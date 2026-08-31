Meteorología La UE pide a España que se prepare para un escenario de hasta 3,3 ºC de calentamiento global Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: AEMET ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Europa quiere cambiar la forma de prepararse para el cambio climático. El Consejo Científico Asesor Europeo sobre Cambio Climático recomienda que los países de la Unión planifiquen sus medidas de adaptación teniendo en cuenta un escenario de entre 2,8 y 3,3 ºC de calentamiento global para finales de siglo. La cifra no es una predicción de que el planeta vaya a alcanzar necesariamente los 3,3 ºC. Es un escenario de referencia para comprobar si las infraestructuras, las ciudades, la agricultura, los sistemas sanitarios y otros servicios esenciales estarían preparados para un clima mucho más extremo. Y España parte de una situación especialmente delicada. El país está muy expuesto a fenómenos como las olas de calor, las sequías, las inundaciones y los incendios forestales, mientras que los efectos económicos de los fenómenos meteorológicos extremos ya superan los 95.000 millones de euros desde 1980.

La UE quiere que los países se preparen para un calentamiento de hasta 3,3 ºC

La recomendación procede del Consejo Científico Asesor Europeo sobre Cambio Climático, un organismo independiente creado para proporcionar asesoramiento científico sobre las políticas climáticas de la Unión Europea. En febrero de 2026, el organismo pidió adoptar una referencia común para la planificación de la adaptación que contemple los riesgos asociados a un calentamiento global de 2,8 a 3,3 ºC para 2100. También recomienda utilizar escenarios todavía más extremos para realizar pruebas de resistencia de las infraestructuras y las políticas. El motivo es que Europa se está calentando aproximadamente el doble de rápido que la media mundial. El aumento de las temperaturas está favoreciendo fenómenos como olas de calor más frecuentes e intensas, sequías, incendios, inundaciones, subida del nivel del mar y erosión de las costas. Por tanto, la cifra de 3,3 ºC debe entenderse como un escenario de planificación, no como una nueva previsión oficial sobre cuánto aumentará exactamente la temperatura del planeta.

España afronta algunos de los mayores riesgos climáticos de Europa

El escenario preocupa especialmente en el sur del continente. España tiene un clima mediterráneo caracterizado por veranos cálidos y secos y está particularmente expuesta a olas de calor, sequías, inundaciones e incendios forestales. Los efectos ya tienen una dimensión económica importante. Según la Comisión Europea, España acumuló 95.900 millones de euros en pérdidas económicas por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos entre 1980 y 2023. Además, solamente alrededor del 5 % de esos daños estaban asegurados. El agua es uno de los principales puntos débiles. La Comisión Europea ha señalado la necesidad de mejorar la gestión y eficiencia del agua en España, reforzar las infraestructuras y ampliar las medidas frente a los riesgos de sequía e inundación. La agricultura también está directamente expuesta. Las sequías prolongadas y las olas de calor pueden reducir la disponibilidad de agua y aumentar la presión sobre los cultivos, mientras que los episodios extremos pueden provocar pérdidas importantes en poco tiempo.

El calor será uno de los grandes desafíos para las ciudades españolas

El cambio climático no afecta solamente a los ecosistemas o al campo. También obliga a replantear cómo se construyen y funcionan las ciudades. En España, el calor extremo constituye ya un problema de salud pública. El país cuenta desde 2004 con un Plan Nacional de Acciones Preventivas frente a los efectos de las temperaturas excesivas, y la adaptación sanitaria se ha incorporado al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Pero un clima más cálido exige actuar también sobre los propios espacios urbanos: edificios mejor adaptados al calor, más sombra y vegetación, espacios públicos capaces de reducir las temperaturas, sistemas de alerta y una planificación que tenga en cuenta los episodios extremos. La necesidad es cada vez mayor porque el calentamiento no solo modifica las temperaturas medias. También aumenta el riesgo de que los episodios extremos alcancen niveles para los que muchas infraestructuras no fueron diseñadas.

Carreteras, redes eléctricas y sistemas de agua tendrán que resistir un clima más extremo

La adaptación también afecta a infraestructuras que normalmente no relacionamos con el cambio climático. Una carretera puede sufrir daños por inundaciones, una vía ferroviaria puede verse afectada por temperaturas extremas y una red eléctrica puede enfrentarse simultáneamente a una mayor demanda de refrigeración y a fenómenos meteorológicos adversos. La Comisión Europea considera que España debe seguir reforzando infraestructuras y avanzar en aspectos como el almacenamiento energético, las redes eléctricas y las medidas frente a inundaciones y sequías. El objetivo de utilizar escenarios climáticos más exigentes es precisamente detectar estas vulnerabilidades antes de que se conviertan en grandes pérdidas.

Europa reconoce que todavía no está suficientemente preparada

El problema no es únicamente lo que pueda suceder a finales de siglo. La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de que Europa ya está experimentando temperaturas récord, inundaciones, sequías e incendios agravados por el cambio climático. En 2026 ha señalado además que los riesgos relacionados con el agua y la temperatura, especialmente olas de calor, inundaciones y sequías, se encuentran entre las principales preocupaciones futuras de los países europeos. En 2023, los fenómenos extremos relacionados con inundaciones, sequías, olas de calor e incendios provocaron más de 45.000 millones de euros en daños en 38 países europeos, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. La recomendación científica europea supone, por tanto, un cambio de enfoque: no basta con diseñar las políticas pensando en el clima que hemos conocido hasta ahora. Las nuevas infraestructuras y decisiones de inversión tendrán que ser capaces de funcionar en un clima mucho más cálido y extremo. Para España, donde ya se combinan altas temperaturas, estrés hídrico, incendios y una elevada exposición a fenómenos extremos, la adaptación se convierte en una cuestión cada vez más importante. El escenario de hasta 3,3 ºC no es una sentencia sobre el futuro, sino una advertencia para empezar a diseñarlo teniendo en cuenta los riesgos que podrían llegar.