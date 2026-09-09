Salud y ciencia Si te despiertas a las 3 de la mañana, tu cuerpo tiene una razón: esto es lo que ocurre mientras duermes y así puedes corregirlo Por Karina Cruz , Bióloga.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Despertarse a las 3 de la mañana es algo que le ocurre a muchas personas y, aunque pueda parecer una simple casualidad, existe una explicación biológica detrás. Durante esas horas, el organismo atraviesa varios cambios relacionados con el sueño y el reloj interno. La melatonina, el cortisol y la temperatura corporal siguen ritmos muy concretos durante la noche, mientras el cerebro pasa de una fase de sueño a otra. Esta combinación puede hacer que seamos más sensibles a pequeños ruidos, pensamientos o estímulos que durante el sueño profundo pasarían desapercibidos. Despertarse alguna vez es completamente normal, pero si ocurre con frecuencia, el estrés, los horarios irregulares o algunos hábitos pueden estar favoreciéndolo. Entender qué sucede en el cuerpo puede ayudar a recuperar un sueño más continuo.

Qué ocurre en tu cuerpo mientras duermes y por qué puedes despertarte entre ciclos

El sueño no es un bloque de horas uniforme, sino un proceso dinámico que avanza por ciclos de unos 90 a 120 minutos. Cada ciclo combina fases de sueño no‑REM y REM[1]: no‑REM: En esta fase el cerebro entra en estados cada vez más profundos, culminando en una tercera fase de sueño lento en la que el cuerpo realiza gran parte de la reparación celular.

En esta fase el cerebro entra en estados cada vez más profundos, culminando en una tercera fase de sueño lento en la que el cuerpo realiza gran parte de la reparación celular. REM: Esta fase es cuando soñamos; este patrón se repite cuatro o cinco veces cada noche. A medida que la noche avanza, el sueño profundo disminuye y aumentan las fases ligeras, lo que facilita que estímulos menores nos despierten. En cada ciclo se producen microdespertares de unos pocos segundos que forman parte de la arquitectura normal del sueño y ayudan a consolidar la memoria[2]; estos suelen pasar inadvertidos, pero el estrés o un ruido pueden prolongarlos y provocar un despertar completo. Al dormir bien, el sueño profundo se concentra al principio de la noche y es fundamental para la reparación de tejidos y el fortalecimiento del sistema inmunitario, por lo que las interrupciones tempranas en esta fase repercuten en la recuperación y el bienestar general.

Tu reloj biológico sigue funcionando mientras duermes: así actúan la melatonina y el cortisol

Nuestro cuerpo se rige por un ritmo circadiano de unas 24 horas que coordina el sueño, la temperatura y la liberación hormonal. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo ajusta nuestro reloj interno en función de la luz y la oscuridad. Este centro regula la melatonina, hormona que se secreta al anochecer para inducir el sueño y se inhibe al exponerse a la luz del amanecer[3]. Sus niveles alcanzan el máximo en plena noche y descienden con la luz brillante[4]. En contraposición a la melatonina, el cortisol actúa como alarma biológica: sus niveles son bajos al inicio de la noche y aumentan de forma gradual en la madrugada, alcanzando un pico justo antes de despertarnos[5]. Este proceso, llamado respuesta de cortisol al despertar, moviliza energía para empezar el día. Cuando el estrés o los horarios irregulares adelantan este pico, el cortisol puede elevarse entre las 2 y 4 a.m., provocando despertares tempranos[6]. El ritmo circadiano regula también la temperatura corporal: está más alta durante el día, baja al anochecer y alcanza su punto mínimo unas dos horas antes de despertarse. El pico de melatonina coincide con ese mínimo térmico, en torno a las 2 – 4 a.m.[7].

Por qué las 3 de la madrugada puede ser una hora especialmente propicia para despertarse

Hacia las tres de la madrugada solemos estar acabando un ciclo de sueño ligero y la temperatura corporal llega a su mínimo mientras la melatonina alcanza su máximo[7]. Esta coincidencia hace que el cerebro sea más receptivo a ruidos o pensamientos intrusivos. Al mismo tiempo comienza a ascender el cortisol. Si este ascenso, que en condiciones normales culmina entre las 6 y 8 a.m., se adelanta por estrés o desajustes del ritmo circadiano, puede sacarnos del sueño[8]. Por eso muchos despertares a las 3 a.m. se deben a una transición natural entre ciclos y a variaciones hormonales. Durante la noche el cerebro pasa por ciclos y los microdespertares coinciden con estos cambios; si hay ruido o ansiedad pueden convertirse en despertares. Comprender esto ayuda a normalizar el fenómeno. También hay afecciones como la apnea del sueño o el reflujo que pueden desencadenarlos.

Si te despiertas cada noche a las 3, estos hábitos pueden ayudarte a volver a dormir

Despertarse ocasionalmente en mitad de la noche es normal, pero si se repite con frecuencia hay medidas sencillas para restablecer el ritmo: Tomar luz natural a primera hora activa el cortisol y ajusta el reloj circadiano; por la tarde conviene atenuar la luz artificial para que la melatonina haga su efecto.

para que la melatonina haga su efecto. El entorno del dormitorio debe ser fresco, silencioso y oscuro; es útil reservar la cama para dormir y, si el sueño no llega, levantarse unos minutos y hacer una actividad tranquila.

debe ser fresco, silencioso y oscuro; es útil reservar la cama para dormir y, si el sueño no llega, levantarse unos minutos y hacer una actividad tranquila. Limitar el café y el alcohol después del mediodía ayuda a que el organismo se relaje.

después del mediodía ayuda a que el organismo se relaje. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse estabiliza el reloj interno y, junto con la actividad física diurna, favorece un sueño profundo.

para acostarse y levantarse estabiliza el reloj interno y, junto con la actividad física diurna, favorece un sueño profundo. Para reducir el estrés que adelanta el pico de cortisol se recomiendan técnicas de respiración, meditación o ejercicio moderado . Además, se pueden usar cortinas opacas, tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco, así como tomar infusiones relajantes que ayuden a inducir el sueño. Estos son aliados sencillos para mantener un sueño continuo.

. Además, se pueden usar cortinas opacas, tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco, así como tomar que ayuden a inducir el sueño. Estos son aliados sencillos para mantener un sueño continuo. Limitar el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse evita que la luz azul retrase la somnolencia natural.

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Referencias

Cleveland Clinic. (2023). Sleep. https://my.clevelandclinic.org/health/body/12148-sleep-basics Cassella, C. (2022). Micro-Arousals Can 'Wake' The Brain a Hundred Times a Night, Study in Mice Suggests. Science Alert. https://www.sciencealert.com/mammals-can-wake-up-a-hundred-times-a-night-mice-study-suggests Tsuno Y, Mieda M. Circadian rhythm mechanism in the suprachiasmatic nucleus and its relation to the olfactory system. Front Neural Circuits. 2024 Mar 25;18:1385908. doi: 10.3389/fncir.2024.1385908. PMID: 38590628; PMCID: PMC11000122. Bryan, L. (2025). Melatonin: Usage, Side Effects, and Safety. Sleep Foundation. https://www.sleepfoundation.org/melatonin Mohd Azmi, N. A. S., Juliana, N., Azmani, S., Mohd Effendy, N., Abu, I. F., Mohd Fahmi Teng, N. I., & Das, S. (2021). Cortisol on Circadian Rhythm and Its Effect on Cardiovascular System. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(2), 676. https://doi.org/10.3390/ijerph18020676 The Center for Functional Health. Wide Awake at 3 AM? (s.f.). Here’s What Might Be Disrupting Your Sleep. https://thecenterforfunctionalhealth.com/blog/disrupting-your-sleep/ Figueiro MG, Pedler D. Cardiovascular disease and lifestyle choices: Spotlight on circadian rhythms and sleep. Prog Cardiovasc Dis. 2023 Mar-Apr;77:70-77. doi: 10.1016/j.pcad.2023.02.004. Epub 2023 Feb 24. PMID: 36841493; PMCID: PMC10225333. Shoen, S. (2025). Melatonin: Usage, Side Effects, and Safety. Sleep Foundation. https://www.sleepfoundation.org/sleep-hygiene/why-do-i-wake-up-at-the-same-time-every-night

Bibliografía