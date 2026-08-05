Los expertos en plantas coinciden: “Si te vas de vacaciones, déjalas juntas, bien regadas y lejos del sol directo”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Irse de vacaciones en verano suele ir acompañado de una preocupación habitual para quienes tienen plantas en casa: cómo evitar que se sequen durante los días que la vivienda permanecerá vacía. Las altas temperaturas, la radiación solar y la falta de riego pueden hacer que, en apenas una o dos semanas, muchas plantas de interior pierdan hojas, se deshidraten o incluso no sobrevivan. Aunque en esta época proliferan los sistemas de riego automático y los geles hidratantes, los expertos aseguran que no siempre es necesario recurrir a soluciones costosas. Con algunos gestos muy sencillos realizados antes de salir de casa es posible reducir la pérdida de agua y mantener las plantas en buenas condiciones hasta el regreso. En este sentido, el divulgador especializado en jardinería André Alonso, conocido en redes sociales como La Reina Plantil, en un vídeo de Instagram ha compartido un método que él mismo utiliza cada verano y que, según explica, suele ser suficiente cuando la ausencia no supera las dos semanas. Además, otros especialistas y entidades de referencia en jardinería coinciden en que preparar correctamente el entorno donde permanecerán las plantas resulta mucho más eficaz que recurrir a productos milagro a última hora.

El sencillo truco que recomiendan los expertos para que las plantas sobrevivan una o dos semanas solas

Durante una intervención en el programa Tot es mou (3Cat), Alonso explicó cuál es el primer paso que siempre recomienda antes de marcharse de vacaciones: regar bien todas las plantas. Después, aconseja reunirlas en un mismo espacio y colocarlas sobre una bandeja con un poco de agua, siempre protegidas del sol directo. Según el experto, si la ausencia no supera una o dos semanas, este método suele ser suficiente para mantener la humedad necesaria. “Si te vas una semana o dos, podrían sobrevivir con las ventanas cerradas y sin mucha luz”, asegura. La explicación tiene una base muy sencilla. Al agrupar las plantas, aumenta la humedad ambiental que las rodea, por lo que transpiran menos y consumen agua más lentamente. Si además permanecen alejadas del sol directo, también disminuye la evaporación del sustrato y el estrés provocado por las altas temperaturas.

Por qué juntar las plantas y alejarlas del sol ayuda a conservar mejor la humedad

La recomendación de Alonso coincide con la de otros especialistas en jardinería. El paisajista Diego Olivares, en su libro Manual para amar (y no matar) tus plantas asegura que este también es el sistema que utiliza cuando se marcha de vacaciones. “Cuando las junto, la humedad ambiental aumenta, entonces transpiran menos”, explica. Los expertos recomiendan colocar todas las macetas en la estancia más fresca y luminosa de la vivienda, pero evitando siempre que reciban radiación solar directa. Otra medida sencilla consiste en dejar las persianas parcialmente bajadas. De este modo entra suficiente luz natural para las plantas, pero se evita el calentamiento excesivo del interior de la vivienda y se reduce el riesgo de que las hojas se quemen.

El truco de la botella que recomienda André Alonso si vas a estar fuera más de dos semanas

Cuando el viaje va a prolongarse durante más tiempo, el experto propone complementar este sistema con un riego por goteo casero. “Con una botella puedes hacer un pequeño agujero en el tapón, colocar unos bastoncillos y dejar que el agua vaya cayendo gota a gota”, cuenta Alonso. Este sistema permite que el sustrato reciba pequeñas cantidades de agua de forma continua durante varios días. Otra alternativa es pedir ayuda a alguien de confianza. Si ninguna de estas opciones es posible, también existen kits de riego automático que extraen agua desde un depósito mediante una pequeña bomba y la distribuyen a través de tubos hasta cada maceta.

El producto de jardinería que el experto no recomienda utilizar antes de irte de vacaciones

Aunque los geles de riego son uno de los productos más vendidos durante el verano para mantener hidratadas las plantas, no todos los especialistas aconsejan utilizarlos. Alonso explica que pueden secarse con rapidez y dejar una capa blanquecina sobre el sustrato que favorece la aparición de hongos si no se emplean correctamente. En su lugar, recomienda optar por métodos más sencillos y fiables, como el riego por goteo casero o colocar las macetas sobre una bandeja con un poco de agua, dos sistemas que ayudan a mantener la humedad del sustrato durante la ausencia sin necesidad de recurrir a productos específicos.

Preparar las plantas antes del viaje es más eficaz que buscar soluciones de última hora

Las recomendaciones de André Alonso coinciden con los consejos publicados por la Royal Horticultural Society (RHS), que recuerda que antes de irse de vacaciones conviene reducir la exposición al sol, agrupar las plantas para crear un ambiente más húmedo y evitar tanto el exceso como la falta de riego. Además, diversos estudios sobre fisiología vegetal muestran que el estrés hídrico aumenta cuando coinciden temperaturas elevadas, radiación solar intensa y macetas pequeñas, una situación muy habitual durante los meses de julio y agosto. Por ello, los especialistas insisten en que la mejor estrategia es anticiparse. Regar en profundidad antes de salir, comprobar que el sustrato conserva suficiente humedad, colocar las plantas juntas en una zona fresca y protegida del sol y utilizar sistemas sencillos de riego cuando sea necesario suele ofrecer mejores resultados que recurrir a productos milagro cuando ya es demasiado tarde.