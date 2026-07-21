Contaminación Ni Sevilla ni Zaragoza: estas son las ciudades más contaminadas y las más limpias de España Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La contaminación del aire sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales y de salud pública en España. Sin embargo, su impacto no es igual en todo el territorio. Los niveles de contaminación urbana varían de forma significativa entre ciudades en función de factores como la intensidad del tráfico, la actividad industrial, la densidad de población, la planificación urbana o las condiciones meteorológicas, que pueden favorecer o dificultar la dispersión de los contaminantes. A partir de los datos recopilados por distintos organismos e informes especializados, es posible comparar qué ciudades registran los peores niveles de calidad del aire y cuáles presentan una situación más favorable. Estas diferencias también permiten analizar cómo influyen las políticas de movilidad, la gestión ambiental y las características de cada municipio en la reducción de la contaminación.

Qué se entiende por ciudad contaminada y cuáles son los factores a considerar

Cuando se habla de ciudades contaminadas, normalmente se hace referencia a aquellas zonas urbanas donde la calidad del aire presenta niveles elevados de sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Uno de los aspectos más analizados es la concentración de partículas en suspensión, especialmente las conocidas como PM10 y PM2,5. Estas partículas proceden principalmente del tráfico, las industrias, las calefacciones o determinadas actividades de construcción, y pueden afectar al sistema respiratorio cuando se mantienen en niveles altos durante largos periodos. También se mide la presencia de dióxido de nitrógeno (NO₂), un contaminante muy relacionado con el tráfico rodado y especialmente elevado en grandes ciudades con mucha densidad de vehículos. Otro indicador importante es el ozono troposférico, que suele aumentar en épocas de altas temperaturas y puede afectar tanto a la salud humana como a la vegetación. Además de la calidad del aire, algunos estudios incluyen otros factores como la contaminación acústica, la cantidad de zonas verdes, las emisiones de CO₂ o el nivel de industrialización de cada ciudad. Por eso, una ciudad puede destacar negativamente en un indicador concreto y no necesariamente en todos los demás. Para obtener estos datos se utilizan estaciones de medición repartidas por distintas zonas urbanas. Los organismos públicos, tanto nacionales como europeos, recopilan esta información para elaborar rankings, informes y mapas de calidad ambiental que permiten comparar la situación entre diferentes ciudades de España.

Estas son las 5 ciudades más contaminadas de España y los motivos que lo explican

La contaminación atmosférica en España se concentra especialmente en grandes áreas urbanas e industriales, donde el tráfico, la actividad portuaria y determinadas industrias elevan los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas en suspensión. Diversos informes sobre calidad del aire, como los publicados por IQAir y organizaciones ambientales, permiten identificar las ciudades que registran peores indicadores de contaminación. Madrid La capital española suele aparecer entre las ciudades con peores datos de dióxido de nitrógeno debido al elevado tráfico diario y la alta densidad de población. Las zonas con más circulación de vehículos en Madrid concentran buena parte de las superaciones de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Barcelona Barcelona presenta problemas similares a Madrid. La combinación de circulación intensa, concentración urbana y condiciones meteorológicas concretas favorece la acumulación de contaminantes atmosféricos durante buena parte del año. Los niveles de NO₂ siguen situándose entre los más elevados del país. Valencia Valencia ha aparecido en distintos análisis recientes entre las ciudades españolas con peor calidad del aire por dióxido de nitrógeno. Algunos datos de 2025 sitúan a la ciudad por encima de los futuros límites europeos previstos para 2030. Murcia La ciudad de Murcia ha registrado numerosos episodios de mala calidad del aire relacionados con partículas PM10, PM2,5 y ozono troposférico. Informes recientes de asociaciones ambientales y observatorios ciudadanos indican que durante buena parte de 2025 se mantuvieron niveles de contaminación considerados perjudiciales para la salud. Tarragona Tarragona suele destacar en algunos rankings de contaminación debido a la actividad industrial y petroquímica de su entorno. Además del tráfico y el puerto, la presencia de complejos industriales influye en los indicadores de calidad del aire registrados en la zona.

Las ciudades más limpias de España y las razones por las que destacan

Las ciudades consideradas más limpias de España suelen destacar por sus bajos niveles de contaminación atmosférica, una buena gestión de residuos, amplias zonas verdes y menores problemas de tráfico. Oviedo Un informe de la OCU la situó como la ciudad más limpia de España gracias a la gestión municipal de residuos, el mantenimiento de calles y parques y el comportamiento cívico de la población. Bilbao Bilbao ha mejorado notablemente sus indicadores ambientales durante las últimas décadas tras la reducción de la actividad industrial pesada y la regeneración urbana. La ciudad destaca por sus políticas de movilidad, el aumento de espacios verdes y la modernización de infraestructuras urbanas. Vigo La ciudad gallega también figura entre las mejor valoradas por la OCU en materia de limpieza. Vigo combina una menor densidad de tráfico respecto a otras grandes ciudades españolas con una importante presencia de espacios naturales y cercanía al entorno costero. Pamplona La ciudad cuenta con amplias zonas verdes, un tamaño urbano manejable y niveles de contaminación relativamente bajos en comparación con grandes áreas metropolitanas. Alicante Su ubicación costera y una menor presión industrial respecto a otros núcleos urbanos favorecen unos niveles de contaminación atmosférica más reducidos.

Qué factores determinan que una ciudad esté entre las más limpias

Según el Informe Especial 02/2025 del Tribunal de Cuentas Europeo, una ciudad puede considerarse “más limpia” cuando cumple una serie de condiciones clave relacionadas con la reducción de la contaminación y la gestión ambiental. En primer lugar, es fundamental contar con bajos niveles de contaminantes atmosféricos, especialmente dióxido de nitrógeno (NO₂) y partículas en suspensión (PM10 y PM2,5). Estos contaminantes están muy ligados al tráfico urbano, por lo que las ciudades más limpias suelen ser aquellas que han reducido la dependencia del vehículo privado o han implantado medidas de movilidad sostenible. Otro aspecto importante es la correcta planificación urbana y del transporte, que incluya zonas de bajas emisiones, buen transporte público y políticas de movilidad activa (caminar o bicicleta). También se considera clave la gestión del ruido urbano, ya que la contaminación acústica es un problema persistente en muchas ciudades europeas y aún presenta carencias en su regulación y medición homogénea. Por último, las ciudades más limpias suelen destacar por una buena monitorización ambiental, con estaciones de medición bien distribuidas y datos transparentes.

Si deseas leer más artículos parecidos a Ni Sevilla ni Zaragoza: estas son las ciudades más contaminadas y las más limpias de España, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Contaminación.

Bibliografía