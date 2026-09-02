Hay una alternativa a los cactus: la planta que resiste el calor, necesita poca agua y se llena de flores rosas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En verano muchas plantas del jardín necesitan más cuidados para sobrevivir. El sol intenso y la falta de lluvia pueden hacer que algunas especies pierdan hojas, dejen de florecer o incluso terminen marchitándose. Pero no todas necesitan riegos frecuentes para mantenerse bonitas. Existen plantas capaces de soportar largos periodos de sequía gracias a sus propias reservas de agua y que, además, ofrecen una floración muy llamativa. Una de ellas es la hierba callera, una suculenta poco conocida que puede convertirse en una alternativa a los cactus para quienes buscan una planta resistente, fácil de cuidar y capaz de llenar de color el jardín durante los meses más cálidos. Sus hojas carnosas almacenan agua y sus pequeñas flores aparecen agrupadas en llamativas inflorescencias de tonos rosados, púrpuras o blanquecinos.

La hierba callera tiene un secreto para sobrevivir a la sequía

La principal razón por la que la hierba callera puede soportar condiciones secas está en sus hojas. Como ocurre con otras plantas suculentas de la familia de las crasuláceas, sus tejidos carnosos actúan como auténticos depósitos de agua. Esta adaptación le permite afrontar periodos en los que el suelo permanece seco durante bastante tiempo. Por eso resulta especialmente interesante para jardines donde se busca reducir el consumo de agua o para personas que no quieren estar pendientes del riego constantemente. Su nombre científico es Hylotelephium telephium, aunque también puede encontrarse bajo el nombre de Sedum telephium. Es una planta vivaz que desarrolla tallos erguidos y hojas carnosas de color verde azulado, con los bordes ligeramente dentados. Puede alcanzar aproximadamente entre 30 y 60 centímetros de altura, por lo que tiene un tamaño suficiente para destacar en un parterre, pero también puede cultivarse en una maceta.

Sus flores rosas aparecen justo cuando más aprieta el calor

La resistencia de la hierba callera sería suficiente para convertirla en una planta interesante, pero tiene otro atractivo que la hace especialmente llamativa: su floración. Durante el verano aparecen numerosas flores pequeñas agrupadas en la parte superior de los tallos. Dependiendo de la variedad y las condiciones de cultivo, pueden presentar tonalidades rosadas, púrpuras, blancas o rojizas. Las flores tienen forma de estrella y forman agrupaciones densas que destacan sobre el follaje carnoso de la planta. Además, su periodo de floración puede prolongarse desde el verano hacia comienzos del otoño, aportando color cuando otras especies ornamentales empiezan a perder protagonismo. Esta combinación explica por qué puede ser una buena elección para un jardín de bajo mantenimiento: aguanta la falta de agua y, al mismo tiempo, no renuncia a una floración vistosa.

Cómo cuidar la hierba callera para que crezca fuerte

Aunque es una planta resistente, escoger bien su ubicación y evitar algunos errores resulta fundamental para que se mantenga sana. La hierba callera puede cultivarse tanto directamente en el jardín como en macetas y jardineras. En ambos casos, hay una regla especialmente importante: el exceso de agua puede ser más peligroso que la falta de riego. Para cultivarla correctamente conviene seguir estas pautas: Busca una ubicación luminosa: puede crecer a pleno sol y la buena iluminación favorece su desarrollo y floración.

puede crecer a pleno sol y la buena iluminación favorece su desarrollo y floración. Utiliza un sustrato con buen drenaje: el agua debe poder salir con facilidad para evitar que las raíces permanezcan encharcadas.

el agua debe poder salir con facilidad para evitar que las raíces permanezcan encharcadas. Deja secar la tierra entre riegos: sus hojas almacenan agua, por lo que no necesita humedad constante.

sus hojas almacenan agua, por lo que no necesita humedad constante. Reduce el riego si el suelo todavía está húmedo: regar por rutina puede provocar problemas en las raíces.

regar por rutina puede provocar problemas en las raíces. No abuses del abono: es una especie poco exigente y no necesita grandes aportes para desarrollarse. En maceta conviene prestar algo más de atención al estado del sustrato, ya que el volumen de tierra es menor y puede secarse antes. Aun así, es preferible comprobar la humedad antes de volver a regar que establecer una frecuencia rígida. Además, la planta puede perder su parte aérea durante el invierno y volver a brotar en primavera, un comportamiento normal en esta especie.

Una planta que también queda bien en macetas y rocallas

La hierba callera no necesita un gran jardín para lucir sus flores. Su tamaño y sus escasas necesidades hacen que pueda utilizarse también en macetas, jardineras y rocallas. En el suelo puede combinarse con otras especies resistentes a la sequía, especialmente en zonas donde se quiera crear un espacio ornamental que no dependa de un riego constante. También puede resultar interesante para jardines de aspecto natural o para zonas pedregosas, ya que la especie está adaptada a crecer en ambientes rocosos y suelos con buenas condiciones de drenaje. Y hay otro detalle que aumenta su interés. Sus flores pueden atraer a distintos insectos, de modo que además de aportar color puede contribuir a crear un pequeño espacio más favorable para la fauna del jardín.

La hierba callera demuestra que un jardín resistente no tiene por qué ser aburrido

Los cactus y otras plantas suculentas son algunas de las opciones más conocidas para jardines con poco riego, pero no son las únicas. La hierba callera demuestra que también es posible apostar por especies resistentes capaces de ofrecer una floración llamativa. Su capacidad para almacenar agua, sus reducidas necesidades de mantenimiento y sus flores rosadas convierten a esta planta en una alternativa especialmente interesante para jardines, terrazas y balcones donde el sol y las altas temperaturas son protagonistas durante buena parte del año. Eso sí, que sea resistente a la sequía no significa que pueda vivir sin agua. Durante su establecimiento necesitará riegos adecuados y, una vez desarrollada, habrá que adaptar el aporte de agua a las condiciones del suelo, la temperatura y el lugar donde esté cultivada. La clave está precisamente en no tratarla como una planta que necesita cuidados constantes: con mucho sol, un suelo que drene bien y riegos moderados, la hierba callera puede afrontar el verano y seguir llenándose de flores cuando otras plantas empiezan a acusar el calor.