Animales domésticos Joan Calderón, jardinero: “La adelfa y la azalea pueden poner en peligro a los perros y están en muchos jardines y casas” Por Eva López , Editora Sénior.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Tener plantas en el jardín o dentro de casa puede hacer que el entorno sea más agradable, pero hay que saber que no todas las especies son inofensivas para los animales que conviven con nosotros. Algunas contienen sustancias tóxicas que, si un perro las ingiere o lame, pueden provocar desde molestias digestivas hasta alteraciones cardíacas y problemas de salud muy graves. Y no siempre son plantas exóticas o difíciles de encontrar: algunas son muy comunes en los hogares, parques y jardines. El jardinero Joan Calderón advierte de ello en uno de sus vídeos de TikTok y señala dos plantas que conviene evitar si se convive con perros: la adelfa y la azalea. La advertencia coincide con la de los veterinarios, quienes recuerdan que muchos tutores conocen los peligros de determinados alimentos o productos de limpieza, pero no siempre tienen presente que algunas plantas ornamentales también pueden poner en riesgo la salud de sus animales.

La adelfa: la planta que puede provocar un fallo cardíaco en tu perro

La adelfa (Nerium oleander), también conocida como baladre, es un arbusto ornamental muy utilizado para decorar parques, calles y jardines. Sin embargo, su hermosa apariencia esconde un secreto que Calderón destapa sin rodeos: “Se ve mucho como pantalla vegetal, pero es de las más peligrosas y tóxicas que hay para los perros”. El riesgo de esta planta no se limita a las flores. La razón de su toxicidad está en su composición. Marta Sarasúa, etóloga canina y estudiante de veterinaria, explica que todas sus partes contienen glucósidos cardiacos, unas sustancias que alteran el funcionamiento del corazón cuando se ingieren. Entre los síntomas de una intoxicación por adelfa se encuentran los vómitos, la debilidad y las alteraciones del ritmo cardíaco. En los casos más graves, la intoxicación puede poner en peligro la vida del perro. El jardinero coincide y también señala que la dosis importa: si el animal la muerde puede intoxicarse y, “según la cantidad que ingiera, puede provocarle un fallo cardíaco”. Lo que comparten los expertos no es una alerta aislada. La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) recoge la adelfa en su base de plantas tóxicas para perros y gatos, y señala los glucósidos cardiacos como el componente responsable.

La azalea: una planta de casa que muchos no saben que es tóxica

Sus abundantes flores y sus diferentes tonalidades hacen que la azalea sea una de las plantas más comunes en jardines, patios e incluso espacios interiores de muchas casas. Pero Joan Calderón la incluye entre las especies que no recomienda tener al alcance de los perros y advierte de que puede provocar “vómitos, debilidad y problemas graves en muy poco tiempo”. Sarasúa la menciona también como otra de las plantas más peligrosas para estos animales. Según ella, ingerirla puede provocar en el perro síntomas que van desde los vómitos y la diarrea hasta la inflamación grave de las mucosas, hipotensión y alteraciones neurológicas. La ASPCA sigue esa misma línea. Registra la azalea, del género Rhododendron, como tóxica para perros y gatos, y advierte de que ingerir unas pocas hojas ya puede causar problemas muy serios. Entre los signos clínicos que describe están los vómitos, la diarrea, el babeo excesivo, la debilidad y, en los casos más graves, el colapso cardiovascular, con síntomas que suelen aparecer a las pocas horas. Por tanto, no basta con evitar que el perro se coma las flores: también hay que impedir que mordisquee las hojas o cualquier otra parte de la planta. Si se tiene una azalea en una zona a la que el animal accede habitualmente, lo más prudente es trasladarla a un lugar seguro o sustituirla por una especie no tóxica.

Otras plantas tóxicas que conviene mantener alejadas de los perros

La adelfa y la azalea no son las únicas que los expertos recomiendan evitar si se convive con perros. Sarasúa también menciona los potos y los narcisos como plantas comunes que conviene mantener alejadas. Según advierte, los potos, muy habituales como plantas de interior, contienen cristales de oxalato cálcico que pueden irritar la boca y las mucosas cuando se mastican. Los narcisos, por su parte, contienen sustancias tóxicas, especialmente en sus bulbos, y su ingestión puede provocar vómitos, diarrea y dolor abdominal. Y con la Navidad cerca, la experta destaca otras tres típicas de esta época que también recomienda vigilar por resultar tóxicas para perros: la flor de Pascua, el muérdago y el acebo.

Las recomendaciones de los expertos para tener plantas sin poner en riesgo a tu perro

No hace falta renunciar a tener plantas en casa o disfrutar de un jardín bonito para proteger a tu perro. La clave está en conocer qué especies tenemos y comprobar si pueden resultar tóxicas o no. En caso de identificar una de las plantas que los expertos recomiendan evitar en hogares con perros, lo más prudente es trasladarlas a una zona a la que el animal no pueda acceder. Además, Sarasúa aconseja retirar las hojas caídas, que pueden resultar igual de tentadoras y peligrosas, y vigilar de cerca a los cachorros, que “suelen explorar el entorno mediante la boca” y son más vulnerables. Esta precaución es importante tanto dentro como fuera de casa. Un perro puede encontrar hojas, flores o ramas durante un paseo y mordisquearlas por curiosidad, por lo que también conviene vigilarlo en parques y jardines. Si existe la sospecha de que ha ingerido una planta tóxica, hay que contactar cuanto antes con un veterinario, aunque todavía no presente síntomas. No conviene esperar a que aparezcan los primeros signos ni intentar provocar el vómito por cuenta propia. La rapidez de la atención puede ser determinante para evitar complicaciones.