Animales salvajes El pequeño pájaro que sorprende en Mieres: la curruca gavilana, una especie vista solo 14 veces en España Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Juan Luis Menéndez ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La aparición de un pequeño pájaro en un parque urbano de Mieres, en Asturias, ha despertado el interés de los aficionados a las aves. Se trata de una curruca gavilana (Curruca nisoria), una especie migratoria cuya presencia en esta localidad ha quedado recogida en varios registros ornitológicos durante octubre de 2026. El ejemplar fue descubierto por Clemente Álvarez Usategui y fotografiado en el centro de Mieres. La observación tiene un interés especial por la distribución de esta ave y por lo poco habitual que resulta encontrarla en esta zona durante el otoño. Los registros publicados permiten, además, conocer cuándo se detectó y seguir su presencia durante varios días.

La curruca gavilana, un ave poco habitual que ha aparecido en Mieres

La curruca gavilana pertenece a la familia de los sílvidos, un grupo de aves de pequeño tamaño en el que se incluyen numerosas especies insectívoras. Su nombre científico es Curruca nisoria, aunque también se la conoce por su denominación anterior, Sylvia nisoria, que aparece en algunos registros ornitológicos. Según la ficha publicada por Asturnatura, se documentó la observación del ejemplar joven en Mieres el 12 de octubre de 2026 y se señaló que el descubrimiento se produjo en un parque urbano del centro de la localidad. El registro incluye una descripción del hábitat en el que se observó el ave: áreas abiertas o semiabiertas con vegetación arbustiva densa y árboles dispersos. Se trata de un detalle relevante para entender qué tipo de entorno puede utilizar esta especie. La presencia de una curruca gavilana en un parque urbano también pone de manifiesto que los espacios verdes de las ciudades pueden ofrecer oportunidades para observar aves que no suelen llamar la atención del público general. Imagen: Juan Luis Menéndez

Una de las rarezas del otoño en Asturias

La observación no quedó recogida únicamente en una ficha fotográfica. La plataforma Reservoir Birds incluyó una curruca gavilana en Mieres entre las rarezas observadas en octubre. Sus registros señalan la presencia de un ejemplar los días 12, 15 y 18 de este mes. Por su parte, Asturnatura publicó otra observación fechada el 13 de octubre. En la ficha, el autor de las fotografías, Juan Luis Menéndez, describió la especie como “una de las rarezas del otoño en Asturias”. La curruca gavilana se distingue por su tamaño que, a pesar de ser un pájaro pequeño, es relativamente grande dentro de las currucas y por el aspecto de su plumaje. Los ejemplares adultos presentan un característico dibujo gris y blanco, con marcas oscuras en el pecho y los flancos, mientras que los juveniles tienen una coloración más discreta. Estas diferencias hacen que la edad del ave sea un detalle relevante al documentar una observación. En el caso de Mieres, las fotografías y los datos publicados permiten identificar la especie y situar el avistamiento en el calendario otoñal, una época en la que numerosas aves migratorias atraviesan España. Cada registro aporta información para conocer mejor sus movimientos y su presencia ocasional en lugares alejados de sus áreas habituales. Los registros disponibles permiten situar el avistamiento a lo largo de varios días, aunque no bastan por sí solos para confirmar que todas las observaciones correspondan al mismo ejemplar ni que permaneciera continuamente en la localidad.

Dónde vive la curruca gavilana y qué se sabe de sus movimientos

La curruca gavilana es una especie migratoria cuya distribución habitual se encuentra principalmente en Eurasia. Sus movimientos estacionales la llevan a desplazarse entre las zonas de reproducción y las áreas en las que pasa el invierno. La información conocida sobre sus rutas migratorias incluye el Mediterráneo oriental, y sus áreas de invernada en África oriental. Este comportamiento migratorio ayuda a contextualizar la observación de Mieres: durante los desplazamientos estacionales, las aves pueden aparecer en lugares alejados de sus áreas habituales. Sin embargo, con los datos disponibles no se puede asegurar cuál fue la ruta concreta que siguió este ejemplar ni por qué terminó en el centro de Asturias. Tampoco conviene atribuir su aparición directamente al cambio climático, a una alteración del hábitat o a un fenómeno meteorológico determinado sin datos específicos que respalden alguna de estas explicaciones.

Los parques urbanos también pueden revelar sorpresas para los aficionados a las aves

El caso de Mieres muestra el valor de registrar y documentar las observaciones de fauna. Las fotografías geolocalizadas, las fechas y las descripciones del entorno permiten que otros naturalistas contrasten los avistamientos y que las plataformas especializadas incorporen nuevos datos sobre la distribución de las especies. Además, un parque urbano puede proporcionar refugio, alimento y vegetación para distintas aves, aunque su presencia depende de las necesidades de cada especie y de las características concretas del espacio. En este caso, la curruca gavilana ha quedado documentada en un entorno urbano asturiano durante el paso otoñal. Su observación añade una nueva referencia para conocer la presencia de esta especie en la región y recuerda que la biodiversidad no se encuentra únicamente en bosques, montañas o espacios naturales protegidos: también puede aparecer en lugares cotidianos, a pocos metros de las calles y las viviendas.