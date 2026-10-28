Las 5 flores rosas para plantar en octubre y tener un jardín de otoño lleno de color

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El otoño no tiene por qué ser sinónimo de jardines apagados. Descubre cinco flores de tonos rosados que pueden transformar balcones, terrazas y espacios verdes durante octubre, aportando color y elegancia incluso cuando las temperaturas comienzan a descender. Con la llegada de octubre, los días se acortan y muchas plantas terminan su ciclo de floración. Sin embargo, existen especies capaces de mantener sus flores durante el otoño, ofreciendo una alternativa para quienes desean conservar un jardín lleno de vida. Los tonos rosados, desde los más suaves hasta los intensos, permiten crear combinaciones atractivas con los colores característicos de esta estación. Plantas como los crisantemos, ásteres, anémonas japonesas y sedums destacan por su floración tardía. Para disfrutar de sus flores durante esta temporada, es importante elegir variedades adaptadas al clima, proporcionarles suficiente luz y evitar el exceso de humedad.

Crisantemo rosa: el protagonista de los jardines otoñales

El crisantemo (Chrysanthemum spp.) es una de las plantas ornamentales más representativas del otoño. Sus flores pueden presentar diferentes formas y tonalidades, desde el rosa pálido hasta el fucsia intenso. Su abundante floración permite decorar jardines, terrazas y balcones cuando muchas especies estivales comienzan a desaparecer. Una de sus principales ventajas es su versatilidad ornamental. Las variedades compactas resultan ideales para macetas, mientras que las de mayor tamaño pueden utilizarse para formar borduras o conjuntos florales plantadas directamente en el suelo. La variedad “Mammoth Twilight Pink”, por ejemplo, destaca por sus flores rosadas y su resistencia al frío. Para favorecer su desarrollo, necesita cuidados como una exposición directa al sol y un suelo con buen drenaje. El riego debe mantener una humedad moderada, evitando los encharcamientos que perjudican las raíces. Los crisantemos resistentes pueden florecer durante octubre y soportar las primeras heladas, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas.

Anémona japonesa: elegancia y delicadeza durante el otoño

La anémona japonesa (Anemone hupehensis o Eriocapitella hupehensis y sus híbridos) destaca por sus flores delicadas, formadas por pétalos rosados que rodean un centro de estambres amarillos. Su floración comienza generalmente a finales del verano y puede prolongarse durante el otoño, aportando movimiento y elegancia a los espacios exteriores. Sus tallos delgados pueden alcanzar entre 50 y 150 centímetros de altura, dependiendo de la variedad. Esta característica permite utilizarla en jardines de estilo naturalista, especialmente detrás de plantas más pequeñas. También combina armoniosamente con helechos y gramíneas ornamentales, creando composiciones de diferentes alturas y texturas. Para cultivarla adecuadamente, se recomienda un suelo fértil, húmedo y bien drenado, preferentemente en semisombra. Aunque tolera lugares soleados, necesita suficiente humedad para desarrollarse. Puede plantarse durante el otoño y sus flores atraen insectos polinizadores. Conviene reservarle espacio, ya que puede extenderse considerablemente una vez establecida.

Ciclamen de otoño: pequeñas flores rosas para espacios sombreados

El ciclamen de otoño (Cyclamen hederifolium) es una planta perenne que destaca por sus pequeñas flores rosadas y sus hojas decorativas con manchas plateadas. A diferencia de numerosas especies ornamentales, comienza a florecer cuando las temperaturas disminuyen, convirtiéndose en una excelente opción para aportar color a los rincones sombreados. Sus flores presentan pétalos curvados hacia atrás, una característica que les proporciona una apariencia delicada y singular. Debido a su reducido tamaño, resulta apropiado para jardines rocosos, espacios bajo árboles y macetas ubicadas en lugares protegidos del sol intenso. Para mantener el ciclamen saludable, necesita un sustrato rico en materia orgánica, con buen drenaje y humedad moderada. Durante su periodo de reposo estival, debe evitarse el exceso de agua. Florece principalmente entre septiembre y octubre, y puede multiplicarse naturalmente mediante semillas. Es importante recordar que resulta tóxica si se ingiere, por lo que debe mantenerse alejada de animales y niños pequeños.

Áster rosa: flores vibrantes que iluminan los días frescos

El áster de Nueva Inglaterra (Symphyotrichum novae-angliae) es una planta perenne apreciada por su abundante floración otoñal. Sus flores, semejantes a pequeñas margaritas, presentan numerosos pétalos que rodean un centro amarillo. Algunas variedades, como “Andenken an Alma Pötschke”, destacan por sus intensos tonos rosados. Esta especie resulta especialmente atractiva para crear jardines coloridos durante octubre. Puede utilizarse en macizos florales, borduras y composiciones con otras plantas de temporada. Además, sus flores proporcionan recursos alimenticios para distintos insectos polinizadores, contribuyendo a mantener la actividad biológica del jardín. Para conseguir una floración abundante, necesita exposición solar directa y un suelo con buen drenaje. Se recomienda mantener una humedad equilibrada y proporcionar suficiente espacio entre ejemplares para favorecer la circulación del aire. Se destaca que la variedad “Andenken an Alma Pötschke” conserva sus llamativas flores rosadas hasta finales del otoño, siendo apropiada para zonas centrales y posteriores de los jardines.

Sedum rosa: resistencia y color para los jardines de octubre

El sedum de otoño (Sedum spectabile o Hylotelephium spectabile) es una planta suculenta perenne que combina resistencia, atractivo ornamental y facilidad de mantenimiento. Sus hojas carnosas almacenan agua, mientras que sus pequeñas flores se agrupan formando conjuntos densos que pueden adquirir tonalidades rosadas, rojizas y cobrizas durante la temporada. Entre sus variedades destaca “Autumn Charm”, conocida por sus hojas verdes con bordes crema y sus flores que evolucionan del rosa intenso hacia tonalidades más oscuras. Esta combinación aporta un interesante contraste visual, especialmente cuando se cultiva junto a plantas de follaje verde o gramíneas ornamentales. Su cultivo requiere abundante luz solar, suelos bien drenados y riegos moderados. Es una alternativa apropiada para jardines rocosos, borduras y macetas. Sus inflorescencias mantienen su atractivo durante el otoño e incluso después de secarse. Para disfrutar de sus colores en octubre, conviene adquirir ejemplares desarrollados, preferentemente con flores abiertas.