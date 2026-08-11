Las Estrellas Perseidas 2026 en España: cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de estrellas que llegará después del eclipse solar del 12 de agosto Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El 12 de agosto de 2026 será una jornada excepcional para los aficionados a la astronomía en España. Durante la tarde podrá observarse un eclipse total de Sol desde distintas zonas del país y, apenas unas horas después, llegará otro de los grandes espectáculos astronómicos del verano: el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas. La noche del miércoles al jueves ofrecerá unas condiciones especialmente favorables para contemplar los meteoros. La actividad será elevada desde las últimas horas del día 12 y alcanzará su punto máximo durante la madrugada del 13, mientras que la coincidencia con la Luna nueva evitará que la luz del satélite dificulte la observación. Las Perseidas son una de las lluvias de meteoros más populares del año y cada verano atraen las miradas hacia el cielo. También se conocen como Lágrimas de San Lorenzo, debido a que tradicionalmente su máximo se produce alrededor del 10 de agosto, una fecha asociada a este santo. En 2026, sin embargo, el momento de mayor actividad llegará unos días después y coincidirá prácticamente con el final de la jornada del eclipse solar.

Cuándo se podrán observar mejor las Perseidas 2026 en España

Aunque las Perseidas pueden observarse durante varias noches, la madrugada del jueves 13 de agosto será la más interesante de 2026. La actividad comenzará a ser notable desde aproximadamente las 23:00 del día 12 y aumentará progresivamente durante las horas siguientes. El momento previsto de mayor intensidad será entre las 04:00 y las 06:00 horas del 13 de agosto, según el horario peninsular. Por tanto, quienes quieran aprovechar las mejores condiciones tendrán que esperar hasta bien entrada la madrugada, aunque no será necesario hacerlo hasta entonces para comenzar a ver meteoros. La actividad podrá mantenerse durante buena parte de la mañana, pero a partir del amanecer la luz del cielo impedirá observarlos a simple vista. Por eso, las horas centrales de la madrugada serán las más interesantes para quienes quieran disfrutar del fenómeno. Además, este año habrá un factor especialmente favorable: la Luna estará en fase nueva. El satélite alcanzará esta fase durante la tarde del 12 de agosto, por lo que permanecerá prácticamente ausente del cielo durante la madrugada. Esto permitirá que los meteoros más débiles sean visibles con mayor facilidad desde lugares suficientemente oscuros.

Qué son las Perseidas y por qué se ven en agosto

Las Perseidas no son estrellas que caen del cielo, pese a que popularmente se hable de ellas como una lluvia de estrellas. En realidad, se trata de meteoros producidos por pequeñas partículas asociadas al cometa 109P/Swift-Tuttle. Cada año, la Tierra atraviesa la zona del espacio por la que ha pasado este cometa y en la que han quedado numerosos fragmentos. Cuando estas partículas entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad, el rozamiento provoca que se calienten y produzcan los característicos trazos luminosos que podemos observar durante unos segundos. El fenómeno recibe el nombre de Perseidas porque los meteoros parecen proceder de una región del cielo situada en la dirección de la constelación de Perseo. Sin embargo, no es necesario localizar esta constelación para disfrutar de la lluvia: los trazos pueden aparecer en diferentes zonas del cielo. En condiciones ideales, las Perseidas pueden alcanzar tasas de hasta 200 meteoros por hora. Esta cifra, conocida como tasa horaria cenital, no significa que una persona vaya a ver necesariamente 200 meteoros desde un punto concreto. La contaminación lumínica, la meteorología, el horizonte disponible y la propia actividad de la lluvia condicionan considerablemente el número de destellos que finalmente puede observarse.

Qué lugares son mejores para ver las Perseidas después del eclipse solar

Quienes tengan previsto disfrutar del eclipse total de Sol del 12 de agosto podrán prolongar la jornada astronómica hasta la madrugada. Una vez terminado el eclipse, que en la Península llegará aproximadamente hasta las 21:30, el cielo irá oscureciéndose y las Perseidas comenzarán a ganar protagonismo. Para observar la lluvia de meteoros no es necesario disponer de telescopio, prismáticos ni ningún otro instrumento. De hecho, lo más recomendable es mirar el cielo a simple vista, ya que los meteoros pueden aparecer en diferentes puntos y un instrumento óptico reduciría demasiado el campo de visión. La elección del lugar será mucho más importante. Lo ideal es alejarse de las ciudades y buscar un espacio con la menor contaminación lumínica posible. Una zona elevada y abierta puede ser una buena opción, siempre que sea segura y permita disfrutar de una amplia porción del cielo. También conviene evitar lugares rodeados de edificios, árboles u otros obstáculos que oculten parte del horizonte.

Consejos para disfrutar y observar con mayor claridad la lluvia de estrellas

No es necesario mantener la mirada fija en la constelación de Perseo para encontrar los meteoros. Lo más práctico es tumbarse o sentarse cómodamente y observar una zona amplia del cielo, dejando que los ojos se acostumbren progresivamente a la oscuridad. Cuanto más tiempo permanezca la vista adaptada a la falta de luz, más fácil será detectar los trazos más débiles. También es recomendable evitar consultar el teléfono móvil de forma continuada, ya que la luz de la pantalla puede dificultar la adaptación de los ojos a la oscuridad. Una manta o una silla reclinable pueden hacer más cómoda una observación que puede prolongarse durante varias horas. Así, la noche del 12 al 13 de agosto de 2026 puede convertirse en una de las más especiales del calendario astronómico en España. Primero, el eclipse total de Sol ocupará el cielo durante la tarde; después, con la llegada de la noche y una Luna nueva que apenas aportará luz, las Perseidas tomarán el relevo.