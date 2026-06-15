Ahorro energético Estos electrodomésticos siguen consumiendo electricidad aunque estén apagados: así afecta a tu factura Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Puede que creas que un aparato apagado deja de consumir electricidad, pero en muchos casos no es así. Televisores, consolas, microondas, cargadores o equipos de sonido siguen utilizando energía mientras permanecen enchufados, incluso cuando no están funcionando. Este fenómeno, conocido como consumo fantasma, pasa desapercibido en la mayoría de los hogares, aunque puede representar hasta un 11 % del gasto eléctrico anual. La consecuencia es una factura de la luz más alta y un consumo energético innecesario que se acumula día tras día. Te explicamos qué es exactamente el consumo fantasma, cómo detectar los dispositivos que más energía desperdician y qué medidas sencillas puedes aplicar para reducirlo.

Qué es el consumo fantasma y por qué puede aumentar tu factura de la luz

El consumo fantasma, también conocido como consumo en stand by o consumo en reposo, es la energía que siguen utilizando algunos aparatos cuando aparentemente están apagados, pero permanecen conectados a la corriente. Aunque el dispositivo no esté funcionando, ciertos componentes continúan demandando electricidad para mantener funciones como relojes digitales, indicadores luminosos, receptores de mando a distancia o sistemas de programación. Se trata de un gasto eléctrico difícil de percibir en el día a día porque cada aparato consume muy poca energía de forma individual. Sin embargo, cuando se suman todos los dispositivos que permanecen enchufados durante las 24 horas del día, el impacto puede ser considerable. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el consumo fantasma puede representar entre el 7 % y el 11 % de la electricidad consumida en un hogar medio, lo que equivale a unos 300 kWh al año.

Los aparatos que más consumo fantasma generan en un hogar

Algunos dispositivos siguen utilizando electricidad aunque estén apagados. Entre los que más consumo fantasma suelen generar se encuentran los televisores, decodificadores, consolas de videojuegos, equipos de sonido, ordenadores, impresoras y electrodomésticos con reloj o pantalla, como microondas y cafeteras programables. Los cargadores también pueden consumir una pequeña cantidad de energía cuando permanecen enchufados sin utilizarse. Aunque el gasto de cada aparato es bajo, la suma de todos ellos puede tener un impacto notable en la factura de la luz a lo largo del año.

Cómo saber qué aparatos están consumiendo electricidad sin que lo notes

Detectar el consumo fantasma no siempre es sencillo, ya que muchos aparatos continúan utilizando electricidad aunque parezcan completamente apagados. Sin embargo, existen varias señales que pueden ayudarte a identificar este gasto oculto. Una de las formas más fáciles de detectar dispositivos que siguen consumiendo energía es observar si mantienen alguna luz encendida cuando no están en uso. Es habitual encontrar pilotos luminosos en televisores, consolas, equipos de sonido o decodificadores que indican que el aparato permanece en modo de espera (stand by), consumiendo electricidad de forma continua. También conviene prestar atención a electrodomésticos y dispositivos que muestran relojes digitales o pantallas permanentes, como microondas, cafeteras programables o impresoras. Otra forma de identificar el consumo fantasma es desconectar temporalmente determinados aparatos y comprobar si se produce una reducción en el consumo eléctrico registrado. Para ello, pueden utilizarse enchufes medidores de consumo, que permiten conocer cuánta energía utiliza cada dispositivo incluso cuando está en reposo. Además, revisar los consumos horarios disponibles en los contadores inteligentes puede ofrecer pistas sobre la existencia de consumos residuales durante la noche o en periodos en los que prácticamente no se utiliza ningún aparato eléctrico. Si el consumo nunca llega a cero, es probable que varios dispositivos estén generando consumo fantasma de manera permanente. Por último, una prueba sencilla consiste en desenchufar durante unas horas los aparatos que no sean imprescindibles y comprobar cuáles mantienen funciones activas cuando vuelven a conectarse. Los dispositivos que conservan relojes, configuraciones o sistemas de encendido rápido suelen ser algunos de los principales responsables de este gasto energético oculto.

Cuánto puedes ahorrar al reducir el consumo fantasma en casa y qué otros beneficios tiene

El beneficio más inmediato es el ahorro en la factura eléctrica. Al eliminar consumos innecesarios de los dispositivos en modo stand by, es posible reducir una parte relevante del gasto anual de electricidad. Ya hemos visto antes que puede representar entre un 7 % y un 11 % del consumo total de una vivienda media. Otro aspecto importante es la reducción del impacto ambiental. Al consumir menos electricidad, disminuye la demanda energética global del hogar, lo que a su vez reduce las emisiones asociadas a la generación de energía. También hay un beneficio relacionado con la seguridad en casa. Al desconectar o evitar que determinados aparatos permanezcan enchufados sin necesidad, se reduce el riesgo de sobrecalentamientos, fallos eléctricos o posibles cortocircuitos, especialmente en dispositivos antiguos o en mal estado. Por último, reducir el consumo fantasma permite tener un mayor control sobre el gasto energético real. Identificar qué dispositivos consumen electricidad incluso cuando no están en uso ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre el uso de la energía y a mejorar la eficiencia general del hogar.

Preguntas frecuentes sobre el consumo fantasma

¿El consumo fantasma se nota en la factura de la luz? El consumo fantasma no aparece desglosado en la factura, pero se refleja en el total de energía consumida. Al acumularse el gasto de varios dispositivos en stand by durante todo el día, acaba impactando en el importe final. ¿Si apagas la regleta, deja de consumir electricidad? Una de las formas más eficaces de eliminar el consumo fantasma es apagar las regletas con interruptor. Al cortar completamente el suministro eléctrico, los dispositivos conectados dejan de consumir energía en modo stand by. Esto es especialmente útil para zonas con varios aparatos como televisores, consolas o equipos de sonido. ¿Consume el cargador del móvil cuando está enchufado sin usarse? Un cargador conectado a la corriente sin estar cargando ningún dispositivo sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía, por lo que se considera parte del consumo fantasma. ¿Qué electrodoméstico consume más en modo stand by? Entre los dispositivos que más consumen en stand by suelen encontrarse aquellos que permanecen conectados permanentemente o con funciones de espera avanzadas, como televisores, decodificadores, consolas de videojuegos y equipos de sonido.