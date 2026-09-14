Ni geranios ni pensamientos: la planta que puedes plantar en septiembre y florece durante el otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Septiembre es el mes en el que el jardín y las terrazas empiezan a cambiar de aspecto. Después de varios meses de calor, algunas plantas que han llenado de flores los balcones durante el verano, como los geranios, comienzan a perder protagonismo, mientras otras especies empiezan a ganar espacio con la llegada del otoño. Los pensamientos son una de las opciones más conocidas para aportar color durante los meses más frescos, pero no son la única alternativa. El brezo también puede convertirse en una de las plantas protagonistas de esta época, especialmente si se eligen especies y variedades con floración otoñal. De pequeño tamaño y con una floración muy abundante, puede cultivarse tanto directamente en el jardín como en macetas y jardineras. Sus flores, que según la variedad pueden ser blancas, rosas, malvas o rojizas, permiten mantener el exterior de casa lleno de color cuando el verano empieza a despedirse.

El brezo puede tomar el relevo de los pensamientos durante el otoño

Los pensamientos son una planta muy utilizada para renovar macetas y jardineras cuando termina el verano, ya que toleran bien las temperaturas frescas y pueden ofrecer color durante buena parte de la temporada fría. Sin embargo, el brezo es otra opción interesante para quienes buscan una planta diferente. Bajo el nombre de brezo se agrupan diferentes especies de los géneros Calluna y Erica. No todas tienen exactamente el mismo periodo de floración, pero algunas especies y variedades están especialmente indicadas para aportar flores durante el otoño. Entre ellas se encuentra Calluna vulgaris, conocida como brezo común o brecina. Su floración puede prolongarse desde finales del verano hasta el otoño, aunque el momento exacto depende de la variedad y de las condiciones de cultivo. Además de sus flores, el brezo destaca por su aspecto compacto y su follaje, que permite utilizarlo como planta ornamental incluso cuando termina la floración. Es una opción especialmente práctica para balcones, terrazas y jardines pequeños, donde puede cultivarse en recipientes sin ocupar demasiado espacio.

Busca un lugar luminoso, pero evita el calor más intenso

Una vez elegido el brezo, la ubicación es uno de los primeros aspectos que hay que cuidar. En general, necesita mucha luz para desarrollarse correctamente y mantener una buena floración. Puede cultivarse al sol o en semisombra dependiendo de la especie, la variedad y las condiciones del lugar. En zonas donde septiembre todavía registra temperaturas elevadas, es preferible evitar una exposición excesivamente intensa durante las horas centrales del día. Esto es especialmente importante cuando se cultiva en una maceta colocada en una terraza. El recipiente puede calentarse mucho y hacer que el sustrato pierda humedad rápidamente. Una ubicación luminosa, pero protegida del calor más fuerte, puede ser una opción más adecuada. Conforme avance el otoño y bajen las temperaturas, el brezo podrá permanecer en el exterior sin problemas en aquellas zonas donde las condiciones sean compatibles con la especie elegida.

El riego debe mantener la humedad sin encharcar las raíces

El brezo necesita cierta humedad en el sustrato, sobre todo cuando se cultiva en una maceta. Sin embargo, regar demasiado también puede perjudicarlo, ya que sus raíces no toleran permanecer continuamente encharcadas. Por eso, en lugar de establecer una frecuencia de riego fija, conviene comprobar primero el estado de la tierra. Durante las primeras semanas de septiembre, si todavía hace calor, necesitará más agua que cuando las temperaturas hayan descendido. La maceta debe contar con agujeros en la base para facilitar la salida del exceso de agua. Tampoco es recomendable dejar agua acumulada en el plato después del riego. Otro aspecto que puede influir es la calidad del agua. Muchos brezos están adaptados a suelos ácidos y con poca cal, por lo que el agua muy calcárea puede dificultar su cultivo a largo plazo.

Un sustrato para plantas acidófilas es una buena opción

Si se planta el brezo en una maceta, utilizar un sustrato específico para plantas acidófilas facilita bastante su cultivo. Este tipo de tierra proporciona unas condiciones adecuadas para especies que prefieren un medio ácido. El drenaje también debe ser bueno. El objetivo es conseguir que el sustrato conserve cierta humedad sin acumular agua alrededor de las raíces. En el jardín, antes de plantarlo directamente en el suelo conviene conocer las características de la tierra disponible. Los brezos que requieren condiciones ácidas pueden tener dificultades en terrenos muy calcáreos. Por este motivo, cultivarlo en una maceta puede ser especialmente práctico si no se dispone de un suelo adecuado. Además, permite controlar con mayor facilidad el sustrato y mover la planta si la ubicación deja de ser apropiada.

El brezo necesita pocos cuidados para mantenerse con buen aspecto

Una de las ventajas de esta planta es que no requiere un mantenimiento complicado una vez está bien establecida. Lo principal es controlar el riego, evitar los encharcamientos y comprobar periódicamente el estado de las hojas y las ramas. Después de la floración puede realizarse una poda ligera para mantener su forma compacta, aunque el momento y la intensidad dependerán de la especie. No conviene realizar cortes demasiado profundos sobre las partes viejas y leñosas, ya que algunos brezos tienen dificultades para rebrotar desde madera antigua. También se pueden retirar las partes secas o deterioradas para conservar un aspecto más limpio y favorecer el desarrollo de nuevos brotes. Con estos cuidados, el brezo puede convertirse en una alternativa a los pensamientos para llenar de color el jardín, el balcón o la terraza durante el otoño. Elegir una especie o variedad con floración adecuada para esta época y proporcionarle suficiente luz, un sustrato apropiado y un riego equilibrado será suficiente para disfrutar de una planta ornamental que encaja especialmente bien con el cambio de estación.