Ecosistemas Un hombre construye un lago para criar peces y 1.000 días después se convierte en un refugio para águilas, ciervos y búhos Por Alejandro Lingenti

Imagen: YouTube / @BamaBass ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Lo que comenzó como un proyecto para criar peces de gran tamaño terminó produciendo un resultado mucho más complejo. En un antiguo campo agrícola se excavó un estanque artificial de unas cinco acres (algo más de dos hectáreas) que, con el paso del tiempo, empezó a atraer aves, mamíferos, reptiles e insectos hasta convertirse en un pequeño ecosistema. La transformación ha sido documentada durante años por BamaBass, un popular canal de YouTube estadounidense dedicado principalmente a la pesca y la gestión de estanques. Su propietario construyó el llamado Crimson Oak Pond con la intención inicial de criar grandes ejemplares de lubina, pero aproximadamente 1.000 días después el lugar había cambiado radicalmente y numerosas especies silvestres habían comenzado a utilizarlo. El caso permite observar a pequeña escala cómo la aparición de un nuevo cuerpo de agua y de diferentes hábitats puede modificar la biodiversidad de un paisaje agrícola.

De un campo de cacahuetes a un lago de más de dos hectáreas

Antes de la transformación, el terreno era básicamente un campo dedicado al cultivo de cacahuetes. La construcción del lago comenzó en 2021 y estuvo lejos de consistir simplemente en abrir un agujero y llenarlo de agua. Según la documentación del proyecto, se utilizaron aproximadamente 850 camiones de arcilla para acondicionar el terreno. También se incorporaron rocas, una isla, muelles y numerosas estructuras sumergidas destinadas originalmente a proporcionar refugio a los peces. El objetivo era controlar factores como la calidad del agua y la concentración de oxígeno para favorecer el crecimiento de los animales. Se instalaron aireadores, cámaras subacuáticas y otros sistemas de seguimiento, y posteriormente se introdujeron diferentes especies acuáticas. Primero llegaron miles de pequeños peces destinados a establecer una base de la cadena alimentaria. Después se incorporaron lubinas tigre, tilapias, truchas y camarones de agua dulce, entre otras especies. Imagen: YouTube / @BamaBass

Águilas, ciervos, búhos y mapaches llegaron sin que nadie los introdujera

Los primeros animales salvajes comenzaron a aparecer sin que sus propietarios los introdujeran. Los ciervos acudían a beber, mientras que diferentes aves utilizaban el estanque para descansar o buscar alimento. También comenzaron a observarse búhos, ardillas y mapaches. Uno de los acontecimientos más llamativos fue la aparición de águilas calvas (Haliaeetus leucocephalus). Inicialmente se limitaban a sobrevolar el terreno, pero posteriormente fueron observadas descendiendo hasta el estanque para beber y buscar peces. Los responsables del proyecto llegaron a instalar una plataforma destinada a facilitar su posible nidificación. La presencia de depredadores es especialmente interesante porque muestra cómo la creación de un recurso puede tener efectos en diferentes niveles de una red trófica. Los peces constituyen alimento para las aves piscívoras, mientras que insectos, pequeños vertebrados y vegetación ofrecen recursos para otras especies. El resultado tampoco debe interpretarse como una convivencia permanentemente pacífica. Las cámaras registraron episodios de depredación, competencia por refugios y animales ocupando estructuras destinadas originalmente a otras especies. También se produjeron muertes de peces asociadas a episodios meteorológicos adversos. Precisamente estas interacciones son características de los ecosistemas: las especies compiten, se alimentan unas de otras y modifican continuamente las condiciones del entorno. Imagen: YouTube / @BamaBass

Por qué un lago artificial puede acabar convertido en un refugio para la fauna

Existe abundante documentación científica y técnica sobre la importancia que pueden adquirir los pequeños cuerpos de agua en paisajes agrícolas. El informe Farm Pond Ecosystems del Natural Resources Conservation Service de Estados Unidos explica que los estanques agrícolas pueden proporcionar alimento, refugio y lugares de reproducción para anfibios, reptiles, peces, aves y mamíferos. Además, una gestión adecuada puede contribuir a conservar hábitats, reducir la erosión y mejorar determinadas funciones ecológicas. La vegetación resulta especialmente importante. Las plantas acuáticas ayudan a mantener la calidad y temperatura del agua, reducen la erosión de las orillas y ofrecen alimento, lugares de desove y refugios. Los troncos y las rocas también crean espacios aprovechados por peces, anfibios, reptiles y aves. Las islas cumplen otra función relevante: pueden proporcionar lugares de descanso, alimentación y nidificación para aves acuáticas, mientras que el agua que las rodea dificulta el acceso de algunos depredadores terrestres. El propio informe señala que mamíferos como ciervos, mapaches y ardillas pueden utilizar habitualmente los recursos proporcionados por estos estanques, exactamente algunos de los animales observados alrededor de Crimson Oak Pond.

Crear un estanque no significa necesariamente restaurar un ecosistema natural

El caso demuestra la capacidad de la naturaleza para aprovechar nuevos espacios, pero también deja una advertencia. Crear un estanque no equivale necesariamente a restaurar un ecosistema natural. El Natural Resources Conservation Service recomienda priorizar especies vegetales y peces autóctonos, conservar vegetación alrededor de las orillas, reducir el uso de fertilizantes y pesticidas y evitar la introducción de especies exóticas invasoras, capaces de desplazar a la fauna y flora locales. También resulta importante mantener cierta complejidad física. Un estanque perfectamente despejado y con sus márgenes continuamente segados puede albergar menos biodiversidad que otro con vegetación, piedras, troncos y diferentes profundidades. El caso también muestra hasta qué punto los pequeños cuerpos de agua pueden adquirir importancia en paisajes agrícolas muy transformados. No se trata de reproducir este proyecto sin más, sino de entender que conservar vegetación en las orillas, mantener diferentes profundidades y proporcionar refugios puede multiplicar los espacios disponibles para la fauna. Una lección especialmente relevante allí donde la agricultura intensiva ha reducido charcas, humedales y otros puntos de agua.