máximo del fenómeno.

El eclipse lunar parcial podrá verse desde toda España, pero no se verá igual en todas las zonas

El eclipse parcial de Luna será visible desde toda España, aunque las condiciones de observación no serán exactamente iguales en todas las zonas. El fenómeno podrá contemplarse a simple vista y no será necesario utilizar ningún instrumento especial ni protección ocular. La principal diferencia estará en la hora de puesta de la Luna. En el centro y este de la Península, así como en Baleares y Melilla, la Luna se ocultará antes de que finalice la fase parcial, por lo que desde estos lugares no podrá observarse el eclipse completo. En cambio, en el resto de la Península, Canarias y Ceuta, la puesta lunar se producirá después de terminar esta fase. El eclipse tendrá una magnitud de 0,93, por lo que la sombra terrestre cubrirá una parte importante del disco lunar durante la fase de parcialidad. El Instituto Geográfico Nacional dispone además de información específica para cada capital de provincia, con la evolución del fenómeno y los horarios correspondientes a cada ubicación.

Así cambiará el aspecto de la Luna durante el eclipse: una parte se teñirá de rojo

El eclipse será parcial, por lo que la Tierra no llegará a cubrir por completo el disco de la Luna. Durante el fenómeno, la sombra terrestre avanzará progresivamente sobre la superficie lunar hasta alcanzar su máximo, dejando una parte de la Luna iluminada y otra en sombra. La fase más destacada comenzará cuando la Luna entre en la umbra terrestre, alrededor de las 04:34 horas en España peninsular. A partir de ese momento será posible observar cómo una parte del disco lunar se oscurece y puede adquirir tonalidades rojizas, mientras el resto continúa iluminado. El máximo del eclipse tendrá lugar aproximadamente a las 06:13 horas, cuando la fracción de la Luna cubierta por la sombra de la Tierra será mayor. Después, la sombra comenzará a retirarse hasta finalizar la fase parcial alrededor de las 07:52 horas, aunque en algunas zonas de España la Luna se habrá puesto antes.

Cómo observar el eclipse lunar desde España y elegir el mejor lugar para verlo

Respecto al sitio dónde ver el eclipse, lo más recomendable es buscar un punto con el horizonte oeste despejado, especialmente en España, ya que la Luna estará relativamente baja y se acercará a su puesta durante el desarrollo del eclipse. Conviene evitar edificios, árboles, montañas u otros obstáculos que puedan ocultarla. También es aconsejable consultar la hora exacta de la puesta de la Luna en la localidad concreta desde la que se vaya a realizar la observación. Las condiciones cambiarán según la ubicación. En algunas zonas el satélite desaparecerá por debajo del horizonte antes de que termine la fase parcial. No hace falta utilizar filtros ni gafas especiales. Los eclipses lunares son seguros para observar directamente, por lo que se puede mirar la Luna durante todo el fenómeno sin protección ocular. Unos prismáticos o un pequeño telescopio pueden servir para apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre, aunque no son imprescindibles. Por último, será conveniente comprobar la previsión meteorológica y escoger un lugar con poca contaminación lumínica. Aunque la contaminación lumínica afecta menos a la observación de la Luna que a la de objetos débiles del cielo, un entorno oscuro y con buena visibilidad del horizonte permitirá seguir mejor el desarrollo del eclipse.