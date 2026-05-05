Animales en peligro extinción Nacen gemelos de lémur de cara blanca en España, una especie vulnerable que refuerza su futuro gracias a la conservación Por Karina Cruz , Bióloga.

Imagen: Faunia Hace unos días Faunia confirmó el nacimiento de gemelos de lémur de cara blanca en su instalación del Bosque Africano. Un nacimiento especialmente relevante para la conservación de la especie. El lémur de cara blanca (Eulemur albifrons) está catalogado como especie vulnerable en la Lista Roja de la UICN, lo que significa que enfrenta un alto riesgo de amenaza en su hábitat natural. En este contexto, cada nacimiento en cautividad es clave para la conservación de la especie y su futuro a largo plazo.

Un nacimiento poco frecuente entre los lémures de cara blanca

Los lémures de cara blanca son primates que alcanzan la madurez sexual entre el primer y segundo año de vida y se aparean, normalmente, en junio y julio. Según el Centro de Conservación de Primates de Nueva Inglaterra, las hembras suelen tener una sola cría después de una gestación de 120 días. Por ello, el nacimiento de gemelos en Faunia es una situación poco frecuente. Faunia detalla que los nacimientos múltiples representan apenas entre un 10 % y un 20 % de los casos en esta especie y requieren una mayor dedicación de la madre durante la lactancia. Además, la gestación de Reaply, la madre de los gemelos, duró alrededor de 128 días, ligeramente superior a la media conocida para la especie. Estos factores, junto con la escasez de individuos en la naturaleza, hacen que el nacimiento de gemelos tenga un valor especial para los programas de cría en cautividad y para la concienciación pública sobre la conservación de lémures. Imagen: Faunia

Reaply y los primeros cuidados de las crías

Tras el parto, las crías de lémur de cara blanca (Eulemur albifrons) pasan las primeras tres semanas agarradas al vientre de su madre y solo se desprenden, a veces, para moverse al alimentarse. A partir de ese momento, comienzan a trasladarse sobre el lomo de la madre. Durante este periodo de transición comienzan a explorar alimentos sólidos, mordisqueando lo que consumen los adultos, aunque continúan lactando y no se destetan hasta los cuatro o seis meses de edad. En Faunia, el periodo de lactancia de Reaply se estima entre cuatro y seis meses. Los primeros meses son una etapa crítica para las crías de lémur. Según el equipo de Faunia, los nacimientos múltiples suponen un importante reto durante los primeros meses de vida, ya que la madre debe alimentar y transportar a dos crías en un entorno arborícola. En esta especie el dimorfismo sexual se manifiesta en la coloración del rostro: los machos tienen la cara blanca y las hembras la tienen marrón. Ya que aún no cumplen ni siquiera el segundo mes de edad, aún se desconoce el sexo de los gemelos, que, sin manipularlas, solo podrá apreciarse por el cambio de color del pelaje. Imagen: Faunia

El lémur de cara blanca es una especie vulnerable

El lémur de cara blanca es una especie endémica del noreste de Madagascar y pertenece al género Eulemur. Puede alcanzar entre 2 y 4 kg de peso. Según Duke LEMUR CENTER, la especie es principalmente diurna, pero puede mostrarse activa al amanecer o atardecer, y desempeña un papel ecológico importante como dispersora de semillas y polinizadora. La UICN clasifica al lémur de cara blanca como Vulnerable, debido al riesgo que enfrenta en su hábitat natural. Un estudio publicado en The Journal of Biogeography, en agosto del 2018, estima que el número total de individuos salvajes se estima en alrededor de 1,3 millones, aunque este dato es ya antiguo y la tendencia sigue siendo decreciente. La principal amenaza es la pérdida de hábitat. Se estima que cerca del 90 % de los bosques de Madagascar ha desaparecido debido a la agricultura de tala y quema, la tala ilegal y la minería. A ello se suma la caza para consumo de carne y el comercio ilegal de mascotas, que siguen ejerciendo presión sobre la especie. En los últimos años, la crisis climática y la reducción del ecoturismo han agravado la situación, al aumentar la dependencia de la población local de los recursos forestales.

El papel de la cría en entornos controlados de especies vulnerables y en peligro

El nacimiento de especies catalogadas como vulnerables y en peligro de extinción en entornos controlados permite ampliar el conocimiento sobre su biología, reproducción y desarrollo temprano. Estos registros contribuyen a mejorar la comprensión general de la especie y a reforzar las estrategias de conservación a nivel internacional. Además, en el caso de muchas especies, se trabaja la reintroducción en la naturaleza de varios individuos desde los mismos centros encargados de la cría, de la mano de biólogos, veterinarios, ambientólogos y otros profesionales. En el caso del lémur de cara blanca, cada nacimiento documentado ayuda a seguir estudiando su comportamiento reproductivo y las condiciones necesarias para su supervivencia, especialmente en un contexto en el que la especie continúa enfrentando una pérdida progresiva de su hábitat natural.

Las primeras semanas de vida de los gemelos

Los gemelos de lémur de cara blanca continúan su desarrollo en sus primeras semanas de vida, una etapa especialmente delicada en la que permanecen estrechamente ligados a su madre. Su evolución en los próximos meses será determinante para su crecimiento y adaptación. Este nacimiento se suma a los pocos casos documentados de crías múltiples en lémures de cara blanca, una especie cuya situación en la naturaleza sigue marcada por el descenso de sus poblaciones y la presión sobre su hábitat.