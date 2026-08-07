Cambio climático El verano en España ya no es como antes: por qué cada vez es más largo, más caluroso y más seco Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El verano en España ya no tiene la misma duración ni las mismas características que hace unas décadas. El aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones y la prolongación de los periodos de calor están transformando el clima estival en buena parte del país. Los registros meteorológicos muestran que estas tendencias se repiten con mayor frecuencia y afectan tanto al medio natural como a la disponibilidad de agua, la agricultura y el riesgo de incendios forestales. Comprender por qué el verano es cada vez más largo, más caluroso y más seco resulta clave para entender uno de los efectos más visibles del cambio climático en España y las consecuencias que puede tener sobre los ecosistemas, la economía y la vida cotidiana durante los próximos años.

Las razones por las que los veranos en España son cada vez más calurosos

Los veranos en España son hoy más cálidos que hace apenas unas décadas. Los registros climáticos muestran un aumento sostenido de las temperaturas estivales desde mediados del siglo XX, una tendencia que se ha intensificado especialmente en los últimos años. Este cambio no se traduce únicamente en días con máximas más elevadas, sino también en una mayor frecuencia de olas de calor, un incremento de las noches tropicales —cuando la temperatura apenas desciende y dificulta el descanso— y episodios de calor extremo cada vez más persistentes. La principal explicación está en el calentamiento global. El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera hace que el planeta retenga más calor, elevando la temperatura media y favoreciendo que los episodios de calor extremo sean cada vez más habituales. Como consecuencia, lo que hace unas décadas era un fenómeno excepcional se está convirtiendo en una situación recurrente durante el verano. Además, la Península Ibérica está considerada una de las regiones europeas más vulnerables al cambio climático. Diversos estudios indican que el denominado verano térmico, es decir, el periodo en el que las temperaturas son propias del verano, ha pasado de durar alrededor de dos meses a prolongarse durante más de tres. Esto significa que las condiciones típicas del verano comienzan antes, terminan más tarde y reducen progresivamente la duración de la primavera y el otoño. Otro factor que contribuye a la sensación de un calor cada vez más intenso es la persistencia de las altas temperaturas. No solo aumentan los picos de calor, sino también el número de días consecutivos con valores elevados. Esta continuidad impide que el suelo, la vegetación y las ciudades se refresquen entre episodios cálidos, favorece la acumulación de calor y agrava sus efectos sobre la salud, los ecosistemas y la disponibilidad de agua.

Cómo la falta de lluvia y el calor extremo aumentan el riesgo de incendios y dañan los bosques

La combinación de menos precipitaciones y una mayor evaporación provocada por el calor reduce la humedad del suelo y acelera el proceso de desecación de la vegetación. Los árboles permanecen más tiempo sometidos a estrés hídrico, lo que limita su crecimiento, reduce su capacidad para resistir plagas y enfermedades y aumenta su vulnerabilidad frente a fenómenos extremos. Cuando la vegetación pierde humedad, también se vuelve mucho más inflamable, incrementando el riesgo de incendios forestales durante buena parte del verano. El denominado nuevo verano ibérico, más largo, cálido y seco, prolonga además el periodo de peligro de incendios. Si antes el mayor riesgo se concentraba en unas pocas semanas, ahora las condiciones favorables para que se inicie y propague un fuego pueden mantenerse durante varios meses. La menor disponibilidad de agua también afecta al conjunto de los ecosistemas. Ríos con caudales más bajos, suelos más secos y bosques sometidos a un mayor estrés alteran el equilibrio natural y reducen la capacidad de los espacios forestales para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.

El verano dura cada vez más días y acorta la primavera y el otoño en España

El verano ya no solo se caracteriza por registrar temperaturas más elevadas, sino también por extenderse durante más tiempo. Un análisis elaborado con datos de 103 estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) muestra que el periodo con temperaturas propias del verano se ha ido alargando de forma progresiva desde finales de la década de 1970. En algunos puntos de España, el calor estival dura hoy hasta 20 días más que hace unas décadas. Los datos también reflejan que el verano comienza antes de lo habitual. En 2025, el primer día con temperaturas típicamente veraniegas se registró de media el 29 de mayo, mientras que en otros años recientes también se adelantó respecto a las fechas habituales décadas atrás. Como consecuencia, el calor se prolonga durante más semanas y reduce el tiempo que tradicionalmente correspondía a la primavera y al otoño. Este alargamiento no afecta por igual a todo el territorio. Las mayores diferencias se han observado en áreas del noreste peninsular y del Pirineo, aunque ciudades como Madrid o Huesca también presentan un aumento notable del número de días con temperaturas propias del verano. En estas zonas, además de comenzar antes, la estación cálida se mantiene durante más tiempo antes de dar paso al otoño.

Las medidas que pueden ayudar a reducir el impacto del cambio climático

Aunque el cambio climático es un desafío global que requiere la implicación de gobiernos, empresas e instituciones, las acciones individuales también desempeñan un papel importante. Reducir el consumo energético, apostar por medios de transporte más sostenibles, evitar el desperdicio de agua y realizar un consumo más responsable son medidas que, sumadas, contribuyen a disminuir la presión sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo, la adaptación será cada vez más necesaria. Ante veranos más largos, más calurosos y más secos, resulta fundamental utilizar el agua de forma eficiente, favorecer la conservación de los espacios naturales y apoyar una gestión forestal que reduzca el riesgo de grandes incendios. La información y la concienciación también son herramientas esenciales. Comprender cómo está cambiando el clima permite adoptar hábitos más sostenibles y entender que muchas decisiones cotidianas tienen un impacto acumulativo. Desde reducir el uso de productos de un solo uso hasta mejorar la eficiencia energética de los edificios, existen numerosas formas de disminuir la huella ambiental sin que ello suponga grandes cambios en la vida diaria.

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Bibliografía