Animales domésticos Joan Calderón, jardinero: “El lirio y la hortensia son de las plantas más letales para un gato, la orquídea es totalmente segura” Por Eva López , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Hay plantas espectaculares que colocamos en el salón de casa para aportar un toque de color y vitalidad, sin que seamos realmente conscientes de que pueden llegar a ser muy peligrosas para nuestros gatos. El jardinero Joan Calderón ha hablado precisamente de este tema en uno de sus vídeos y ha sido muy claro al respecto: no todas las plantas de interior son igual de inofensivas, y algunas de las más habituales en nuestros hogares son también de las más tóxicas para los felinos. Según explica, un simple lametón puede ser suficiente para provocar problemas graves de salud. Y ahí es donde entran el lirio y la hortensia, dos de las plantas más comunes que, según Calderón, están entre las más letales para los gatos. En el lado opuesto, encontramos la orquídea, una opción que, tal y como explica el jardinero, es totalmente segura e inofensiva.

Lirio y hortensia: la combinación más peligrosa para un gato

Si hay una planta que los veterinarios y expertos en jardinería destacan como la más temida en casas con gatos, es el lirio. Calderón lo resume de forma clara y contundente: “Es letal para los gatos. Solo con lamer un poco de polen pueden tener un fallo renal en pocas horas”. Por tanto, no es necesario que el animal se coma una hoja entera ni que muerda el tallo, ya que el simple contacto con el polen puede ser suficiente. La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) respalda esta advertencia: según su base de datos, toda la planta es tóxica y basta una pequeña cantidad para provocar daños graves en los riñones. Por tanto, la recomendación es mantener los lirios alejados de los gatos. Por su parte, la hortensia, aunque es menos letal, también entra en el grupo de las plantas más peligrosas para los felinos. En este caso, Calderón explica que “contiene una sustancia parecida al cianuro”, concretamente glucósidos cianogénicos según los datos proporcionados por la ASPCA, siendo este el motivo por el que se debe evitar el contacto. La ASPCA informa de que puede provocar vómitos, decaimiento y diarrea en gatos, incluso aunque haya ingerido pequeñas cantidades.

Costilla de Adán, poto y tulipanes: otras plantas a evitar según los expertos

A pesar de que el lirio y la hortensia son de las más mencionadas por los expertos, la lista de plantas peligrosas para los gatos no termina ahí. Joan Calderón señala tres más que suelen pasar desapercibidas precisamente porque son muy comunes en las casas. La costilla de Adán, una planta tropical que destaca por sus grandes hojas, es una de las favoritas para decorar los hogares y aportar ese toque verde que tanta paz y calma nos transmite. Sin embargo, el jardinero advierte de que es muy tóxica para los gatos y dice que “les quema la boca por dentro y les hincha la lengua” si la muerden. La ASPCA coincide y añade otros síntomas a los que también hay que prestar atención: “Irritación oral, dolor e hinchazón de la boca, la lengua y los labios, babeo excesivo, vómitos, dificultad para tragar”. El poto, otro de los favoritos por sus sencillos cuidados, tampoco es seguro. Según el jardinero, si el gato lo mastica puede sufrir irritación severa y problemas para tragar. Por su parte, los tulipanes, especialmente el bulbo, provocan babeo, vómitos y diarrea si el animal los muerde.

La orquídea, la gran aliada de quienes conviven con un gato y quieren plantas de flor en casa

Pero no todo son malas noticias, Calderón también comparte cuáles son las opciones más seguras para decorar un hogar en el que conviven uno o varios gatos. Y, según él, la orquídea es una de las plantas más bonitas y, al mismo tiempo, inofensivas para estos animales. Tal y como señala el jardinero, la orquídea es una opción perfecta para quienes quieren tener plantas de flor en casa sin tener que estar pendientes de si su gato se acerca demasiado. No es la única planta segura que menciona el experto, pero sí una de las más comunes y que, por tanto, demuestra que se puede tener un hogar con plantas bonitas sin poner en riesgo la vida del gato, siempre que se elija siendo conscientes de ello.

Cinta y Calatea, otras dos plantas seguras para casas con gatos

Junto a la orquídea, Joan Calderón destaca otras dos opciones igual de seguras para la convivencia con gatos. La cinta es, según explica, totalmente segura: “Aunque el gato la muerda, no le pasará nada”, incide. Y la calatea la señala directamente como “una de las mejores plantas para casas con mascotas”, por su nula toxicidad y porque aguanta muy bien los mordiscos ocasionales sin resentirse. En resumen, no se trata de renunciar a tener plantas en casa, sino de saber elegir cuáles. Sustituir el lirio, la hortensia, la costilla de Adán, el poto o los tulipanes por alternativas tan decorativas como la orquídea, la cinta o la calatea permite disfrutar de un hogar lleno de color sin poner en riesgo a los gatos que viven en él.