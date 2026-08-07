El Sol Pedro Duque, astronauta, sobre el eclipse del 12 de agosto: “El anillo de diamantes llegará a las 20:30 y veremos puntitos brillantes” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google España está a punto de vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total que podrá observarse desde una amplia franja del norte de la Península y que marcará el primero de una serie de tres eclipses totales consecutivos visibles desde territorio español entre 2026 y 2028. Con motivo de este fenómeno, el exastronauta y exministro Pedro Duque, actual presidente de HispaSat, ha explicado en un vídeo publicado en X cómo se desarrollará el eclipse, cuáles serán sus momentos más espectaculares y qué precauciones deben tomar quienes quieran observarlo.

En qué zonas podrá verse el eclipse solar del 12 de agosto

Según explica Duque, la totalidad del eclipse será visible en una franja que recorrerá España desde Galicia hasta Castellón, además de Baleares. Quienes se encuentren al norte o al sur de esa línea también podrán observar el fenómeno, aunque en ese caso será un eclipse parcial. El exastronauta recomienda consultar previamente los puntos oficiales de observación para evitar desplazamientos innecesarios y reducir problemas de tráfico o riesgos asociados a la gran afluencia de personas. Además, recuerda que quienes no puedan desplazarse este año tendrán una nueva oportunidad, ya que el eclipse total de 2027 atravesará zonas como Cádiz y Málaga.

Los motivos por los que se produce un eclipse solar total

En el vídeo publicado en X, Duque aprovecha para explicar de forma sencilla el origen de este fenómeno astronómico. Un eclipse solar total se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra quedan perfectamente alineados, de forma que la sombra proyectada por la Luna alcanza la superficie terrestre y oculta completamente el disco solar desde una determinada zona del planeta. Aunque los eclipses pueden calcularse con gran precisión, ver uno desde un mismo lugar es un acontecimiento muy poco frecuente. “España lleva más de cien años sin eclipses totales y ahora tendremos tres seguidos: 2026, 2027 y 2028”, destaca.

Qué ocurrirá en el paisaje durante el eclipse paso a paso

El eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas, cuando la Luna empiece a cubrir progresivamente el Sol. A medida que avance el fenómeno, el paisaje irá cambiando. La iluminación perderá intensidad, los colores parecerán más apagados y la temperatura descenderá ligeramente. También es posible que algunos animales modifiquen temporalmente su comportamiento, especialmente las aves, que pueden interpretar la disminución repentina de la luz como la llegada de la noche. Pedro Duque señala además un detalle que muchas personas desconocen y que puede observarse sin necesidad de mirar directamente al Sol. Cuando la luz atraviese los pequeños huecos entre las hojas de los árboles, las sombras proyectadas sobre el suelo dejarán de ser circulares y mostrarán múltiples imágenes del Sol parcialmente oculto, con forma de media luna.

El anillo de diamante, el momento más espectacular del eclipse

Uno de los instantes más esperados llegará alrededor de las 20:30 horas, apenas unos segundos antes de la totalidad. “Sobre las 20:30 llegará el anillo de diamante, el último rayo de Sol que se cuela entre las montañas de la Luna. Veremos puntitos. Ahí todavía necesitas las gafas de eclipse puestas”, explica Duque. Este fenómeno recibe el nombre de anillo de diamante porque el último destello de luz solar atraviesa el relieve de la Luna y crea un brillante punto luminoso junto al halo que rodea el disco oscurecido, ofreciendo una imagen similar a la de una joya.

Cuándo será seguro quitarse las gafas homologadas

Duque insiste en que las gafas homologadas para eclipses deben utilizarse durante todas las fases parciales del fenómeno, incluido el momento del anillo de diamante. Solo cuando el Sol haya quedado completamente oculto será posible retirarlas durante unos instantes. “Justo después el Sol desaparecerá por completo. El día se hará noche y veremos la corona solar, un halo de luz alrededor del disco oscuro. Solo en ese momento, durante la totalidad, podremos quitarnos las gafas y apreciar ese halo de luz”, asevera. La corona solar, normalmente invisible debido al intenso brillo del Sol, podrá contemplarse durante esos segundos como un resplandor blanco que rodea la silueta oscura de la Luna. La totalidad tendrá una duración inferior a dos minutos, por lo que el exastronauta anima a planificar bien la observación para no perderse uno de los espectáculos astronómicos más extraordinarios que podrán verse desde España en décadas.