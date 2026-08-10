Biociencia Rohit Lakhwani, zoólogo: “Los mosquitos ya muestran las primeras señales de resistencia a los insecticidas” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de enfermedades como el dengue, el zika, la chikunguña y la fiebre amarilla, podría estar empezando a desarrollar resistencia frente a uno de los insecticidas más utilizados en los programas de control de vectores. Así lo pone de manifiesto una investigación liderada por el zoólogo Rohit Lakhwani y la doctora Sarita Kumar, de la Universidad de Delhi, cuyos resultados se han publicado en la revista científica Frontiers in Tropical Diseases. Los investigadores advierten de que todavía no existe una resistencia consolidada, pero sí han encontrado las primeras evidencias de que algunos mosquitos comienzan a sobrevivir a la alfa-cipermetrina, un piretroide empleado en numerosos países para reducir las poblaciones de estos insectos. Detectar este fenómeno en una fase temprana resulta fundamental para evitar que la eficacia del producto disminuya con el paso de los años.

Una cifra ha hecho saltar la alerta: algunos mosquitos ya sobreviven al insecticida

Para saber si los mosquitos eran sensibles al insecticida, los científicos utilizaron una prueba de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que permite medir cuánto resiste una población de mosquitos a un producto químico. En el experimento, expusieron hembras adultas de Aedes aegypti a diferentes cantidades de alfa-cipermetrina. Con la dosis de referencia establecida por la OMS, de 10 microgramos por botella, murió el 97,91% de los mosquitos. A primera vista, el resultado puede parecer suficiente para considerar que el insecticida funciona. Sin embargo, la OMS establece el 98% de mortalidad como el mínimo para considerar que una población es completamente sensible al producto. Entre el 90% y el 98% se encuentra una zona de alerta que indica que puede estar apareciendo resistencia. Por debajo del 90%, la resistencia ya se considera confirmada. Los investigadores también calcularon qué cantidad de insecticida era necesaria para matar al 50% y al 90% de los mosquitos. Los resultados fueron muy bajos: la concentración necesaria para eliminar a la mitad de los ejemplares fue del 0,00007%, mientras que para acabar con el 90% fue del 0,00059%. En otras palabras, la alfa-cipermetrina todavía resulta muy eficaz, pero el hecho de que algunos mosquitos sobrevivan a la dosis recomendada por la OMS apunta a que la resistencia podría estar empezando a desarrollarse.

Los científicos descubren cómo los mosquitos están empezando a defenderse

La parte más novedosa de la investigación consiste el descubrimiento de los mecanismos biológicos que utilizan los mosquitos para sobrevivir. Los científicos combinaron experimentos bioquímicos con técnicas de modelado molecular, una herramienta informática que permite observar cómo interactúan las moléculas del insecticida con distintas proteínas presentes en el organismo del mosquito. Los resultados identificaron a la β-esterasa como la principal responsable de este mecanismo de defensa. Tras entrar en contacto con la alfa-cipermetrina, la actividad de esta enzima aumentó 21,4 veces respecto a los niveles normales, convirtiéndose en la respuesta biológica más intensa observada durante el estudio. Según explican los investigadores, esta proteína actúa descomponiendo el insecticida antes de que alcance el sistema nervioso del mosquito, reduciendo así su capacidad letal.

Los mosquitos aún no son resistentes, pero este es el momento de actuar

No. Los investigadores insisten en que la resistencia todavía no está generalizada y que los insecticidas siguen siendo eficaces para controlar la mayor parte de las poblaciones de Aedes aegypti. Precisamente por eso consideran que el momento actual representa una oportunidad para actuar. Según explican en el estudio, existe un margen de tiempo para introducir nuevas estrategias de control antes de que la resistencia se extienda ampliamente. Entre las posibles medidas se encuentran alternar distintos insecticidas, reducir el uso continuado de un mismo compuesto o desarrollar nuevas fórmulas capaces de evitar que los mosquitos desarrollen estas defensas. Incluso señalan que, en algunos casos, la resistencia podría disminuir si se deja de utilizar temporalmente un determinado insecticida, ya que mantener esos mecanismos defensivos también supone un coste biológico para el propio insecto.

Dengue, zika y chikunguña: por qué preocupa que el mosquito se haga resistente

La posible pérdida de eficacia de los insecticidas preocupa especialmente porque el control del mosquito sigue siendo la principal herramienta para reducir la transmisión del dengue y otras enfermedades víricas. En los últimos años, el aumento de las temperaturas, la expansión de las zonas urbanas y la mayor movilidad de la población han favorecido que Aedes aegypti esté presente en cada vez más lugares del mundo. Si estos insectos desarrollan resistencia de forma generalizada, las campañas de fumigación podrían resultar menos eficaces, obligando a utilizar nuevos productos o a combinar distintas estrategias para mantener bajo control sus poblaciones.

Qué implica para la salud pública: todavía estamos a tiempo de frenarlo

Los investigadores consideran que el hallazgo constituye una advertencia temprana, no una situación irreversible. Detectar la resistencia en sus primeras fases ofrece la posibilidad de adaptar las estrategias de control antes de que los insecticidas actuales pierdan efectividad de forma masiva. La vigilancia científica, la rotación de productos químicos, el desarrollo de nuevos insecticidas y la eliminación de los lugares donde los mosquitos se reproducen seguirán siendo herramientas fundamentales para contener unas enfermedades que cada año afectan a cientos de millones de personas. La combinación entre el avance del cambio climático y la aparición de mosquitos resistentes a los insecticidas representa uno de los principales retos para la salud pública en las próximas décadas, por lo que los expertos insisten en actuar ahora, cuando todavía existe margen para frenar esta evolución.