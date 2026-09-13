Parece una hortensia, pero es un arbusto mucho más fácil de cuidar: sus flores blancas llenan de vida cualquier jardín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las hortensias son una de las plantas más llamativas para llenar de color un jardín. Sus grandes cabezas de flores, que pueden ir del blanco a los tonos rosas, lilas o azulados, tienen ese aspecto abundante y romántico que hace que muchas personas las elijan para decorar terrazas, patios y zonas exteriores. Sin embargo, conseguir que crezcan bonitas y florezcan con fuerza no siempre resulta sencillo, especialmente cuando no se tiene demasiada experiencia con las plantas. Por eso, si te gusta el aspecto de las hortensias pero buscas una especie algo más fácil de cuidar, hay una alternativa que merece la pena conocer: el viburno. No es una hortensia, pero comparte con ella una de sus características más atractivas: sus flores blancas agrupadas en grandes ramilletes redondeados, que pueden cubrir buena parte de la planta durante la floración. El resultado es muy vistoso y aporta al jardín un aire fresco y romántico, pero sin exigir una atención constante.

Flores blancas, forma redondeada y pocos cuidados: así es el viburno

El viburno (Viburnum opulus) es un arbusto resistente y relativamente fácil de cuidar que destaca por sus numerosos ramilletes de flores blancas y redondeadas. Se adapta bien a los climas templados y, una vez establecido, no requiere una atención constante para mantenerse bonito y saludable. Su aspecto hace que en ocasiones se confunda con la hortensia, especialmente cuando ambas están en plena floración. Las dos producen grandes grupos de flores que aportan volumen y un aire romántico al jardín. Sin embargo, sus cuidados son bastante diferentes. Mientras que las hortensias pueden resultar exigentes, sobre todo si se quiere mantener una floración abundante y conseguir determinadas tonalidades en sus flores, el viburno es mucho menos delicado y tolera mejor distintas condiciones de cultivo. Otra de sus grandes ventajas es su versatilidad a la hora de decorar el jardín. Puede utilizarse para cubrir una valla o una pared, plantarse como arbusto protagonista en una zona central o formar pequeños setos a ambos lados de la entrada de casa. Incluso con una poda adecuada puede mantenerse compacto y ordenado, por lo que encaja tanto en jardines amplios como en espacios exteriores más pequeños.

Por qué el viburno puede ser la alternativa perfecta a la hortensia

Elegir al viburno es una buena decisión si se busca una flor vistosa, de buen tamaño, que sea fácil de cuidar y de crecimiento generoso en un clima templado por las siguientes razones: Es fácil de cuidar : no requiere una atención constante y, con unas condiciones adecuadas de luz, riego y suelo, puede crecer con bastante facilidad.

: no requiere una atención constante y, con unas condiciones adecuadas de luz, riego y suelo, puede crecer con bastante facilidad. Tiene una floración muy llamativa : sus ramilletes de pequeñas flores blancas forman estructuras redondeadas que recuerdan mucho a las hortensias y destacan especialmente cuando la planta está en plena floración.

: sus ramilletes de pequeñas flores blancas forman estructuras redondeadas que recuerdan mucho a las hortensias y destacan especialmente cuando la planta está en plena floración. Decora el jardín durante buena parte del año : por su porte y su follaje, puede ocupar un lugar destacado en el jardín, utilizarse para cubrir una valla o pared o formar pequeños setos.

: por su porte y su follaje, puede ocupar un lugar destacado en el jardín, utilizarse para cubrir una valla o pared o formar pequeños setos. Es una planta poco común: aunque tiene un aspecto espectacular, no es tan habitual encontrar viburnos en los jardines como hortensias u otros arbustos ornamentales. Apostar por él permite conseguir un espacio algo más original sin renunciar a una floración abundante.

Puede alcanzar 5 metros y sus flores blancas llenan el jardín de aroma

El viburno es un arbusto grande de origen asiático que semeja un árbol y puede llegar a medir entre tres y cinco metros, según el clima ya la tierra en que se siembre. Es una planta perenne que ostenta hojas todo el año. Es duradero y resistente. Sus hojas son gruesas y ovaladas de un color verde oscuro brillante. Las hermosas flores que tiene se presentan en numerosos y redondos ramos que las más de las veces son muy olorosas, ostentando así una característica más por la que puede elegirse para el jardín. Las flores son blancas totales, o blancas con tonalidad crema y llenan de vida a cualquier jardín, sobre todo entre mayo y julio para cuando se presentan sus flores. Tiene pequeños frutos rojos que al madurar se tornan morados y son muy apetecibles para las aves que llegan a comerlas.

Estos son los cuidados que necesita el viburno para crecer fuerte y florecer

Es fácil de cuidar porque no requiere ajustes en el pH de su tierra como sí sucede con las hortensias. Tampoco necesita que se le mueva de lugar según la temporada o el clima, y no requiere de vitaminas especiales ni abonos complicados. Luz y temperatura Requiere de luz directa durante cuatro o seis horas al día. Es posible que tolere la semisombra, pero en ese caso las flores no serán tan nutridas como las que da al sol. Al ser fuerte y versátil puede prosperar en climas algo más fríos, pero no tanto en los calurosos, a menos que el ambiente sea húmedo y fresco, ya que el ambiente seco le va muy mal. Crece mejor si se cultiva en una temperatura que vaya entre los 15 y 25 grados. Ubicación Es una planta de jardín. No la podemos llevamos al interior de la casa porque morirá. Debe plantarse en la tierra firme, con buen espacio entre un ejemplar y otro. Si hay plantas cerca también deberán respetar la medida de entre dos y medio y tres metros de distancia, pues es un arbusto que crece bastante y ocupa un buen espacio libre para prosperar. Se puede dejar menos espacio si lo que queremos es una barda de setos. Sustrato En cuanto al sustrato, el viburno no es especialmente exigente. Puede crecer en un suelo común y no necesita cuidados especiales en este aspecto. Si el terreno es pobre, conviene aportarle abono general una vez al año para favorecer su crecimiento y floración. También destaca por su capacidad de adaptación a distintos tipos de suelo. Puede desarrollarse tanto en terrenos arenosos como arcillosos o calizos, siempre que cuenten con un buen drenaje y no se produzcan encharcamientos. Riego Este sería uno de los principales cuidados que debemos proporcionar al viburno. Es una planta que necesita bastante humedad, especialmente durante la primavera y el verano. Los dos primeros años son especialmente importantes, ya que necesita un aporte regular de agua mientras desarrolla sus raíces y se adapta a su nuevo entorno. Hay que prestar atención, sin embargo, a no confundir humedad con exceso de agua. El suelo debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado, ya que el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces. Por eso, además de un riego adecuado, es fundamental que el terreno tenga un buen drenaje. Poda La poda depende de si queremos que el arbusto crezca o que se mantenga como seto. En el primer caso solo será necesario que una vez al año se retiren las hojas y ramas secas. Si lo deseamos como seto, se puede podar una vez que haya pasado cada floración, aunque en este caso la producción de frutos también disminuirá.

Aunque es resistente, el viburno también puede sufrir estas plagas

Las enfermedades que suelen atacar a esta planta son el moho, la Phytophthora, la armilaria y el oídio, por lo que debemos estar atentos para retirar las hojas afectadas y procurar que haya aire entre las hojas. En cuanto a las plagas, el viburno puede verse afectado por el pulgón, especialmente en los brotes más tiernos, donde estos pequeños insectos se alimentan de la savia y pueden debilitar tanto las hojas como los tallos jóvenes. También puede aparecer el escarabajo del viburno, una plaga especialmente asociada a este arbusto. Tanto los ejemplares adultos como sus larvas se alimentan de las hojas y pueden llegar a causar daños importantes si su presencia se extiende.

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Bibliografía