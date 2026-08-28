Ni potos ni cintas: la planta tropical que refresca el ambiente en verano y llena la casa de color

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google En verano, las plantas de interior pueden ayudar a crear una sensación más fresca y natural en casa, además de aportar un toque decorativo. Algunas destacan especialmente por sus hojas, capaces de transformar por completo un rincón. Es el caso del crotón, una planta tropical que puede combinar en un mismo ejemplar tonos verdes, amarillos, naranjas y rojizos. Su aspecto exótico y su intenso colorido hacen que sea una de las opciones más llamativas para decorar interiores. “Es una de las plantas con más colores que puedes tener en interior”, explican Pol y Alexis de NapuPlant en su vídeo de Instagram, donde destacan que sus hojas pueden mostrar “tonos verdes, amarillos, naranjas y rojizos durante todo el año”. Para conseguirlo, hay un factor fundamental: la luz.

El crotón, la planta tropical que convierte sus hojas en una explosión de color

El crotón (Codiaeum variegatum) es una planta perenne de origen tropical perteneciente a la familia de las euforbiáceas. Procede del sudeste asiático, incluida Malasia, y se cultiva principalmente como planta ornamental. Su principal atractivo está en las hojas. Dependiendo de la variedad, pueden presentar diferentes formas y dibujos y combinar verde, amarillo, naranja y rojo en una misma planta. Es precisamente este follaje multicolor el que le permite aportar un aspecto tropical a cualquier estancia. Además, bien cuidado, puede mantener sus tonalidades durante todo el año. NapuPlant define el crotón como una planta “decorativa con mucho color, de interior y muy resistente”, una combinación que explica su popularidad entre quienes buscan una especie llamativa para casa.

Cuanta más luz recibe, más intensos son los colores del crotón

La iluminación es uno de los cuidados más importantes del crotón. Una ubicación demasiado oscura puede hacer que sus hojas pierdan intensidad y que la planta deje de mostrar algunos de sus tonos más característicos. “Cuanta más luz reciba más intensos serán sus colores”, señalan desde NapuPlant. Por eso, lo ideal es situarlo en un lugar muy luminoso, como cerca de una ventana. Muchas variedades prefieren luz abundante e indirecta, aunque algunas pueden adaptarse también a determinadas horas de sol directo. Si el ejemplar estaba acostumbrado a una zona con poca luz, el cambio a una exposición más intensa debe hacerse progresivamente para evitar daños en las hojas. La clave está, por tanto, en encontrar un punto con mucha luz pero adecuado para la variedad concreta y las condiciones en las que se ha cultivado.

Cómo regar el crotón para que sus hojas se mantengan bonitas

El crotón necesita un riego moderado. La recomendación principal es dejar que el sustrato se seque parcialmente entre riegos, comprobando antes de añadir agua que realmente lo necesita. Claudia, de mi_mundo_plantario, en su vídeo de Instagram recomienda regarlo “solo cuando el sustrato ya esté por secarse” y recuerda que los crotones “no toleran mucha sequedad”. Durante el verano, las altas temperaturas pueden acelerar el secado de la tierra, por lo que conviene comprobar su estado con mayor frecuencia. Aun así, la frecuencia dependerá de factores como el tamaño de la maceta, la temperatura y la cantidad de luz que reciba. También es importante evitar el encharcamiento. Una maceta con agujeros de drenaje permitirá eliminar el exceso de agua y proteger las raíces.

El sustrato y el abono que necesita para crecer con fuerza

El crotón no es especialmente exigente con el suelo, pero agradece un sustrato ligero y poroso, que permita evacuar el agua sobrante y conserve cierta humedad. Claudia señala que el sustrato “debe ser un poco poroso” y destaca que los crotones no son demasiado exigentes con el suelo. Más importante es evitar que la tierra se compacte o retenga demasiada agua. En cambio, sí conviene prestar atención a la fertilización. La creadora de contenido sobre plantas explica que el crotón es más exigente con el abonado y recomienda fertilizarlo cuando corresponda, teniendo en cuenta que la frecuencia dependerá del producto utilizado. Durante la época de crecimiento, seguir las indicaciones del fertilizante puede ayudar a mantener la planta vigorosa y su follaje en buen estado.

Dónde colocar el crotón y cómo mantener sus hojas brillantes

La mejor ubicación para el crotón será aquella en la que pueda recibir mucha luz sin sufrir una exposición excesiva para la variedad concreta. Una zona luminosa próxima a una ventana puede ser adecuada, mientras que los rincones oscuros no son recomendables si queremos conservar sus colores intensos. También conviene evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Hay otro cuidado sencillo que puede mejorar considerablemente su aspecto: limpiar las hojas de vez en cuando. Al tratarse de una planta cuyo principal atractivo es el follaje, el polvo acumulado puede hacer que sus colores parezcan menos vivos. Para retirarlo, se puede pasar suavemente un paño limpio y ligeramente humedecido por la superficie de las hojas. No es necesario utilizar productos abrillantadores. De esta forma, las hojas quedarán libres de polvo y sus diferentes tonalidades y dibujos se apreciarán mejor.

Qué hacer si el crotón pierde color o empieza a perder hojas

Si el crotón pierde intensidad en sus colores, lo primero que conviene revisar es la cantidad de luz que recibe. Una ubicación demasiado oscura puede estar detrás de un follaje menos colorido. También hay que comprobar el riego. Tanto el exceso de agua como una sequedad prolongada pueden perjudicar a la planta. La caída de hojas también puede aparecer después de cambios bruscos de ubicación o temperatura. Por eso, antes de modificar todos sus cuidados, conviene revisar sus condiciones de cultivo y buscar posibles cambios recientes. En general, mantener una iluminación adecuada, un riego moderado, un buen drenaje y unas condiciones relativamente estables ayudará a que el crotón conserve su característico aspecto.

Así puedes multiplicar el crotón y conseguir nuevas plantas

El crotón puede propagarse mediante esquejes. Claudia explica que se pueden obtener ramas y colocarlas en agua para favorecer el desarrollo de raíces, un proceso que puede tardar aproximadamente un mes, aunque el tiempo varía según las condiciones. Una vez que el esqueje haya desarrollado raíces suficientes, puede plantarse en un sustrato adecuado. También es posible aprovechar los brotes basales o hijuelos que hayan desarrollado sus propias raíces. Si cuentan con un sistema radicular suficiente, pueden separarse con cuidado de la planta madre y trasplantarse a otra maceta. Así, un solo crotón puede terminar dando lugar a nuevos ejemplares con los mismos colores que convierten a esta planta tropical en una de las opciones más llamativas para llenar de vida la casa en verano.