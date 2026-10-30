Ecosistemas Francia plantó bosques de abeto de Douglas y ahora los científicos descubren que sus arroyos tienen hasta 10 veces más nitratos Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Los bosques suelen asociarse con agua limpia y ecosistemas saludables, pero no todas las plantaciones forestales tienen el mismo efecto sobre el entorno. Un estudio realizado en Francia y Luxemburgo ha descubierto que los arroyos que atraviesan bosques de abeto de Douglas pueden presentar concentraciones de nitratos hasta diez veces superiores a las de otras zonas forestales. ¿Qué tienen estos árboles para provocar una diferencia tan importante? Los investigadores han encontrado pistas en el suelo y en la forma en que circula el nitrógeno por el ecosistema, un proceso que podría estar afectando tanto a los cursos de agua como a las reservas subterráneas.

El abeto de Douglas y su efecto inesperado sobre el agua de los bosques

Los bosques suelen asociarse con agua limpia y ecosistemas saludables, pero la elección de las especies de árboles puede influir en el equilibrio químico del suelo y de los cursos de agua cercanos. Un estudio realizado en Francia y Luxemburgo ha puesto el foco en las plantaciones de abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii), una conífera originaria de América del Norte que se utiliza en proyectos forestales europeos. La investigación, publicada en la revista científica Environmental Pollution, detectó que los arroyos que drenan zonas con estas plantaciones presentaban concentraciones de nitratos entre dos y diez veces superiores a las registradas en áreas con otros tipos de vegetación. Los investigadores también encontraron niveles elevados de este compuesto en las aguas subterráneas situadas bajo los abetos. Estos resultados plantean interrogantes sobre cómo determinadas especies forestales pueden modificar los procesos naturales del suelo y favorecer el desplazamiento de nutrientes hacia ríos, arroyos y acuíferos.

Por qué los abetos de Douglas favorecen la acumulación de nitratos en el suelo

La clave para entender este fenómeno está en el ciclo del nitrógeno, un proceso natural mediante el cual este elemento se transforma y circula entre el suelo, los microorganismos y las plantas. En los bosques de abeto de Douglas, los investigadores observaron indicios de que se produce una cantidad excesiva de nitratos que no llega a ser absorbida por la vegetación ni retenida en el suelo. Durante la descomposición de la materia orgánica, el nitrógeno se transforma en distintas formas químicas. Una de ellas es el nitrato, un compuesto soluble que puede desplazarse fácilmente con el agua de lluvia a través de las capas del terreno. Cuando su producción supera la capacidad de absorción de los árboles y de retención del ecosistema, una parte puede filtrarse hacia las aguas subterráneas y alcanzar los arroyos cercanos. El estudio relacionó las concentraciones de nitratos encontradas en el suelo con las medidas en los cursos de agua. Este vínculo apunta a que el exceso de nitratos se origina, al menos en parte, en los propios procesos del suelo bajo estas plantaciones. No obstante, los mecanismos exactos que explican esta acumulación todavía requieren investigación. Las características del terreno, la disponibilidad de nutrientes y la actividad de los microorganismos también pueden influir en la intensidad del fenómeno.

Los arroyos y las aguas subterráneas también muestran el impacto

Los científicos también detectaron concentraciones elevadas en los arroyos que atraviesan estas zonas forestales y en las aguas subterráneas situadas bajo ellas. El equipo analizó diferentes cuencas hidrográficas de Francia y Luxemburgo durante periodos de entre tres y cinco años. Para evaluar las diferencias, comparó áreas cubiertas por abetos de Douglas con otras dominadas por abetos comunes, árboles de hoja caduca y pastizales, además de una zona talada. Los resultados mostraron que los arroyos que drenaban las plantaciones de abeto de Douglas presentaban concentraciones de nitratos entre dos y diez veces superiores a las de las zonas con otras cubiertas vegetales. En las aguas subterráneas bajo estas plantaciones, los valores alcanzaron hasta 50 miligramos por litro. Los investigadores observaron, además, una relación entre la cantidad de nitratos presente en el suelo y la detectada en los arroyos, lo que respalda la hipótesis de que una parte importante de este compuesto se desplaza desde el terreno hacia el agua. El estudio también señaló que las concentraciones podían disminuir aguas abajo por efecto de la dilución, cuando estas aguas se mezclaban con otras de menor concentración.

La solución que proponen los científicos para reducir los nitratos

Frente a las plantaciones dominadas exclusivamente por abetos de Douglas, los investigadores plantean que combinar diferentes especies de árboles podría ayudar a reducir la acumulación de nitratos en el suelo y su posterior filtración hacia los cursos de agua. Una de las opciones que se barajan es incorporar especies caducifolias, como el haya europea, en las zonas donde se cultiva el abeto de Douglas. Esta combinación podría favorecer un mayor aprovechamiento del nitrógeno disponible y limitar la cantidad de nitratos que se desplaza hacia las aguas subterráneas. Otros estudios también han observado concentraciones más bajas de nitratos en suelos de bosques mixtos que combinan ambas especies. Aunque todavía es necesario profundizar en los mecanismos implicados y evaluar las medidas de gestión en diferentes condiciones ambientales, los hallazgos refuerzan una idea fundamental. La elección de las especies forestales no solo influye en la producción de madera y el funcionamiento del ecosistema, sino también en la calidad del agua. Favorecer bosques con una mayor diversidad de árboles podría ser una herramienta útil para compatibilizar la actividad forestal con la conservación de los recursos hídricos.