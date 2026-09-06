Biodiversidad Exploran la Antártida a 535 metros de profundidad y encuentran una “ciudad submarina” formada por 60 millones de nidos Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Imagen: Los extraños nidos encontrados bajo el hielo de la Antártida / National Geographic ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google A 535 metros bajo el hielo de la Antártida se esconde un mundo que pocos podían imaginar. Los científicos han descubierto una auténtica “ciudad submarina” formada por millones de nidos de peces, hasta alcanzar una cifra asombrosa: unos 60 millones. Un hallazgo que convierte este remoto rincón del océano en uno de los mayores criaderos de peces conocidos del planeta. Pero, ¿cómo es posible que una colonia de semejante tamaño sobreviva en un lugar tan extremo y qué encontraron realmente los investigadores bajo el hielo?

Los científicos utilizaron un sistema de cámaras para explorar el fondo marino

Bajo cientos de metros de hielo y en uno de los entornos más extremos del planeta se esconde una concentración de vida difícil de imaginar. Durante una expedición científica realizada en el mar de Weddell, los investigadores encontraron una gigantesca zona de reproducción ocupada por millones de nidos de peces de hielo antárticos. El descubrimiento se produjo en febrero de 2021, cuando el rompehielos de investigación Polarstern exploraba las aguas próximas a la plataforma de hielo Filchner. Para estudiar el fondo marino, los científicos utilizaron el sistema de cámaras y sensores remolcado OFOBS, que permitió observar directamente el lecho oceánico a profundidades de entre 420 y 535 metros. Las imágenes mostraron que el fondo estaba cubierto por una sucesión casi interminable de nidos. Los investigadores llegaron a contabilizar directamente 16.160 nidos en una superficie de unos 45.600 metros cuadrados, lo que permitió estimar que toda la colonia podía extenderse por aproximadamente 240 kilómetros cuadrados y albergar alrededor de 60 millones de nidos activos. La cifra convierte a esta zona del mar de Weddell en uno de los mayores lugares de reproducción de peces conocidos hasta ahora y explica por qué la comparación con una auténtica “ciudad submarina” resulta tan llamativa.

Así son los nidos que forman esta extraordinaria colonia de peces

Lo que los investigadores encontraron no era una ciudad en sentido literal, sino una gigantesca colonia de peces de hielo antárticos que habían convertido el fondo marino en una enorme zona de reproducción. La concentración era tan extraordinaria que, vista desde las cámaras del vehículo submarino, parecía extenderse sin fin bajo las aguas del mar de Weddell. Cada nido consiste en una depresión circular excavada en el barro, reforzada con pequeñas piedras. Estas estructuras tienen aproximadamente 75 centímetros de diámetro y 15 centímetros de profundidad. En el centro se encuentra la puesta de huevos y, en alrededor del 75 % de los nidos observados, un pez adulto permanecía sobre ellos para protegerlos. La cantidad de huevos que puede contener cada uno también resulta sorprendente: entre 1.500 y 2.500 huevos. Si se tiene en cuenta que la colonia podría reunir unos 60 millones de nidos, estamos ante una concentración reproductiva de dimensiones excepcionales. Los investigadores calcularon además que esta enorme colonia ocupa una superficie aproximada de 240 kilómetros cuadrados, con una densidad de aproximadamente un nido cada tres o cuatro metros cuadrados. En conjunto, la biomasa asociada a la colonia se estimó en unas 60.000 toneladas. Imagen: Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven

El pez de hielo que ha creado esta gigantesca colonia bajo la Antártida

Los protagonistas de esta extraordinaria concentración de nidos son los peces de hielo de la especie Neopagetopsis ionah, unos animales especialmente adaptados a las condiciones extremas de las aguas antárticas. Su particularidad no está únicamente en sobrevivir en un entorno cubierto por cientos de metros de hielo, sino también en la forma en la que se reproducen. Los ejemplares construyen sus nidos directamente sobre el fondo marino y permanecen cerca de ellos para proteger la puesta. Los investigadores observaron que muchos de los nidos estaban ocupados por un pez adulto, lo que demuestra que la zona no es simplemente un lugar donde se acumulan restos o estructuras abandonadas, sino un auténtico criadero activo. La ubicación de esta colonia tampoco parece ser casual. El área se encuentra cerca de una zona donde las aguas profundas relativamente cálidas ascienden hacia la superficie. Estas condiciones podrían proporcionar a los peces el entorno adecuado para reproducirse y mantener sus huevos en un ecosistema que, a primera vista, parece completamente incompatible con una concentración de vida de semejante magnitud. Imagen: Instituto Alfred Wegener de Bremerhaven

El hallazgo demuestra que bajo el hielo antártico aún quedan grandes ecosistemas por descubrir

El hallazgo de esta gigantesca colonia de peces de hielo tiene una importancia científica que va mucho más allá de la espectacular cifra de 60 millones de nidos. Hasta ahora, los investigadores tenían un conocimiento muy limitado sobre la vida que existe bajo las plataformas de hielo antárticas, por lo que encontrar una zona de reproducción de semejante tamaño demuestra que estos ambientes aparentemente inhóspitos pueden albergar ecosistemas mucho más complejos de lo que se pensaba. La colonia también plantea nuevas preguntas sobre la relación entre las corrientes oceánicas, el hielo y la distribución de las especies antárticas. La presencia de millones de nidos concentrados en una misma zona sugiere que existen unas condiciones ambientales muy concretas que convierten este lugar en un enclave especialmente favorable para la reproducción. Además, el descubrimiento pone de manifiesto la necesidad de proteger estos ecosistemas. Al encontrarse en una región remota y cubierta por hielo, estas comunidades son difíciles de estudiar y podrían ser especialmente vulnerables a los cambios que está experimentando el océano Antártico. Por ello, aquella primera exploración no solo permitió descubrir una de las mayores concentraciones de peces reproductores conocidas en el planeta. También abrió una ventana hacia un mundo submarino prácticamente desconocido y recordó a la comunidad científica que todavía quedan grandes ecosistemas por descubrir incluso en las zonas más inaccesibles de la Tierra.