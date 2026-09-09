Los mosquitos siguen en septiembre: 5 plantas que puedes tener en casa para mantenerlos alejados

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Septiembre no siempre significa el final de los mosquitos. Mientras en septiembre continúen las temperaturas suaves, la humedad y existan pequeños puntos de agua donde puedan reproducirse, estos insectos pueden seguir entrando en casa y convirtiendo balcones, terrazas y jardines en zonas poco agradables. Frente a ellos, hay algunas plantas aromáticas que, además de aportar color y buen olor al hogar, se han ganado fama como aliadas naturales para mantener a los mosquitos alejados. Romero, lavanda, melisa, geranio limón y citronela son algunas de las más conocidas y pueden cultivarse fácilmente en macetas. Sus hojas y flores contienen compuestos aromáticos que han mostrado actividad repelente en distintos estudios, especialmente cuando se utilizan sus aceites esenciales o extractos. Tener una planta, por sí sola, no garantiza que los mosquitos desaparezcan, pero incorporarlas al balcón, la terraza o cerca de las ventanas puede ser una opción más dentro de una estrategia para reducir su presencia.

Romero: una planta aromática que puedes tener cerca de las ventanas

El romero (Salvia rosmarinus) suele aparecer en listas de plantas antimosquitos porque sus hojas aromáticas producen un aceite esencial con compuestos volátiles. En un estudio publicado en Revista Africana de Farmacia y Farmacología, se realizaron ensayos de laboratorio, los cuales concluyeron que el aceite y los extractos de romero mostraron actividad repelente frente a Anopheles stephensi, aunque el aceite fue más eficaz que el extracto. Eso no significa que una maceta cree por sí sola una barrera protectora. Cuidados El romero necesita pocos riegos y un sustrato que drene bien, ya que el exceso de humedad puede favorecer problemas en las raíces. Lo ideal es dejar que la tierra se seque entre riegos y evitar que el agua quede acumulada en el plato de la maceta. También conviene retirar las ramas secas y realizar pequeñas podas para mantener la planta compacta y estimular nuevos brotes aromáticos. Dónde ubicarlo En casa funciona mejor en una maceta situada en una zona muy luminosa y soleada, como un balcón, una terraza o junto a una ventana con buena entrada de luz. Colocarlo cerca de una zona de paso permite, además, rozar ocasionalmente sus hojas y liberar su fragancia.

Lavanda: su intenso aroma la convierte en otra aliada frente a los mosquitos

La lavanda (Lavandula angustifolia) destaca por el intenso aroma de sus flores y hojas, procedente de un aceite esencial rico en sustancias volátiles. El estudio comparativo encontró que el aceite de lavanda presentó una elevada actividad repelente frente a Anopheles stephensi en condiciones experimentales. Cuidados La lavanda necesita un sustrato ligero y con un drenaje excelente, ya que no tolera bien el exceso de humedad. Conviene regarla de forma moderada y dejar que la tierra se seque entre riegos. Una vez establecida, soporta bastante bien los periodos secos. Después de la floración, una poda ligera ayuda a mantener la planta compacta y favorece que conserve una forma más tupida. Dónde ubicarla Por su necesidad de luz, lo ideal es colocarla en un balcón, terraza, patio o alféizar exterior donde reciba varias horas de sol directo al día. También puede situarse cerca de puertas y ventanas, donde su característico aroma resulte más perceptible. En lugares con inviernos fríos y húmedos, conviene protegerla del exceso de agua.

Melisa: el olor cítrico de sus hojas también puede ayudarte

La melisa o toronjil (Melissa officinalis) desprende un olor cítrico cuando se manipulan sus hojas. Esa capacidad de liberar compuestos aromáticos explica el interés por sus extractos y aceites esenciales como repelentes. Cuidados Para cultivarla, la melisa, también llamada toronjil, es una perenne vigorosa, muy fácil de mantener y capaz de crecer al sol o en semisombra. En maceta conviene conservar el sustrato húmedo y podarla después de la floración para estimular hojas nuevas y limitar su tendencia a auto-sembrarse. Dónde ubicarla Por su tendencia a crecer y extenderse con facilidad, la melisa resulta especialmente práctica en una maceta, donde es más sencillo controlar su desarrollo. Puedes colocarla en un balcón, terraza o junto a una ventana luminosa, preferiblemente cerca de las zonas de estar. Al pasar o rozar sus hojas, estas liberan su característico aroma cítrico, por lo que tenerla a mano permite disfrutar mejor de su fragancia.

Geranio limón: la planta que muchos colocan en balcones para ahuyentar mosquitos

El llamado geranio limón o geranio citronela pertenece al grupo de Pelargonium de hojas perfumadas y se comercializa con frecuencia como “planta antimosquitos”. Sus hojas desprenden una fragancia cítrica al tocarlas. Cuidados El geranio limón es relativamente sencillo de mantener. Prefiere un riego moderado y un sustrato con buen drenaje, dejando que la capa superior de la tierra se seque ligeramente antes de volver a regar. Puede crecer tanto a pleno sol como en semisombra y conviene retirar las flores marchitas y las hojas secas para mantener la planta vigorosa y favorecer una floración más prolongada. Dónde ubicarlo Una buena opción es colocarlo en balcones, terrazas, patios o junto a ventanas y puertas, especialmente en las zonas donde se suele pasar más tiempo. Al rozar sus hojas se libera su característico perfume cítrico, por lo que tenerlo cerca de una zona de paso permite disfrutar mejor de su aroma. En interiores, conviene situarlo en un lugar con abundante luz natural.

Citronela: la planta más conocida para mantener a raya a los mosquitos

La citronela verdadera suele referirse a gramíneas del género Cymbopogon, entre ellas Cymbopogon nardus. De sus hojas se extrae el aceite de citronela utilizado en productos repelentes. Una revisión de estudios controlados concluyó que las preparaciones con citronela pueden repeler mosquitos, aunque su protección frente a Aedes dura menos que la del DEET; la formulación y la volatilidad influyen en el resultado. Cuidados Se trata de una planta gramínea tropical, de crecimiento rápido, que prefiere luz brillante filtrada o semisombra, riego moderado y un sustrato con buen drenaje. Tolera periodos secos, aunque en los meses más cálidos conviene vigilar que la tierra no permanezca demasiado tiempo seca. Además, puede alcanzar entre 1,5 y 2,5 metros. Dónde ubicarla Por su tamaño, es más práctica en una maceta grande, patio, terraza o jardín que en interiores. Colocarla cerca de zonas de estancia permite disfrutar de su follaje aromático y poder rozar y mover las hojas de vez en cuando.