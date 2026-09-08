Qué plantar en septiembre en el huerto en España: calendario, plantas y tareas importantes este mes

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Septiembre es un mes de transición: la primera mitad marca la salida del verano, y sobre el 22 de septiembre entra el otoño. Además, otoño es característico por la abundante cosecha que resulta del bondadoso verano. Durante el equinoccio, históricamente se han hecho múltiples ritos y tradiciones, como las fiestas de cosecha en Alemania o Inglaterra, o las fiestas con maíz y calabaza en América. Además de agradecer la abundancia del verano también se pide por un invierno gentil, no solamente de forma simbólica, sino que también se deben tomar ciertas acciones en el huerto para que así sea. En esta guía, ahondaremos en lo que puedes sembrar y plantar en septiembre en España, como son las hojas y las crucíferas comestibles, y las labores secundarias, como el acolchado, para que podamos llegar con nuestro huerto bien a una de las temporadas frías y complejas en muchas zonas climáticas.

Qué plantar en septiembre en España según el clima: las hortalizas que puedes sembrar

El clima en España para septiembre va de zonas cálidas, hasta lugares húmedos o noches frías. Revisemos a continuación qué se puede sembrar para cada zona según las condiciones climáticas. Clima de montaña En la montaña, el clima es fresco con lluvias frecuentes que aumentan la humedad ambiental, y por tanto, hay que revisar no sembrar plantas que sean sensibles a esto. En cuento a la temperatura, los días son frescos, con noches frías, y riesgo de primeras heladas. Por lo tanto, hay que buscar sembrar hojas de ciclo corto para recolectar pronto, y que además toleran humedad y frío. Se pueden sembrar también tubérculos para que estén más adelante. Tales son: Espinaca

Acelga

Kale

Lechuga de otoño

Escarola

Rábano

Nabo Clima continental En las zonas interiores, los días todavía son cálidos y agradables, con pocas lluvias y noches frescas sin llegar a heladas. Este clima propicio, pero de ligeras temperaturas cambiantes, nos permite sembrar: Coliflor

Brócoli

Repollo

Zanahoria

Remolacha

Espinaca

Kale Clima atlántico En septiembre, la zona atlántica ya tiene climas más frescos, propiciados por las lluvias frecuentes y nubes abundantes que dan un clima suave y húmedo. Hay que sembrar hortalizas que toleren bien la humedad, como son: Lechuga

Espinaca

Kale

Acelga

Lechuga escarola

Chícharo de otoño Clima mediterráneo El mediterráneo sigue disfrutando de su clima cálido, con días soleados, pocas lluvias, y noches ligeramente más frescas que el mes anterior. El calor nos deja germinar antes de que lleguen los fríos. Podemos sembrar con estas características las siguientes hortalizas: Coliflor

Brócoli

Col

Espinaca

Acelga

Rábano

Zanahoria Clima árido Bajo el clima muy seco y calor residual acumulado, más las lluvias mínimas, debemos elegir plantas que toleren bien, sin demandar demasiada humedad. Eso sí: no te confíes y proporciona la suficiente agua porque de otra forma limitarás tus próximas cosechas. Algunas posibilidades de cultivos rústicos de otoño para sembrar son: Cebolla temprana

Ajo

Habas

Guisantes

Coles resistentes

Acelga

Rábano Clima subtropical La zona subtropical mantiene su estabilidad de siempre: clima cálido y sin heladas. Esto nos da la flexibilidad de plantar lo siguiente: Tomate tardío

Pimiento

Berenjena

Boniato

Maíz

Coles

Qué sembrar en septiembre según la fecha: los cultivos para la primera y segunda quincena

Primera quincena Hay que aprovechar los suelos todavía cálidos de la primera mitad de septiembre para germinar antes de que lleguen las heladas, para climas de montaña, y antes de que lleguen las lluvias otoñales del mediterráneo. Algunos ejemplos para sembrar sin riesgo son: Lechuga

Kale

Espinaca

Rábano

Nabo

Escarola

Guisante

Zanahoria

Remolacha Segunda quincena Las noches se enfrían y el suelo empieza a perder calor. Es momento de sembrar plan tas más resistentes al frío y que sean de ciclo corto, como son: Ajo

Cebolla temprana

Kale

Espinaca

Rábano

Nabo

Los cuidados del huerto en septiembre que pueden marcar la diferencia en la cosecha

Para tener un huerto productivo, no solamente hay que sembrar; también hay otras actividades para controlar plagas, mejorar el suelo y proteger de condiciones climáticas que son indispensables. Revisemos cuáles son las más importantes para el mes de septiembre. Resguarda las plántulas Especialmente en climas de montaña, hay que resguardar todas las plántulas dentro de casa o en invernadero, porque las primeras heladas pueden acabar con ellas. Ser previsores nos ayudará a tener buenas cosechas para cuando el otoño o el invierno estén más adelantados. Revisa si hay hongos En zonas húmedas, como es en la zona atlántica y en montaña, hay que revisar constantemente que no haya hongos que puedan acabar con nuestros cultivos. Poda Si notas plantas y arbustos demasiado crecidos o con hojas maltratadas o marchitas, poda de inmediato. Esto ayuda a que no se desperdicien nutrientes para la época donde más fuerza va a necesitar la planta. Cosecha frutos de otoño Recuerda que esta es la mejor temporada para cosechar. Algunos frutos y hortalizas que puedes cosechar en otoño son: Manzana

Uva

Pera

Ciruela

Maíz

Tomate

Pimiento

Frijol

Hortalizas de hoja como lechuga, acelga o espinaca

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Bibliografía