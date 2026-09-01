Cambio climático Los océanos alcanzan su temperatura más alta registrada y los científicos advierten: “Podría ser la mayor en 125.000 años” Por Alejandro Lingenti

Imagen: Mapa de temperaturas en mares y oceános / Tu Tiempo ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El 22 de agosto de 2026, la temperatura media diaria de la superficie de los océanos entre los 60 grados norte y los 60 grados sur alcanzó los 21,104 ºC, el valor más elevado registrado desde que existen observaciones instrumentales fiables. La cifra superó ligeramente los 21,09 ºC del 1 de marzo de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. La diferencia parece mínima, pero el momento en que se produce cambia su significado. La temperatura media oceánica mundial suele alcanzar su máximo alrededor de marzo y descender hasta su mínimo hacia agosto, debido principalmente a que la mayor superficie oceánica se encuentra en el hemisferio sur. Alcanzar un récord precisamente en este momento del calendario indica hasta qué punto el océano acumula calor. Copernicus ya había advertido a comienzos del verano de una situación excepcional. El 21 de junio de 2026, la temperatura superficial oceánica había alcanzado niveles récord para esa época del año. El organismo europeo relacionó la anomalía con el calentamiento provocado por las emisiones humanas y con el desarrollo de un nuevo episodio de El Niño.

¿Estamos ante la temperatura del mar más alta de los últimos 125.000 años?

Ryan Katz-Rosene, profesor de la Universidad de Ottawa especializado en política ambiental, ha planteado que probablemente estemos ante las temperaturas superficiales oceánicas más elevadas del Holoceno —los últimos aproximadamente 11.700 años— y posiblemente desde el anterior periodo interglacial, hace unos 125.000 años. La comparación necesita una precisión importante. No existen termómetros oceánicos de aquella época. Las temperaturas antiguas se reconstruyen mediante indicadores indirectos o proxies, como sedimentos marinos, microfósiles o señales químicas conservadas en diferentes materiales. Un estudio publicado en 2026 en Quaternary Science Reviews recopiló registros de temperatura superficial marina correspondientes a los últimos 1,5 millones de años. Sus autores concluyeron que el último interglacial, conocido como MIS 5e o Eemiense, destaca como el interglacial más cálido de ese periodo en buena parte de las latitudes. Otra investigación publicada en Nature Communications sobre el Eemiense estimó que la temperatura superficial media anual de los océanos durante aquel periodo estuvo aproximadamente 0,5 ± 0,3 ºC por encima de los niveles preindustriales. Por eso, hablar del mayor calor oceánico en 125.000 años resulta científicamente plausible, aunque no pueda establecerse como un récord exacto comparable con las mediciones actuales. Imagen: C3S/Copernicus/EMCWF

El océano lleva décadas acumulando calor y el récord de 2026 es solo una parte del problema

La temperatura de la superficie constituye solo una parte del problema. Para evaluar el calentamiento global, los científicos utilizan también el contenido de calor oceánico, que mide la energía almacenada en diferentes profundidades. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala que los océanos absorben la inmensa mayoría del exceso de energía provocado por el desequilibrio climático terrestre. En 2025, su contenido de calor volvió a alcanzar un máximo histórico y la tasa de calentamiento observada entre 2005 y 2025 fue más del doble de la registrada entre 1960 y 2005. Los registros anteriores ya mostraban la tendencia. Una investigación publicada en Nature Reviews Earth & Environment calculó que en 2024 el océano había acumulado desde 1960 unos 452 ± 77 zettajulios adicionales de energía. También resulta revelador lo ocurrido entre 2023 y 2024. Un estudio publicado en Nature en 2025 determinó que el salto de temperatura superficial de aquellos años habría sido prácticamente imposible sin la tendencia de calentamiento global. Bajo las condiciones climáticas actuales, un incremento semejante tenía una probabilidad aproximada de una vez cada 512 años.

Un océano más caliente puede cambiar mucho más que la temperatura del mar

El calentamiento marino no implica únicamente agua más cálida para bañarse. Favorece las olas de calor marinas, altera la distribución de peces y otras especies, provoca mortalidad de organismos sensibles, contribuye al blanqueamiento de los corales y modifica cadenas alimentarias completas. Los cambios también pueden afectar a la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, esencial para numerosos organismos marinos. A medida que aumenta la temperatura, disminuye la capacidad del océano para retener oxígeno, un proceso que, combinado con otros factores, puede ampliar zonas donde muchas especies encuentran dificultades para sobrevivir. Además, el agua caliente ocupa mayor volumen, por lo que la expansión térmica contribuye al aumento del nivel del mar. Una atmósfera situada sobre océanos excepcionalmente cálidos dispone también de mayor cantidad de vapor de agua y energía, ingredientes capaces de intensificar determinados episodios de precipitaciones extremas y alimentar ciclones tropicales. Existe además otro riesgo: que un océano más caliente vea alterada su capacidad para actuar como sumidero de carbono. El mar ha amortiguado durante décadas una parte considerable del calentamiento causado por las actividades humanas. Los récords actuales muestran que ese gigantesco regulador climático también está sometido a una presión creciente.