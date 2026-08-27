Ecosistemas El galápago de Florida vuelve a proliferar en el Guadiana en Badajoz: este año no se han colocado las trampas Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El descenso del nivel del agua del Guadiana a su paso por Badajoz ha dejado al descubierto algo más que el lodo del fondo y las plantas acuáticas. Durante las últimas semanas, pescadores y personas que frecuentan las orillas han vuelto a detectar numerosos galápagos de Florida, una especie invasora que lleva años instalada en este tramo del río. La situación preocupa especialmente porque esta primavera no se ha realizado la campaña habitual de captura. La asociación Salvemos el Guadiana considera que la ausencia de estas actuaciones está favoreciendo que la población vuelva a aumentar y reclama a la Junta de Extremadura que reactive cuanto antes el control de la especie. El galápago de Florida (Trachemys scripta) es fácilmente reconocible por sus líneas amarillas y, en algunas variedades, por las características manchas rojizas situadas detrás de los ojos. Durante décadas fue una mascota habitual en España, especialmente en los años ochenta y noventa. El abandono de ejemplares cuando crecían convirtió a muchos de ellos en poblaciones asentadas en ríos y humedales. En el Guadiana, su presencia se ha convertido en un problema ambiental. La especie compite con los galápagos autóctonos por el alimento, los lugares donde refugiarse y las zonas de descanso, además de representar un riesgo sanitario por su capacidad para transmitir salmonelosis.

Por qué este año no se han puesto trampas en el Guadiana para frenar a las tortugas invasoras

La Junta de Extremadura comenzó en 2013 diferentes actuaciones para controlar la expansión del galápago de Florida. En el tramo urbano del Guadiana en Badajoz, las campañas han permitido retirar más de 7.000 ejemplares, con especial protagonismo de las actuaciones realizadas durante la primavera. El procedimiento consiste en colocar nasas en diferentes puntos del río durante varias semanas. Las trampas permanecen instaladas entre cuatro y seis semanas y son revisadas por operarios desde una embarcación. Cuando se encuentran animales autóctonos, se devuelven al medio natural, mientras que los ejemplares de la especie invasora son retirados. El sistema había demostrado resultados. En la campaña desarrollada en Badajoz durante 2025 se instalaron 342 nasas y se capturaron alrededor de 830 galápagos de Florida. Sin embargo, este año no se han colocado las trampas habituales. El motivo está relacionado con el contrato encargado de desarrollar las capturas. Según explicó la Junta tras ser consultada por el diario Hoy, el acuerdo con Tragsa, la empresa pública responsable de estas actuaciones, terminó en 2025 y todavía no se ha renovado. Como consecuencia, durante la primavera de 2026 no se puso en marcha la campaña que habitualmente se desarrolla entre mayo y junio.

El bajo nivel del Guadiana revela una oportunidad que los ecologistas no quieren perder

Para Salvemos el Guadiana, una especie con una elevada capacidad de adaptación no puede controlarse mediante intervenciones aisladas. La organización considera necesario mantener campañas periódicas para evitar que los ejemplares que permanecen en el río vuelvan a reproducirse y amplíen su presencia. Su portavoz, Juan Fernando Delgado, reclamó que la Junta no espere a la próxima primavera para volver a intervenir, según informó el diario Hoy. A su juicio, las condiciones actuales del Guadiana ofrecen una oportunidad especialmente favorable para localizar y retirar ejemplares. El bajo nivel del río hace que muchas tortugas sean más visibles desde las orillas. Además, es habitual encontrarlas tomando el sol a primera hora de la mañana, cuando salen a zonas expuestas. Uno de los puntos donde pueden observarse con facilidad es el entorno de los bajos del puente de Palmas. Delgado reclamó que la Administración aproveche esta situación para actuar antes de que la población siga creciendo. Salvemos el Guadiana ha solicitado una reunión con los responsables de la Dirección General de Caza, Pesca, Agricultura, Tauromaquia y Medio Natural de la Junta de Extremadura para plantear la situación y pedir que se reactive el programa de control.

Pescadores y ecologistas alertan del impacto de esta especie: desplaza a las tortugas autóctonas del Guadiana

Los pescadores son algunos de los usuarios que más directamente están comprobando la proliferación de esta especie. Según explican algunos trabajadores al diario Hoy, existen zonas del Guadiana donde la concentración de galápagos es especialmente elevada y los animales llegan incluso a interferir con la pesca. Más allá de estas molestias, el problema principal es ecológico. El galápago de Florida compite con las especies autóctonas por el alimento, los refugios y las zonas donde descansar. Su expansión supone una amenaza especialmente importante para el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago europeo (Emys orbicularis). La elevada capacidad de adaptación de la especie invasora hace que las actuaciones puntuales sean insuficientes. Por eso, los ecologistas defienden mantener campañas periódicas que permitan reducir los ejemplares adultos y evitar que continúen reproduciéndose.

Qué hacer si encuentras un galápago de Florida en el Guadiana

El principal motivo para controlar esta población es, por tanto, evitar que una especie introducida siga desplazando a las tortugas autóctonas del Guadiana. A ello se suma el riesgo sanitario asociado a estos animales, ya que los galápagos de Florida pueden transmitir salmonelosis. Mientras se retoman estas actuaciones, las autoridades también piden prudencia a los ciudadanos. Si alguien encuentra un galápago de Florida fuera del agua, no debería cogerlo directamente con las manos. Lo recomendable es avisar a la Administración para que pueda encargarse de su retirada. El Guadiana afronta así un nuevo episodio de una problemática que lleva años intentando contenerse. Con las tortugas cada vez más visibles y sin campaña de capturas durante esta primavera, Salvemos el Guadiana considera que todavía se puede actuar antes de que la población siga creciendo.