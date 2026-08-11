El Sol Tomàs Molina, meteorólogo: “Lo primero que notaréis con el eclipse solar total será frío y veréis lunas en el suelo” Por Irene Juste , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será mucho más que un cambio momentáneo en el aspecto del cielo. Para quienes puedan contemplar la fase de totalidad, el entorno experimentará una transformación muy poco habitual: la luz desaparecerá de forma repentina, la temperatura bajará y el cielo se llenará de estrellas en pleno atardecer. En Cataluña, el fenómeno podrá observarse entre aproximadamente las 19:30 y las 21:00, aunque la hora exacta dependerá del lugar. El meteorólogo Tomàs Molina ha explicado en un vídeo en redes sociales algunas de las sensaciones que se producirán durante el eclipse. Entre ellas hay una especialmente llamativa: al mirar al suelo, algunas personas podrán ver pequeñas imágenes del Sol que parecen auténticas “lunas” proyectadas sobre la superficie. “Es una cosa rara”, advierte Molina, que también anticipa una sensación de frío y un cielo completamente diferente cuando llegue la totalidad.

Tomàs Molina avisa de la primera sensación: llegará el frío

Una de las primeras consecuencias que notarán muchas personas será el descenso de la temperatura. A medida que la Luna vaya ocultando el Sol, la cantidad de radiación solar que llega al suelo disminuirá y el ambiente comenzará a refrescarse. “Lo primero que notaréis, los que no estéis en la totalidad, pero casi, porque casi toda Cataluña tendrá el Sol muy tapado, es que iréis teniendo frío”, explica Molina. La sensación será especialmente llamativa porque se producirá en plena tarde de agosto, cuando las temperaturas suelen ser elevadas. El cambio no será simplemente visual: durante un eclipse total, la disminución repentina de la luz solar puede provocar también cambios perceptibles en la temperatura y en el viento. La propia Agrupación Astronómica de Madrid señala entre las experiencias asociadas a la totalidad la aparición de un viento fresco y el cambio repentino de luminosidad y temperatura. Para Molina, además, poder vivir un eclipse de estas características es algo excepcional. “La probabilidad para un humano de ver un eclipse de Sol es nula. Que tengas la posibilidad de ver uno es una cosa excepcional”, señala. En Cataluña, de hecho, el eclipse del 12 de agosto será especialmente singular: el anterior eclipse solar total visible desde esta comunidad se produjo en 1905 y el siguiente no llegará hasta 2180.

“Veréis lunas en el suelo”: el extraño efecto que sorprenderá durante el eclipse

Pero si hay una imagen que puede desconcertar a quienes observen el eclipse, es la que describe Molina cuando habla de las “lunas” que aparecerán sobre el suelo. “Si tú miras el suelo, verás lunas en el suelo. Es una cosa rara”, explica el meteorólogo, que reconoce que el efecto puede resultar incluso inquietante: “Te coge un mal rollo horroroso”. En realidad, esas pequeñas lunas no son otra cosa que imágenes del Sol proyectadas sobre el suelo. El fenómeno puede observarse especialmente bien bajo los árboles, donde los pequeños huecos que quedan entre las hojas actúan como diminutas cámaras estenopeicas. Cada abertura proyecta una imagen del disco solar y, a medida que avanza el eclipse, esas imágenes adoptan la forma creciente o menguante del Sol ocultado por la Luna. Es precisamente por eso que el suelo puede llenarse de pequeños “soles” con aspecto de lunas. El efecto resulta mucho más fácil de percibir durante un eclipse y puede convertirse en una de las imágenes más curiosas del fenómeno para quienes estén atentos a lo que ocurre a su alrededor y no únicamente al cielo. Molina sitúa además este cambio en los minutos previos al momento de máxima ocultación y describe cómo el ambiente irá adquiriendo un aspecto cada vez más extraño a medida que el Sol quede prácticamente cubierto.

Cuando se haga de noche, las estrellas aparecerán en pleno atardecer

El momento más espectacular llegará cuando el eclipse alcance el 100 % de totalidad. Será entonces cuando la luz del día desaparezca de manera repentina y el paisaje quede sumido en una oscuridad que contrastará con el horizonte. “Solo se hace de noche cuando es el 100 %”, explica Molina. Y lo más llamativo, según describe, será que no todo el cielo parecerá estar igual de oscuro. “Si tú miras a los laterales, verás que allí es de día, pero encima de ti están las estrellas. Es una cosa extraña”, señala. Esta combinación de oscuridad sobre la zona de totalidad y claridad en el horizonte es una de las características que hacen tan singular a un eclipse solar total. Durante unos instantes, el cielo puede adquirir una apariencia completamente diferente a la de cualquier atardecer convencional. Además, no solo aparecerán las estrellas. Molina destaca especialmente la presencia de Venus, que podrá verse muy brillante durante la totalidad. “Y se verá Venus muy brillante, pero muy brillante. Será como: ‘Oh, ¿qué es aquello? Venus’”, explica el meteorólogo. La fase de totalidad será, sin embargo, muy breve. En función de la localidad, durará desde unos pocos segundos hasta alrededor de un minuto y medio en los mejores puntos de observación.

El Sol parecerá tapado, pero no hay que mirarlo directamente

Antes de llegar a la totalidad, el Sol estará prácticamente oculto por la Luna, pero todavía quedará una pequeña parte de su superficie visible. Es precisamente en ese momento cuando Molina insiste en la necesidad de utilizar protección. “El Sol quedará prácticamente tapado, solo con un filetito. Podrá parecer que lo puedes mirar. No, os tenéis que poner las gafas, porque no se puede mirar”, advierte. La recomendación es especialmente importante porque un eclipse parcial sigue siendo peligroso para la vista. En las fases previas y posteriores a la totalidad hay que utilizar gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2 y no gafas de sol convencionales. La Generalitat también recuerda que no deben utilizarse métodos caseros ni instrumentos ópticos sin filtros solares adecuados. Durante los breves minutos de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar, las condiciones cambian y es posible observar directamente la corona solar. Sin embargo, las gafas deben volver a colocarse inmediatamente antes de que reaparezca cualquier parte del Sol. El eclipse del 12 de agosto dejará así una sucesión de cambios difíciles de experimentar en cualquier otra circunstancia: primero llegará el frío, después aparecerán las curiosas “lunas” sobre el suelo y, durante la totalidad, el día se convertirá durante unos instantes en noche mientras las estrellas y Venus aparecen sobre nuestras cabezas.