Una escuela australiana recogió más de 2.000 botellas de plástico y las convirtió en un invernadero para cultivar durante todo el año

Imagen: El invernadero construido con 2.000 botellas de plástico / Richardson Primary School / ABC ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las botellas de plástico de un solo uso suelen tener una vida útil muy corta. Una vez consumida la bebida que contienen, se convierten rápidamente en residuos que deben recogerse y gestionarse adecuadamente. Una escuela australiana decidió demostrar que, antes de llegar a ese punto, algunos envases todavía pueden tener una segunda utilidad. Alumnos, profesores y familias de la Richardson Primary School, situada en Canberra, reunieron más de 2.000 botellas para construir un peculiar invernadero bautizado como “Plastic Palace”. Aunque el proyecto se inauguró en 2015, su propuesta continúa siendo un interesante ejemplo de reutilización y educación ambiental.

De residuos a invernadero: así reutilizaron más de 2.000 botellas

La idea surgió de la profesora Kate Davis cuando sus alumnos todavía cursaban tercer año. Durante los cursos siguientes, la comunidad educativa fue almacenando botellas hasta reunir las necesarias para levantar la estructura. Según la información publicada originalmente por ABC Australia, inicialmente calcularon que serían necesarias unas 2.000 unidades. El diseño, no obstante, terminó creciendo para permitir que pudiera entrar una clase completa, por lo que finalmente utilizaron más de esa cantidad. El procedimiento para construir este tipo de invernaderos es bastante sencillo. Las botellas se limpian, se les retira la parte inferior y después se introducen unas dentro de otras para crear largas columnas. Estas hileras se fijan posteriormente sobre un armazón, formando las paredes. Organizaciones como Scouts UK incluyen este tipo de construcción entre sus actividades ambientales y explican un método basado precisamente en botellas limpias, postes o cañas y una estructura de madera. En el caso de la escuela australiana, el proyecto pudo completarse gracias también a una subvención de 2.000 dólares australianos procedente del Teachers Mutual Bank Environment Fund que permitió adquirir materiales adicionales. Imagen: Inauguración del invernadero / Richardson Primary School / ABC

El invernadero se convirtió en un aula para cultivar y experimentar durante todo el año

El objetivo iba mucho más allá de encontrar una salida original para miles de envases. El “Plastic Palace” fue concebido como un espacio donde los estudiantes pudieran germinar semillas y obtener plantones destinados posteriormente al huerto de la escuela. Las botellas transparentes permiten el paso de la luz y las paredes ofrecen cierta protección frente al exterior. Eso permite crear un entorno favorable para diferentes cultivos y ampliar las posibilidades del huerto escolar durante distintas épocas del año, aunque no debe confundirse con las prestaciones térmicas de un invernadero profesional. De hecho, experiencias posteriores muestran que la idea puede funcionar en la práctica. Greenside Up documentó otro invernadero construido con alrededor de 2.000 botellas en el que, después de varias temporadas, se habían cultivado tomates, pepinos y diferentes plantones. Sus responsables diseñaron además la construcción para poder sustituir las botellas deterioradas por la exposición solar. El proyecto australiano tenía también una finalidad educativa. Los alumnos participaban en el cuidado del huerto, plantaban y cultivaban alimentos y utilizaban el invernadero para realizar experimentos científicos. De esta manera podían seguir de forma práctica el proceso que lleva una planta desde la germinación hasta convertirse en alimento. El director del colegio, Jason Borton, destacó precisamente la implicación de los estudiantes como uno de los principales logros de la iniciativa. No se trataba únicamente de observar una estructura terminada, sino de participar en su planificación, construcción y posterior utilización. Imagen: Interior del invernadero / Richardson Primary School / ABC

Reutilizar antes de reciclar: la lección ambiental del proyecto

El interés ambiental del proyecto está principalmente en la reutilización. Las botellas no fueron transformadas industrialmente para producir un nuevo material: conservaron buena parte de su forma y pasaron a desempeñar una función completamente diferente. La diferencia es importante. La normativa europea establece una jerarquía para gestionar los residuos. La Directiva Marco sobre Residuos de la Unión Europea sitúa primero la prevención y, posteriormente, la preparación para la reutilización, el reciclaje, otras formas de valorización y, finalmente, la eliminación. España mantiene ese mismo principio en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece igualmente como prioridades la prevención, la preparación para la reutilización y después el reciclado. La normativa puede consultarse en la plataforma jurídica del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto no significa que construir invernaderos con botellas sea una solución global al problema de los residuos plásticos. La prioridad ambiental continúa siendo reducir la generación de residuos y el consumo innecesario de productos de un solo uso. Además, las botellas instaladas al aire libre terminan degradándose debido, entre otros factores, a la exposición continuada a la radiación solar y deben gestionarse correctamente cuando dejan de resultar útiles. El valor del “Plastic Palace” reside, por ende, tanto en las botellas reutilizadas como en su capacidad educativa: convertir un residuo cotidiano en una herramienta visible para explicar qué significa alargar la vida de los materiales.

Otros proyectos han convertido miles de botellas en invernaderos

La experiencia australiana tampoco es un caso aislado. En Vietnam existe un proyecto especialmente llamativo que demuestra las posibilidades arquitectónicas de estos envases. La Vegetable Nursery House, desarrollada en 2013 en el distrito de Soc Son, fue construida con bambú y alrededor de 2.000 botellas de plástico aportadas por estudiantes y vecinos. Según ArchDaily, la pequeña estructura ocupa unos seis metros cuadrados y alcanza 3,6 metros de altura. En ese diseño, las paredes de botellas contribuyen a regular la entrada de luz y las condiciones interiores para los vegetales, mientras que un sistema instalado en la cubierta permite aprovechar el agua para el riego. La estructura fue concebida además para ser suficientemente ligera como para poder trasladarse según las necesidades agrícolas. Otros centros educativos han seguido caminos parecidos. En Gales, por ejemplo, estudiantes de Colcot Primary School reunieron más de 600 botellas de dos litros para construir otro invernadero destinado al aprendizaje y al cultivo de tomates, pepinos y pimientos. El proyecto fue documentado por Bouygues UK. La enseñanza que dejan estas experiencias no consiste en consumir más botellas para obtener material de construcción, sino exactamente en lo contrario: demostrar que aquello que ya existe puede aprovecharse antes de desecharse. Las más de 2.000 botellas reunidas en Canberra terminaron convirtiéndose así en algo más que las paredes de un invernadero. También sirvieron para que los estudiantes comprendieran, de manera tangible, que reducir, reutilizar y reciclar no son conceptos abstractos, sino decisiones que pueden aplicarse a objetos cotidianos.