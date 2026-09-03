La planta que crece en maceta, ocupa poco espacio y se llena de flores: es perfecta para plantar a partir del 21 de septiembre

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cuando termina el verano, muchas de las plantas que han llenado de color los balcones durante los últimos meses empiezan a perder fuerza. Las petunias, geranios y otras especies de floración estival entran poco a poco en su etapa de descanso y las macetas pueden quedar mucho más apagadas. Sin embargo, septiembre también ofrece una oportunidad para renovar el balcón. Entre las plantas que mejor encajan en esta transición está el ciclamen, una especie compacta que se adapta muy bien al cultivo en maceta y que destaca precisamente cuando bajan las temperaturas. Sus flores, disponibles en tonos como rosa, rojo, blanco o púrpura, pueden convertir una terraza pequeña en un rincón lleno de color durante los meses más frescos. Además, es una de esas plantas que permiten conseguir un efecto decorativo prácticamente inmediato cuando se adquiere un ejemplar ya desarrollado. Por eso, septiembre es un buen momento para incorporarlo a las macetas y preparar el balcón para el otoño.

El ciclamen, la planta perfecta para llenar de flores un balcón pequeño en otoño

El ciclamen (Cyclamen persicum) es una planta especialmente apreciada por su floración durante los meses más fríos del año. A diferencia de muchas especies de temporada que alcanzan su máximo esplendor durante el verano, el ciclamen empieza a ganar protagonismo precisamente cuando otras plantas comienzan a perder sus flores. Su tamaño también juega a su favor. Es una planta relativamente compacta, por lo que no hace falta disponer de una terraza grande para cultivarla. Puede colocarse en macetas individuales, jardineras o pequeños recipientes y combinarse con otras plantas de temporada. Sus flores se elevan sobre el follaje y presentan unos pétalos característicos, normalmente orientados hacia arriba, que hacen que destaque incluso cuando el resto del balcón tiene menos color. El resultado es especialmente llamativo cuando se agrupan varios ejemplares de diferentes tonalidades. El ciclamen, además, figura entre las bulbosas que pueden utilizarse en jardines de rocalla y espacios reducidos, y también es una opción adecuada para cultivar en maceta.

El secreto para que florezca en otoño está en dónde colocar la maceta

Aunque pueda parecer una planta delicada por el aspecto de sus flores, el ciclamen tiene una ventaja importante para esta época del año: prefiere las temperaturas frescas. Por eso, con la llegada del otoño conviene evitar los lugares donde todavía recibe el sol más intenso del día. Una ubicación luminosa, pero protegida de las horas de mayor insolación, puede ayudar a mantener la planta en buenas condiciones. En un balcón o terraza, una zona de semisombra suele ser una buena elección, especialmente en las primeras semanas de septiembre, cuando todavía pueden registrarse temperaturas elevadas en buena parte de España. También es importante protegerlo de situaciones extremas. El objetivo es encontrar un lugar fresco y luminoso, pero sin someterlo a cambios bruscos de temperatura ni a un exceso de calor. La elección de la ubicación es especialmente importante en espacios pequeños, donde una maceta puede pasar rápidamente de estar protegida a recibir varias horas de sol directo. En estos casos, mover el recipiente según avance la estación puede marcar la diferencia.

El error con el riego que puede acabar con sus flores

Uno de los principales cuidados que hay que vigilar al cultivar ciclamen en maceta es el agua. La planta necesita humedad durante su periodo de crecimiento y floración, pero el exceso de agua puede resultar mucho más perjudicial que quedarse ligeramente corto con el riego. Por este motivo, la maceta debe contar con agujeros de drenaje que permitan evacuar el agua sobrante. No conviene dejar agua acumulada en el plato durante mucho tiempo, ya que la humedad excesiva puede favorecer problemas en las raíces y en el propio tubérculo. Lo más recomendable es comprobar primero el estado del sustrato y regar cuando la capa superficial haya empezado a secarse. La frecuencia dependerá de la temperatura, la exposición y el tipo de sustrato, por lo que no existe una cantidad idéntica de agua que sirva para todas las plantas. También conviene evitar mojar continuamente las hojas y las flores. Un riego dirigido al sustrato permite aportar agua sin mantener el follaje constantemente húmedo. Un sustrato ligero y con buen drenaje es, por tanto, uno de los puntos fundamentales para que el ciclamen se mantenga sano y pueda prolongar su floración.

Cómo conseguir que el ciclamen dure más allá del otoño

Una de las grandes ventajas de esta planta es que su interés no tiene por qué terminar cuando desaparecen las primeras flores. Con los cuidados adecuados, el ciclamen puede mantenerse durante bastante tiempo y volver a formar parte del jardín o del balcón en temporadas posteriores. Para alargar la floración, conviene retirar las flores que se hayan marchitado. Lo ideal es eliminarlas desde la base del tallo para evitar que la planta destine recursos a estructuras que ya no necesita y favorecer la aparición de nuevas flores. También hay que continuar controlando el riego y evitar el encharcamiento. Cuando la planta entre en su periodo de reposo y el follaje empiece a deteriorarse, sus necesidades de agua serán menores. El objetivo durante el otoño debe ser, por tanto, mantener unas condiciones frescas, luminosas y sin exceso de humedad. Con estas sencillas precauciones, el ciclamen puede convertirse en una de las mejores opciones para quienes quieren mantener el balcón lleno de flores cuando termina el verano. Y es precisamente esa transición la que convierte a septiembre en un momento especialmente interesante para renovar las macetas: mientras las plantas estivales comienzan a perder protagonismo, el ciclamen toma el relevo y aporta una nueva dosis de color para afrontar el otoño.