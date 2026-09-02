Energías renovables Miles de ovejas sustituyen a los cortacéspedes en las plantas solares: España ya prueba esta solución Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La expansión de las grandes plantas fotovoltaicas ha planteado un problema que puede parecer secundario, pero resulta esencial para su funcionamiento: qué hacer con la vegetación que crece debajo y alrededor de miles de paneles solares. Si alcanza demasiada altura puede proyectar sombra sobre los módulos, mientras que la acumulación de hierba seca incrementa el combustible disponible ante un incendio. Frente al uso continuado de cortacéspedes, desbrozadoras o herbicidas, algunas instalaciones han recuperado una herramienta mucho más antigua: las ovejas. El denominado pastoreo solar o solar grazing está creciendo en diferentes países y permite combinar generación eléctrica y ganadería sobre un mismo terreno. El caso de Texas ha llamado especialmente la atención por su escala. Miles de animales trabajan ya entre los paneles, pero la experiencia estadounidense está lejos de ser aislada. Investigaciones recientes apuntan a que esta convivencia puede ofrecer ventajas económicas y ambientales. Y España cuenta con condiciones especialmente interesantes para desarrollarla.

Las ovejas se meten debajo de los paneles donde las máquinas no llegan

En Texas, Estados Unidos, el pastoreo se utiliza para controlar la vegetación en aproximadamente 27.500 hectáreas ocupadas por instalaciones solares. Una de las empresas dedicadas a esta actividad, Texas Solar Sheep, maneja más de 6.000 ovejas distribuidas en 12 emplazamientos. Otro ejemplo es un proyecto fotovoltaico de 900 MW de SB Energy, donde unas 3.000 ovejas mantienen alrededor de 1.600 hectáreas. La elección de esta especie no es casual. Las ovejas tienen el tamaño suficiente para consumir cantidades importantes de hierba, pero pueden desplazarse por debajo de los módulos sin afectar normalmente a las estructuras. Según las estimaciones difundidas sobre los proyectos de Texas, realizan entre el 70% y el 80% del mantenimiento de la vegetación, dejando a las máquinas únicamente determinadas intervenciones. Las cabras presentan más dificultades porque tienen tendencia a trepar y pueden mordisquear cables o dañar componentes. Las vacas, por su parte, son demasiado grandes y pesadas para muchas instalaciones fotovoltaicas. El sistema también ofrece otra ventaja: las ovejas alcanzan espacios estrechos situados debajo de los paneles solares a los que resulta complicado acceder con maquinaria.

Un estudio calcula que España podría ahorrar millones con este sistema

El pastoreo fotovoltaico no constituye solamente una solución curiosa utilizada en Estados Unidos. Un estudio científico publicado en 2026 sobre métodos sostenibles para gestionar la vegetación en plantas fotovoltaicas identifica precisamente el pastoreo ovino como una estrategia competitiva tanto desde el punto de vista económico como ambiental. La investigación analiza especialmente las posibilidades existentes en climas mediterráneos y plantea incluso recuperar rutas de trashumancia para conectar explotaciones ganaderas con instalaciones fotovoltaicas. Sus cálculos estiman que pueden necesitarse aproximadamente 60.000 ovejas por cada GW de potencia fotovoltaica al año, aunque las necesidades dependen de factores como la vegetación, el clima y el manejo. Los autores estiman que la utilización del ganado podría generar ahorros de millones de euros anuales en España y abrir nuevas oportunidades económicas para la ganadería extensiva. El interés ambiental va más allá de sustituir un cortacésped. Al mantener una cubierta vegetal adecuada se protege el suelo frente a la erosión y puede favorecerse su capacidad de infiltración de agua y su actividad biológica. En España, además, el Ministerio para la Transición Ecológica recomienda evitar los herbicidas para controlar la vegetación de las plantas solares y señala que, siempre que sea posible, debe priorizarse el pastoreo.

Extremadura ya ha probado cómo funciona el pastoreo fotovoltaico

España dispone también de experiencias sobre el terreno. El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) desarrolló entre junio de 2023 y noviembre de 2025 el proyecto Pastoreo FV en las plantas fotovoltaicas Augusto, en Badajoz, y Veracruz, en Almendralejo. Los investigadores analizaron los efectos de diferentes estrategias sobre la vegetación y las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Sus resultados indican que una gestión adecuada de las cubiertas vegetales y del ganado puede mejorar la calidad y producción del pasto, la infiltración del agua, la actividad biológica y la estabilidad del suelo. También se detectó una mayor disponibilidad de recursos florales y de hábitats apropiados para polinizadores, como abejas y dípteros. No obstante, introducir ovejas en una planta solar no garantiza automáticamente esos resultados. La cantidad de animales debe adaptarse a la producción vegetal y a las condiciones del lugar. Una presión ganadera excesiva puede degradar la cubierta vegetal y reducir parte de los beneficios para la biodiversidad.

No solo sustituyen a las máquinas: también pueden beneficiar al suelo y la biodiversidad

La utilización de ovejas forma parte de un concepto más amplio conocido como agrovoltaica, que busca compatibilizar la producción de electricidad fotovoltaica con usos agrícolas o ganaderos. La fórmula resulta particularmente interesante porque uno de los principales debates relacionados con las grandes plantas solares es precisamente la ocupación del territorio. Utilizar simultáneamente esas superficies para producir energía y alimentar ganado permite mantener cierta actividad agropecuaria en terrenos que, de otra manera, quedarían destinados exclusivamente a la generación eléctrica. Eso no significa que cualquier planta solar sea beneficiosa para el medio ambiente por incorporar ganado. La elección de la ubicación continúa siendo determinante, especialmente cuando existen hábitats o especies amenazadas. Tampoco todas las densidades de pastoreo producen los mismos resultados. La imagen de miles de ovejas pastando bajo paneles solares puede parecer una rareza, pero en España ya existen proyectos que estudian cómo convertir esta convivencia en una herramienta de gestión. La energía solar y la ganadería podrían acabar compartiendo mucho más que el mismo terreno.