Alimentación saludable El té matcha no es solo una bebida de moda: estas son sus propiedades y lo que puede aportar al organismo Por Giulia Graziati , Ambientóloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El té matcha ha pasado de ser una bebida tradicional japonesa a convertirse en uno de los productos más populares entre quienes buscan alternativas al café y otras bebidas estimulantes. Su característico color verde intenso y su particular sabor son solo algunas de las razones de su creciente popularidad. Pero detrás de ese llamativo polvo verde hay una composición rica en catequinas, L-teanina y cafeína que ha despertado el interés de numerosos estudios científicos. ¿Qué propiedades tiene realmente el té matcha, qué beneficios puede aportar y cómo se prepara correctamente en casa?

Estas son las propiedades que hacen especial al té matcha

El té matcha se obtiene a partir de hojas jóvenes de Camellia sinensis que se cultivan a la sombra durante las últimas semanas antes de la cosecha. Este método aumenta la concentración de clorofila y aminoácidos, lo que explica su color verde intenso y su contenido nutricional. A diferencia del té verde común, en el matcha se consume la hoja entera pulverizada, lo que permite incorporar una mayor cantidad de nutrientes. Dentro de sus propiedades encontramos: Aporta un potente efecto antioxidante Es rico en polifenoles, sobre todo catequinas, siendo la epigalocatequina galato (EGCG) la más abundante. Estos compuestos son potentes antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y reducir el estrés oxidativo, un factor clave en el envejecimiento celular y diversas enfermedades crónicas. Además, el análisis de composición nutricional del matcha demuestra altos niveles de flavonoides, vitamina C y otros antioxidantes, lo que refuerza su potencial para proteger las células del daño oxidativo. Tiene una alta concentración de clorofila depurativa El cultivo a la sombra eleva la producción de clorofila, el pigmento que da al matcha su color verde intenso. La clorofila no solo tiene actividad antioxidante, sino que también se asocia con procesos de depuración y desintoxicación natural del organismo. Favorece la concentración y ayuda a reducir el estrés Contiene altos niveles de L-teanina, un aminoácido que actúa sobre el sistema nervioso. La L-teanina promueve la relajación sin causar somnolencia y puede ayudar a equilibrar los efectos estimulantes de la cafeína, generando tranquilidad y relajación en las personas. Contribuye a cuidar la salud cardiovascular Los flavonoides y catequinas del matcha pueden intervenir en mecanismos que favorecen la salud cardiovascular, como la reducción de la inflamación, el impacto positivo sobre la aterosclerosis y la disminución del daño causado por radicales libres, contribuyendo así a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Favorece el metabolismo y el control del peso Diversos estudios sugieren que el consumo de té matcha puede colaborar en la regulación de la glucosa en sangre y aumentar la sensación de saciedad, lo que resulta beneficioso en contextos de control del peso corporal. Asimismo, sus compuestos bioactivos pueden favorecer el transporte y la oxidación de ácidos grasos a nivel mitocondrial, optimizando el uso de grasas como fuente de energía. Por otro lado, el matcha podría estimular la conversión del tejido adiposo blanco en tejido adiposo marrón, que posee un mayor potencial termogénico, y contribuir a una mejor adaptación metabólica frente a déficits calóricos asociados a la dieta. Estos efectos se atribuyen principalmente a la acción de la cafeína, aunque se ven potenciados por la presencia de catequinas como la EGCG.

¿Qué beneficios puede aportar el té matcha?

Aporta energía para la rutina diaria . Puede ser un buen aliado para comenzar la jornada o atravesar momentos de alta demanda mental. Su consumo ayuda a mantenerse activo y despierto durante varias horas, sin los altibajos energéticos típicos de otras bebidas estimulantes.

. Puede ser un buen aliado para comenzar la jornada o atravesar momentos de alta demanda mental. Su consumo ayuda a mantenerse activo y despierto durante varias horas, sin los altibajos energéticos típicos de otras bebidas estimulantes. Favorece la claridad mental y la concentración . Tomar matcha puede contribuir a mejorar la atención y la capacidad de concentración, lo que resulta especialmente útil durante actividades intelectuales, jornadas laborales extensas o períodos de estudio.

. Tomar matcha puede contribuir a mejorar la atención y la capacidad de concentración, lo que resulta especialmente útil durante actividades intelectuales, jornadas laborales extensas o períodos de estudio. Acompaña hábitos de alimentación saludable . Puede integrarse fácilmente a una alimentación equilibrada. Su efecto sobre la saciedad y el metabolismo lo convierte en una bebida frecuente dentro de estilos de vida orientados al bienestar y al cuidado del peso corporal.

. Puede integrarse fácilmente a una alimentación equilibrada. Su efecto sobre la saciedad y el metabolismo lo convierte en una bebida frecuente dentro de estilos de vida orientados al bienestar y al cuidado del peso corporal. Contribuye al bienestar cardiovascular . Consumido de manera regular y moderada, el matcha puede formar parte de hábitos saludables que favorecen el cuidado del corazón y la circulación, especialmente cuando se combina con una dieta balanceada y actividad física.

. Consumido de manera regular y moderada, el matcha puede formar parte de hábitos saludables que favorecen el cuidado del corazón y la circulación, especialmente cuando se combina con una dieta balanceada y actividad física. Refuerza las defensas naturales del organismo. Puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y a mantener el equilibrio del organismo, siendo una opción interesante durante cambios de estación o períodos de mayor exigencia física.

Así se prepara el té matcha para que no quede amargo ni con grumos

Para aprovechar sus propiedades y disfrutar de su sabor, la preparación tradicional sigue algunos pasos simples: Tamiza el polvo de matcha en una taza para evitar grumos. Con una cucharadita de polvo de matcha (equivalente a 1–2 gramos) es suficiente. Añade el agua caliente, no hirviendo. Idealmente debe alcanzar los 70–80 °C, sin llegar al punto de ebullición. Bate con un batidor de bambú o un batidor pequeño hasta obtener una infusión cremosa y ligeramente espumosa. Evitar el agua demasiado caliente ayuda a preservar los compuestos sensibles como los antioxidantes y evita sabores amargos innecesarios. También puedes usar matcha en lattes, smoothies o incluso repostería para ampliar su uso culinario.

Quién debería tener precaución con el té matcha

Personas sensibles a la cafeína El té matcha contiene cafeína, por lo que las personas especialmente sensibles a este compuesto pueden notar nerviosismo, dificultad para conciliar el sueño, dolor de cabeza, molestias digestivas o palpitaciones, sobre todo si se consume en cantidades elevadas. Por este motivo, conviene moderar su consumo y evitar tomarlo en las horas previas a dormir si afecta al descanso. Embarazo y lactancia Durante el embarazo y la lactancia también es importante controlar la cantidad de cafeína consumida a lo largo del día, teniendo en cuenta todas sus fuentes, no solo el té matcha. Si se toma habitualmente, es recomendable consultar con un profesional sanitario para valorar cuál es la cantidad adecuada en cada caso. Si se toman determinados medicamentos Las personas que siguen determinados tratamientos también deberían consultar con su médico o farmacéutico antes de consumir té matcha de forma habitual. Algunos de sus compuestos pueden interferir con determinados medicamentos y, además, su contenido en vitamina K merece especial atención en personas que toman ciertos anticoagulantes. Esto no significa que el matcha esté contraindicado de forma general, sino que conviene valorar cada caso de manera individual. El té matcha puede formar parte de una alimentación equilibrada y aportar compuestos de interés, pero no conviene consumirlo en grandes cantidades buscando obtener mayores beneficios. Como ocurre con otras bebidas con cafeína, un consumo excesivo puede provocar efectos no deseados y, además, sus propiedades no sustituyen una dieta variada y unos hábitos de vida saludables.

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Bibliografía