Plántalas en septiembre y tendrás un jardín lleno de flores durante todo el invierno

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Septiembre es un buen momento para preparar el jardín de cara a los meses más fríos. Aunque el verano todavía puede dejar algunos días de calor, las temperaturas comienzan a suavizarse y muchas plantas encuentran unas condiciones favorables para asentarse antes de que llegue el invierno. Hay flores capaces de soportar el frío y que, con una plantación adecuada durante estas semanas, pueden llenar de color el jardín cuando otras especies ya han terminado su floración. Algunas incluso destacan precisamente por florecer en los meses más fríos del año. Por eso, si quieres disfrutar de un jardín con flores durante el invierno, septiembre es uno de los meses que conviene aprovechar. Estas son algunas de las plantas que puedes plantar ahora para prepararlo.

Rosa de Navidad, una flor que desafía al frío

La rosa de Navidad o eléboro (Helleborus niger) suele ser invitada al interior del hogar cuando llega el invierno, a causa de sus hermosas flores. Sin embargo, para que crezca bien, ha de vivir en el exterior, plantada en el jardín a ser posible. No tolera el sol directo, por lo que hay buscarle un lugar donde le dé algo de sombra. Esta flor tiene follaje perenne y unas bellas flores blancas, rosadas o púrpuras que se abren precisamente para Navidad. Dado que viene de los Alpes y de los Balcanes, el frío no es peligro para ella, más bien al contrario, pues en pleno invierno nos mostrará su mejor floración.

Pensamientos para llenar de color el jardín

Los pensamientos (Viola x wittrockiana) son de las flores más vistosas y atractivas que hay, pues las podemos verlas en numerosos colores y en caprichosas combinaciones. Gracias a su adaptación pueden dar flores cada año, aunque aún hay ciertos tipos que siguen dando flor de forma bianual. Son flores que requieren mucha iluminación y un ambiente húmedo o, por lo menos, una tierra bien húmeda, pero sin llegar al encharcamiento. Se les puede aplicar un abono orgánico cada tres meses para que, al llegar el invierno, estén listas para una generosa floración.

Tulipanes, los bulbos que se plantan en septiembre

Desde hace mucho el tiempo el tulipán (Tulipa spp.) se cultiva como una de las plantas ornamentales con más valor. De hecho, está en el top tres de las flores más apreciadas. Hay de muchos colores como rosa, lila, blanco, amarillo, naranja o rojo entre algunos más, incluyendo el exótico negro. Se cultiva a través de bulbos que se plantan en el mes de septiembre y, más o menos, para diciembre estarán en floración, engalanando nuestro jardín. El bulbo no se debe plantar muy profundamente, sino a solo a 15 centímetros bajo suelo. El sustrato debe ser ligero y con buen drenaje, cuidando que la punta del bulbo quede hacia arriba.

Alhelí, flores y aroma durante el invierno

Este tipo de alhelí (Matthiola incana) se planta en septiembre para que en invierno comience a dar flores. Brinda un perfume muy aromático, lo que sumado a sus brillantes colores, se traduce en un aporte importante para el jardín. El alhelí tiene flores de color amarillo, rosa, rojo, blanco, azul pálido y púrpura. Sus tallos pueden medir entre quince y ochenta centímetros. La planta crece mejor si la ubicamos cerca de un muro o de rocas grandes, pues le brindan protección. Requiere entre cuatro y seis horas de sol directo, un ambiente fresco y bien ventilado y un sustrato fértil, ligero y suelto. El riego puede ser moderado, evitando siempre el encharcamiento.

Prímulas para las últimas semanas del invierno

Las prímulas (Primula vulgaris) florecen en el invierno tardío. Son pequeñas flores que tienen muchos colores y forman hermosos ramos de tamaño pequeño. Necesitan mucha luz, pero que sea indirecta, y un hábitat fresco. El sustrato debe ser ligero, aunque rico en nutrientes, y con un buen drenaje para distribuir el riego regular semanal. Añadirle un abono para flores durante el otoño y el invierno será de mucha ayuda para que sus ramos crezcan generosos en número.

Ciclamen, color intenso en los meses fríos

El ciclamen (Cyclamen spp.) es una vistosa flor blanca, rosa, lila o roja, o con una combinación de estos tonos, con tallos largos que alegra cualquier jardín. Se puede pensar que es delicada, pero lo es solo por su requerimiento de humedad, ya que en cuanto le falta agua las flores comienzan a doblarse sobre sí mismas y luego se secan. Cuidando el detalle de la humedad constante, pero sin exagerar, estas flores serán un aporte interesante para el jardín de invierno. Requiere un sustrato con buena alimentación orgánica, además de un aporte de perlita y humus de lombriz. Necesita riego constante y luz indirecta, además de una poda en cuanto sus flores o sus hojas se secan.

Margarita de invierno, resistente y fácil de cuidar

Las margaritas de invierno (Bellis perennis) son flores bellas y muy resistentes. Las podemos encontrar en colores suaves como lila, blanco, rosa, amarillo o morado. Crean un efecto asombroso en el jardín, ya que es una planta baja que se llena toda de flores y crea mantos amplios de colores. Requieren muy poca agua y solo hay que administrarla una vez por semana o cuando el sustrato se ve realmente seco.

Boca de dragón, una floración rápida y vistosa

La flor boca de dragón (Antirrhinum majus) gusta especialmente porque tiene una floración rápida. Después de plantarla, tardará aproximadamente un mes en florecer. Sus racimos son verticales, coronando la punta de su robusto tallo. Las podemos encontrar en todos variados como salmón, naranja, rosa, amarilla, blanca y borgoña. Necesita una tierra fértil con muy buen drenaje. Requiere poca agua y, sobre todo, que no caiga directamente sobre sus flores ni sus hojas; hay que regar justo sobre el sustrato.