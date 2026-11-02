Ecosistemas El “Serengeti de América del Norte”: la región de Canadá de más de 6 millones de hectáreas donde viven osos, lobos, linces y alces Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Muskwa-Kechika ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente En el noroeste de Canadá hay un territorio de montañas escarpadas, bosques extensos y valles atravesados por ríos donde la fauna salvaje conserva un papel protagonista. Se trata de Muskwa-Kechika, una enorme área natural de la Columbia Británica que supera los 6,3 millones de hectáreas y alberga algunos de los grandes mamíferos más emblemáticos de América del Norte. Osos negros y grizzly, lobos, linces, alces, caribúes e incluso bisontes forman parte de la diversidad de animales que se encuentran en esta región, conocida como el “Serengeti de América del Norte” por su riqueza faunística. Su valor reside tanto en la variedad de especies como en la existencia de grandes espacios naturales donde los depredadores y sus presas pueden mantener sus relaciones ecológicas.

Muskwa-Kechika, un inmenso territorio salvaje en Canadá

Muskwa-Kechika se encuentra en el noreste de la provincia canadiense de la Columbia Británica, donde las llanuras boreales y los humedales se encuentran con las montañas Rocosas del norte. Su área de gestión ocupa 6.384.441 hectáreas, una superficie comparable a la de países enteros. El paisaje cambia considerablemente de una zona a otra. Hay cumbres montañosas, valles profundos, praderas alpinas, bosques y humedales que proporcionan alimento y refugio a numerosas especies. Esta diversidad de ambientes ayuda a explicar por qué el territorio destaca por su riqueza natural. Esta región de Canadá también conserva grandes extensiones relativamente poco alteradas por las infraestructuras humanas. La baja densidad de carreteras y las restricciones de acceso en determinadas zonas han contribuido a mantener hábitats extensos y relaciones entre depredadores y presas que resultan más difíciles de conservar en paisajes muy fragmentados. El nombre de Muskwa-Kechika identifica un área de gestión territorial, no un único parque nacional. Incluye parques provinciales, áreas protegidas y reservas ecológicas, además de zonas en las que se permiten ciertos aprovechamientos de los recursos naturales bajo condiciones específicas. Imagen: Muskwa-Kechika

Osos, lobos, linces y bisontes comparten sus ecosistemas

La variedad de mamíferos es uno de los rasgos más destacados de Muskwa-Kechika. El sitio oficial del área de gestión recoge entre su fauna a osos negros y grizzly, lobos grises, linces, alces, caribúes, cabras montesas, ovejas de Stone y bisontes de llanura y de bosque. Los osos grizzly y los osos negros ocupan distintos hábitats de la región y aprovechan los recursos alimentarios disponibles según la estación. Los lobos, por su parte, son grandes depredadores que se alimentan de diferentes animales y forman parte de un sistema natural en el que las poblaciones de carnívoros y herbívoros están relacionadas. Los alces y los caribúes son algunos de los grandes herbívoros que encuentran alimento en los bosques, las praderas y otros ambientes del territorio. Sus necesidades cambian a lo largo del año y sus desplazamientos dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de vegetación y de las condiciones ambientales. El lince es otro de los mamíferos presentes en la zona. Más discreto que los grandes osos, este felino está adaptado a los entornos forestales y se alimenta principalmente de animales de menor tamaño, como las liebres. También destacan los bisontes, tanto de llanura como de bosque, que figuran entre las especies recogidas en la documentación de la región. Su presencia recuerda que la fauna de Muskwa-Kechika no se limita a los grandes carnívoros: los herbívoros también son esenciales para el funcionamiento de estos ecosistemas. La convivencia de tantas especies no significa que sea fácil observarlas. Muchas se desplazan por zonas remotas, evitan la presencia humana o utilizan territorios extensos para encontrar alimento y reproducirse. Precisamente por eso, conservar sus hábitats resulta tan importante como proteger a los propios animales. Imagen: Muskwa-Kechika

Por qué conservar grandes extensiones es fundamental para la fauna

La dimensión de Muskwa-Kechika es uno de sus principales valores ecológicos. Los animales que recorren grandes distancias necesitan hábitats conectados, zonas de alimentación y espacios donde reproducirse sin encontrar barreras constantes. Cuando las carreteras, las infraestructuras y otras actividades humanas fragmentan el paisaje, los desplazamientos pueden resultar más difíciles y algunas poblaciones quedan aisladas. En cambio, mantener grandes áreas naturales conectadas facilita que los animales se muevan entre distintos ambientes y ayuda a conservar las relaciones entre depredadores y presas. Según la información publicada por el Consejo Asesor de Muskwa-Kechika, el territorio comprende unos 6,4 millones de hectáreas y reúne paisajes que van desde las zonas alpinas hasta los humedales de menor altitud. No toda esa superficie está protegida de la misma manera. Parte corresponde a parques y otras áreas protegidas donde la extracción de recursos está prohibida, mientras que en determinadas zonas de gestión se permiten actividades como la explotación forestal, la minería o la exploración energética, sujetas a las normas correspondientes. Por tanto, el desafío consiste en compatibilizar los usos humanos con la conservación de los ecosistemas. La gestión del acceso, la planificación de las actividades y la protección de los hábitats sensibles son herramientas importantes para evitar que el desarrollo comprometa los valores naturales que distinguen a la región. Imagen: Muskwa-Kechika

Un modelo de gestión que también tiene dimensión cultural

Muskwa-Kechika no es únicamente un espacio de interés para la fauna y la investigación ecológica. También forma parte de los territorios tradicionales de varios pueblos indígenas, entre ellos las Primeras Naciones Kaska Dena y comunidades vinculadas al Tratado 8. Estas comunidades mantienen una relación histórica con el territorio y sus recursos. Por ello, la conservación de Muskwa-Kechika también implica reconocer sus valores culturales y sociales, además de preservar los paisajes y la biodiversidad. La creación de un marco legal específico a finales de la década de 1990 permitió establecer objetivos de gestión para mantener la naturaleza salvaje, la diversidad de especies y los ecosistemas de la zona. El modelo busca conservar estos valores a largo plazo, al tiempo que regula los usos permitidos en las diferentes áreas. El apodo de “Serengeti de América del Norte” hace referencia a la abundancia y variedad de fauna que caracteriza a Muskwa-Kechika. Aunque sus paisajes montañosos y boreales son muy diferentes de las sabanas africanas, ambos territorios ilustran la importancia de conservar espacios amplios donde los animales puedan desarrollar sus ciclos vitales. En una época en la que la expansión de las infraestructuras y la transformación del suelo amenazan numerosos hábitats, Muskwa-Kechika muestra por qué la conservación debe contemplar no solo especies concretas, sino también los paisajes y procesos ecológicos que permiten su supervivencia.