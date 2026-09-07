Cambio climático El cambio climático no solo calienta los océanos: está debilitando una conexión entre el Pacífico y el Índico que funcionaba desde hace siglos Por Germán Portillo , Ambientólogo.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El cambio climático está alterando algo más que la temperatura de los océanos. Un nuevo estudio ha descubierto que el calentamiento global está debilitando la conexión climática que durante siglos vinculó al océano Pacífico con el Índico. Los investigadores han reconstruido cómo funcionó esta relación durante los últimos siglos y han comprobado que el debilitamiento observado en las últimas décadas es excepcional frente a la variabilidad registrada durante el último milenio. El cambio está modificando la forma en la que ambas cuencas responden entre sí. La alteración puede tener consecuencias que van más allá de los océanos. Esta conexión influye en los patrones de circulación atmosférica que condicionan las lluvias y las sequías en distintas regiones de África, Asia y Australia, y su debilitamiento podría dificultar algunas predicciones climáticas.

Durante siglos, el Pacífico y el Índico estuvieron mucho más conectados de lo que parece

El océano Pacífico y el océano Índico no funcionan como sistemas completamente independientes. Durante siglos, sus condiciones climáticas han estado estrechamente relacionadas a través de la circulación atmosférica y oceánica que conecta ambas cuencas, especialmente en la región tropical del Indo-Pacífico. Esta relación hace que los cambios que se producen en el Pacífico puedan influir en el comportamiento del Índico y viceversa. La temperatura de la superficie del mar, los vientos y los movimientos de las masas de aire forman parte de un sistema interconectado que contribuye a determinar la distribución de las lluvias y otros patrones meteorológicos en amplias zonas del planeta. Los registros climáticos disponibles muestran que esta conexión se mantuvo relativamente estable durante buena parte de los últimos siglos. Para comprobar hasta qué punto el comportamiento observado en las últimas décadas es excepcional, un equipo de investigadores recurrió a registros instrumentales modernos, modelos climáticos y evidencias del clima del pasado obtenidas de corales, anillos de árboles y estalagmitas. El resultado permitió reconstruir la relación entre ambos océanos mucho más atrás de lo que permiten los registros meteorológicos modernos. Y ahí aparece una de las claves de la investigación. Aunque esa conexión ya había experimentado alteraciones puntuales, especialmente después de grandes erupciones volcánicas, el debilitamiento observado en las últimas décadas presenta características mucho más excepcionales.

El calentamiento del Índico está debilitando la influencia del Pacífico

El problema no está únicamente en que el océano Índico se esté calentando, sino en que ese calentamiento está modificando el equilibrio que durante siglos permitió que el Pacífico y el Índico respondieran de forma relativamente coordinada. El Índico tropical se ha calentado aproximadamente 0,1 °C por década desde la década de 1950, en paralelo al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero. Este calentamiento persistente está cambiando las condiciones que regulan la interacción entre ambos océanos. La consecuencia es que la influencia que tradicionalmente ejercía el Pacífico sobre el Índico está perdiendo fuerza frente a las nuevas condiciones térmicas provocadas por el calentamiento global. En otras palabras, el Índico ya no responde de la misma manera ante las variaciones del Pacífico que lo hacía durante buena parte de los últimos siglos. Esta alteración afecta especialmente a la relación entre la circulación de Walker del Pacífico y el Modo de Cuenca del Océano Índico. La primera depende de las diferencias de temperatura del océano para organizar los movimientos ascendentes y descendentes del aire y los vientos tropicales. Cuando las condiciones térmicas cambian de forma sostenida, también puede modificarse ese intercambio atmosférico entre las dos cuencas. Los investigadores consideran que este cambio no encaja fácilmente con la variabilidad natural conocida. Al comparar el comportamiento registrado entre 1945 y 2025 con reconstrucciones climáticas y simulaciones del último milenio, la relación entre ambos océanos quedó fuera del rango observado en el 95 % de los periodos comparables.

El siglo XIX dejó una pista: los volcanes también pueden debilitar esta conexión

La relación entre el Pacífico y el Índico no ha sido completamente estable a lo largo de la historia. Los investigadores encontraron periodos en los que esa conexión se debilitó de forma temporal, y uno de los factores que aparece detrás de algunos de estos episodios son las grandes erupciones volcánicas. Uno de los ejemplos más importantes se produjo durante la primera mitad del siglo XIX. Entre aproximadamente 1810 y 1850, la conexión entre las dos cuencas oceánicas se debilitó coincidiendo con varias erupciones tropicales de gran magnitud. Entre ellas destacó la erupción del monte Tambora, en Indonesia, en 1815, considerada una de las mayores erupciones volcánicas registradas. Las grandes erupciones pueden introducir enormes cantidades de partículas y gases en la atmósfera, provocando alteraciones temporales en el sistema climático. En el caso estudiado, los modelos indican que la intensidad de la interrupción de la conexión entre el Pacífico y el Índico dependió tanto de la magnitud de la erupción como de las condiciones climáticas existentes en ese momento.

El desacoplamiento puede hacer más difícil predecir lluvias y sequías

Durante siglos, la relación entre ambas cuencas proporcionó una cierta previsibilidad. Las variaciones del Pacífico podían ofrecer pistas sobre lo que posteriormente ocurriría en el Índico. Sin embargo, al reducirse ese vínculo, las señales procedentes del Pacífico dejan de ser tan útiles para interpretar el comportamiento del Índico. Esto resulta especialmente relevante porque las interacciones entre los dos océanos están relacionadas con la distribución de las precipitaciones y con episodios de sequía en distintas regiones. África, Asia y Australia podrían verse afectadas por una menor capacidad para anticipar determinados patrones climáticos con la misma precisión que en el pasado. La investigación publicada en Nature Communications señala que la relación entre el Pacífico y el Índico se mantuvo durante gran parte de los últimos cuatro siglos, mientras que el comportamiento observado desde mediados del siglo XX destaca incluso al compararlo con periodos anteriores de fuerte actividad volcánica. Los investigadores consideran que este desacoplamiento moderno está asociado al forzamiento producido por los gases de efecto invernadero. El hallazgo plantea, por tanto, una cuestión que va más allá del aumento de las temperaturas. Si el cambio climático está modificando las conexiones que durante siglos ayudaron a mantener coordinado el sistema climático, los modelos y las herramientas utilizadas para realizar predicciones también tendrán que adaptarse a un escenario en el que el océano Índico puede comportarse de una manera cada vez más independiente.