Decoración La Ley de Propiedad Horizontal lo aclara: se pueden poner plantas en el rellano, pero hay que cumplir estos requisitos Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Tener plantas dentro de casa no plantea ningún problema, pero la situación cambia cuando las macetas se colocan fuera de la vivienda. El rellano, las escaleras y los pasillos forman parte de los espacios comunes del edificio y, por tanto, no pueden utilizarse libremente como si fueran una extensión de una propiedad privada. Esto también afecta a otros objetos que algunos vecinos dejan habitualmente junto a la puerta, como bicicletas, zapateros, carritos de bebé o pequeños muebles. Antes de colocar cualquier elemento en estas zonas, conviene saber qué dicen los estatutos de la comunidad y si es necesario contar con autorización.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre poner plantas en el rellano y cuándo hace falta permiso

La cuestión principal está en determinar si el propietario puede utilizar una zona común para colocar objetos de uso particular. Aunque una maceta ocupe poco espacio y no cause molestias evidentes, el rellano no pertenece exclusivamente al vecino cuya puerta se encuentra allí. La Ley de Propiedad Horizontal establece en su artículo 7.1 que los propietarios pueden realizar modificaciones dentro de su vivienda, siempre que no afecten a la seguridad, estructura o derechos de otros vecinos. Sin embargo, esta libertad no se extiende automáticamente a las zonas comunes. Por eso, colocar varias plantas, jardineras u otros elementos decorativos en el pasillo puede requerir el consentimiento de la comunidad. La situación dependerá también de lo que establezcan los estatutos y de las normas internas aprobadas por los propietarios. En la práctica, si un vecino quiere decorar el rellano con plantas, lo más recomendable es plantearlo previamente a la comunidad. De esta manera se evita que, después de colocar las macetas, otro propietario reclame su retirada.

Estas son las condiciones que deben cumplir las macetas para no causar problemas

No todas las plantas colocadas en un espacio común tienen por qué generar un conflicto. El problema aparece cuando los objetos interfieren con el uso normal de las zonas comunes o pueden suponer algún riesgo. Uno de los aspectos más importantes es no obstaculizar el paso. Una maceta demasiado grande, varias jardineras juntas o un soporte colocado en una zona estrecha pueden dificultar el tránsito de los vecinos. También hay que tener en cuenta a las personas con movilidad reducida y garantizar que las vías de paso permanezcan despejadas. La limpieza es otro factor relevante. Si las plantas dejan tierra, agua o restos de hojas en el suelo y dificultan las tareas de mantenimiento, la comunidad puede exigir que se retiren. También existe una cuestión de seguridad. Una maceta que pueda volcarse, romperse o caer por las escaleras puede convertirse en un peligro para quienes viven en el edificio. Lo mismo ocurre si se colocan objetos cerca de salidas, puertas de emergencia o zonas que deben permanecer libres. Además, la estética puede entrar en juego. Aunque este aspecto pueda parecer más subjetivo, una comunidad puede establecer criterios sobre la apariencia de las zonas comunes y evitar que cada vecino las decore de una manera diferente.

Qué puede hacer la comunidad si un vecino coloca plantas sin autorización

Si un propietario coloca plantas en el rellano sin contar con el consentimiento necesario, la comunidad puede pedirle que las retire. Lo habitual es intentar solucionar primero el problema mediante una comunicación directa, especialmente cuando se trata de unas pocas macetas que no están provocando daños. El artículo 9.1.a de la Ley de Propiedad Horizontal establece, entre las obligaciones de los propietarios, la necesidad de respetar las instalaciones generales y los demás elementos comunes del inmueble. Por tanto, el hecho de que una planta esté justo delante de la puerta de una vivienda no significa que ese espacio pueda utilizarse como si fuera privado. El propietario debe respetar las normas que afectan a las zonas comunes y a la convivencia. Si la persona se niega a retirar los objetos después de que la comunidad se lo haya solicitado, el conflicto puede llegar a mayores. La comunidad puede adoptar las medidas legales correspondientes para conseguir que se cumplan las normas, especialmente si existe una afectación de la seguridad, el acceso o el uso de los espacios comunes.

La forma más sencilla de decorar el rellano con plantas sin enfrentarse a los vecinos

Antes de comprar macetas para el rellano, lo más prudente es consultar los estatutos de la comunidad y preguntar al presidente o al administrador de fincas. Si las normas internas regulan específicamente el uso de pasillos y rellanos, habrá que respetarlas. Cuando no exista una prohibición expresa, también es aconsejable plantear la propuesta a la junta de propietarios. Contar con la aprobación correspondiente permite evitar reclamaciones posteriores y deja claro que el uso de ese espacio común cuenta con el respaldo de la comunidad. También conviene optar por plantas pequeñas y fáciles de mantener, siempre que la comunidad permita su colocación, y situarlas de manera que no reduzcan el espacio disponible para pasar. En caso de duda, es preferible solicitar autorización antes de colocar cualquier elemento. En definitiva, no se puede dar por hecho que un vecino tenga derecho a decorar el rellano con plantas simplemente porque se encuentre delante de su vivienda. Las zonas comunes están sometidas a las reglas de la comunidad y la Ley de Propiedad Horizontal permite establecer límites cuando el uso particular afecta al resto de propietarios.