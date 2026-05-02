Si tu buganvilla no florece, estos son los errores más comunes que lo explican y cómo estimular su floración

Si tu buganvilla crece con fuerza pero no se llena de flores, hay algo en sus cuidados que está fallando. Aunque es una planta resistente y agradecida, pequeños errores —como regar de más, darle poca luz o no podarla— pueden frenar por completo su floración. La buena noticia es que tiene solución: identificando la causa, puedes hacer que vuelva a estallar en color más rápido de lo que imaginas. Aquí tienes las claves para entender qué le pasa y cómo estimular su floración de forma sencilla.

El error más común: regar demasiado tu buganvilla

¿Has notado que las buganvillas que crecen solas en la calle tienen más flores que las que tienes en casa? Esto se debe a los cuidados que reciben, y es que en la buganvilla menos es más. Un exceso de amor y atención de nuestra parte puede ser la razón por la que no esté floreciendo. Para estimular la floración de esta planta es necesario que pasen por sequías ocasionales. El estrés hídrico va a ser interpretado por ellas como que deben de florecer ahora o nunca, y es así como se potenciará su floración. Si estás regando demasiado frecuentemente a tu buganvilla, no le estás permitiendo florecer. No te preocupes, pues es la razón más frecuente de que estas plantas no florezcan. Busca reducir la frecuencia de riego, esperando a que el suelo esté completamente seco, y esperando dos días más. El riego es moderado y debe rondar la frecuencia de una vez por semana. Eso sí, no lleves a tu planta al máximo punto de estrés con semanas sin regar, porque esto no le hará bien. Es importante también tener una buena técnica de riego para que el agua se aproveche bien, y que te implique además menos esfuerzo. Procura regar abundantemente, apuntando a que el 10% del agua que volcaste salga por los orificios si la tienes en maceta. Esto es preferible a un riego constante y somero, porque así te aseguras de que el agua realmente está llegando a las raíces.

Sin sol no hay flores: el requisito clave que muchos ignoran

Estas plantas son de exposición solar completa, algo que se debe aprovechar para tener floreados exteriores soleados y de alta temperatura, pues no muchas plantas dan flores de tan encendidos colores y que sean tan resistentes. Si la tienes en interiores, o en algún lugar donde no reciba un mínimo de 6 horas de luz al día, la tendrás limitada y las flores y las brácteas no se producirán. Aunque puede tenerse en sombra parcial, las flores no se producirán como en sol total. Cámbiala a un lugar luminoso en exterior, y verás cómo las flores lo agradecerán. La ubicación ideal es tenerlas en exterior bajo sol total. Es una buena planta que puede usarse como trepadora, siendo útil y versátil para cubrir muros, pérgolas o enrejados.

La poda que tu buganvilla necesita para llenarse de flores

Si jamás has podado tu buganvilla, ahí está el problema de que no haya florecido. Esta planta crece sobre ramas nuevas, lo que quiere decir que hay que podarla para que pueda florecer de nuevo. El momento para podar la buganvilla es a finales de invierno, buscando cortar justo por encima de un nudo para que crezca hacia los lados de frondosa y en diagonal, dejando la parte más baja del ángulo junto al nudo. Finalmente, procura no cortar más de un tercio de la rama, porque de otra forma podrías atrofiar el crecimiento.

El frío puede detener la floración (y es normal)

Debes saber que aunque la buganvilla es una planta bondadosa y produce abundantes flores, su comportamiento estará siempre determinado por el entorno. Si vives en un lugar donde hay inviernos fríos, la planta no dará flor todo el año. Por el contrario, puede entrar en un estado de reposo en donde se mantiene apenas con vida, e incluso puede tirar todas sus hojas. Por el contrario, en lugares de temperatura cálida y más estable, cercanos a los trópicos, sí se puede disfrutar de flores continuas. En el primer caso, lo único que hay que hacer es esperar a que el invierno pase y las temperaturas aumenten. Es importante que no abones de más ni tomes medidas exageradas, porque ninguna de ellas servirá, solamente requieres paciencia.

Cuando faltan nutrientes, las flores no llegan: dale fertilizante cuando lo necesite

Otra razón por la que tu buganvilla no florece puede ser por falta de fertilizante. Las plantas consumen los nutrientes que están en el suelo, y si no se reponen los nutrientes, todo su desarrollo se verá atrofiado. Puedes usar un fertilizante líquido balanceado, pero si puedes encontrar uno rico en fósforo, mucho mejor porque este es el elemento que ayuda a la producción de más flores, opuesto al nitrógeno que produce más follaje. El momento ideal para usar fertilizante es en primavera y verano, una vez al inicio de cada mes, pues son los momentos de más crecimiento. Si vives en un lugar donde florece todo el año, puedes extender el abonado a una vez por mes desde primavera hasta otoño. No se recomienda abonar en invierno en ninguno de los dos casos, porque la planta no lo utilizará y podría quemarse por exceso del mismo.