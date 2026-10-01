Plántalas en octubre y disfruta de sus flores desde ahora hasta la primavera: 5 plantas que resisten el invierno

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Octubre no tiene por qué ser el momento en el que el jardín empieza a perder color. Aunque muchas de las flores del verano ya hayan desaparecido, el otoño es también una buena época para plantar determinadas especies vivaces que pueden pasar los meses fríos en el exterior y llegar a la primavera con nuevas flores. Además, plantar en otoño permite que muchas plantas desarrollen mejor sus raíces mientras las temperaturas son más suaves y el suelo conserva parte del calor acumulado durante el verano. Cuando llega la primavera, pueden estar mejor establecidas para comenzar su crecimiento. Entre todas las posibilidades, hay algunas especialmente interesantes para quienes buscan plantas con flores y follaje decorativo durante varios meses, sin limitarse a una planta de temporada.

Bergenia, flores a finales del invierno y hojas que aguantan el frío

La bergenia es probablemente una de las plantas que mejor encaja con esta idea. Es una vivaz perenne y resistente que puede plantarse a comienzos del otoño, precisamente para que tenga tiempo de establecerse antes de su floración de finales de invierno y primavera. Durante los meses fríos no desaparece por completo. Sus grandes hojas, gruesas y brillantes, permanecen durante todo el año y en muchas variedades adquieren tonos rojizos, púrpuras o bronceados con la llegada del invierno. Después aparecen los tallos florales con pequeñas flores agrupadas, normalmente rosas o blancas. La bergenia puede cultivarse tanto al sol como en semisombra y tolera diferentes tipos de suelo, aunque necesita un terreno que drene bien. El exceso de agua puede provocar problemas en las raíces. Por eso, si se planta en octubre, la idea no es tener una planta cubierta de flores durante todo el invierno, sino mantener una estructura verde y decorativa durante los meses fríos para después disfrutar de sus flores cuando se acerque la primavera.

Pulmonaria, flores de colores y hojas con manchas plateadas

La pulmonaria es otra vivaz que puede aportar un cambio notable respecto a las habituales plantas de temporada. Su principal atractivo está en la combinación de hojas decoradas con manchas plateadas y pequeñas flores que aparecen en primavera. Las flores pueden ser rosas, azules o blancas y existe una peculiaridad especialmente llamativa: algunas plantas pueden mostrar flores rosas y azules al mismo tiempo porque las flores cambian de color a medida que maduran. Es una especie especialmente interesante para zonas de semisombra o sombra ligera. No necesita estar a pleno sol para desarrollarse y prefiere un suelo que conserve cierta humedad, aunque sin permanecer encharcado. Se establece antes del invierno y reserva buena parte de su atractivo floral para la primavera. Sus hojas, además, aportan interés decorativo mientras la planta permanece en crecimiento y sin flores.

Epimedium, una planta resistente con flores en primavera

Menos conocida, la epimedium puede ser una alternativa interesante para plantar en otoño, especialmente en espacios con sombra o semisombra. Es una planta vivaz que combina follaje ornamental y pequeñas flores en forma de estrella. Dependiendo de la variedad o cultivar, sus hojas pueden ser perennes, semiperennes o caducas y presentar tonos rojizos o bronceados en determinados momentos del año. Las flores aparecen en primavera. Algunas variedades toleran temperaturas invernales muy bajas y pueden plantarse o multiplicarse en otoño. Eso sí, necesitan un lugar protegido de los vientos fríos y un suelo fértil, húmedo pero bien drenado. En zonas donde las heladas sean prolongadas puede ser conveniente proteger la base con mantillo. Es, por tanto, una planta que tiene un comportamiento diferente al de las típicas flores de temporada: pasa el invierno con follaje vistoso y prepara su floración para la primavera.

Campanula, las flores acampanadas que regresan con el buen tiempo

Las campanulas reúnen numerosas especies y variedades de plantas vivaces, principalmente conocidas por sus flores en forma de campana. Sus colores abarcan principalmente los azules y violetas, aunque también existen variedades blancas y rosadas. Hay campanulas de diferentes tamaños: algunas forman pequeñas matas y son adecuadas para rocallas o macetas, mientras que otras pueden ocupar un lugar destacado en borduras. Conviene escoger variedades resistentes y adecuadas al exterior, ya que no todas las campanulas tienen exactamente la misma resistencia al frío. También es importante evitar el exceso de humedad durante el invierno, ya que algunas especies no toleran bien los suelos encharcados. Plantada en otoño y bien situada, una campanula vivaz puede atravesar el periodo frío y volver a crecer con fuerza cuando aumentan las temperaturas, ofreciendo después sus características flores.

Heuchera, color en las hojas y flores cuando llega el buen tiempo

La heuchera aporta una característica diferente a las anteriores: su follaje es uno de sus principales atractivos. Existen variedades con hojas verdes, púrpuras, rojizas, plateadas o con diferentes tonalidades, por lo que puede mantener interés incluso cuando no está en flor. Además, es una planta perenne y resistente que permanece en el exterior durante el invierno sin necesidad de protección especial en condiciones adecuadas. Primavera y otoño son precisamente buenos momentos para plantarla, porque el suelo suele conservar humedad y temperatura suficientes para favorecer el crecimiento de sus raíces y su establecimiento. Sus flores son más pequeñas y discretas que las de otras plantas de esta lista, pero aparecen sobre tallos finos y pueden ser blancas, rosas, rojas o verdosas. Suelen comenzar a aparecer a principios del verano y algunas variedades continúan floreciendo hasta el otoño. Su interés principal está en mantener un follaje atractivo durante los meses fríos y prolongar el valor ornamental de la plantación durante la primavera y el resto de la temporada.

Octubre es un buen momento para empezar a preparar el jardín para invierno y primavera

Estas cinco plantas tienen algo en común: no dependen de una floración inmediata para resultar interesantes. Al contrario que las plantas de temporada que se compran ya en flor para decorar una terraza durante unas semanas, las vivaces pueden establecerse en otoño y permanecer en el jardín durante años. La elección dependerá de las condiciones de cada espacio. La bergenia puede adaptarse tanto al sol como a la semisombra; la pulmonaria y el epimedium prefieren lugares más protegidos y sombríos; las campanulas necesitan un suelo con buen drenaje y las heucheras funcionan especialmente bien en semisombra. En todos los casos, octubre puede ser el punto de partida: las plantas tienen por delante los meses fríos para asentarse y, cuando llegue la primavera, algunas comenzarán a mostrar precisamente aquello que las hace interesantes: sus nuevas hojas, sus tallos florales y sus flores.